Эрдоган связал обвал турецкой лиры с действиями иностранных агентов

Турецкая валюта продолжает падение на фоне заявлений властей о намерении продолжать курс на снижение процентной ставки. Граждане Турции после обвала курса лиры выходят на протесты, власти применяют против них силу и возбуждают уголовные дела. Политологи рассказали «Газете.Ru», стоит ли ждать в стране госпереворота и как внутренний кризис отразится на внешнеполитических планах Анкары.

Курс турецкой лиры 26 ноября снова упал. На фоне заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о продолжении политики снижения ставки доллар подорожал с 12,29 до 12,52 лиры.

В Турции уже несколько дней не прекращаются протестные акции. Лира за год подешевела более чем на 40%, а 23 ноября был зафиксирован новый антирекорд: доллар подорожал с 11,37 до 13,21 лиры. Это максимальный уровень за последние 20 лет. Падение произошло после того, как центробанк Турции снизил учетную ставку с 16% до 15%.

В день рекордного обвала валюты жители Стамбула и Анкары вышли на массовые акции протеста. Они потребовали отправить в отставку правительство Эрдогана и отстранить от власти правящую Партию справедливости и развития.

По данным портала Duvar, полиция Стамбула применила силу против участников акции и задержала более 40 человек.

В Главном управлении безопасности Турции сообщили о возбуждении уголовных дел в отношении лиц, которые призывали к уличным протестам и насилию, а также разжигали ненависть и вражду в обществе, манипулируя колебаниями обменных курсов. Дела возбуждены в отношении владельцев 271 учетной записи в соцсетях.

Лидер националистической Партии национального движения Турции, входящей в альянс с правящей Партией справедливости и развития, Девлет Бахчели заверил, что инициаторы уличных протестов в стране будут наказаны.

«Турция — это не та страна, в которой вопросы решаются на улице», — сказал он.

На стороне протестующих выступили лидеры основных оппозиционных партий Турции — Народно-республиканской и «Хорошей» — Кемаль Кылычдароглу и Мераль Акшенер, которые обвинили Эрдогана в некомпетентности и призвали провести досрочные выборы.

Турецкий лидер отверг этот призыв и заверил, что президентские и парламентские выборы в Турции пройдут, как и было запланировано, в июне 2023 года.

Несмотря на высокий градус напряженности в стране, главу под названием «госпереворот» Турция уже пролистнула навсегда, уверен директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев.

«За последние годы власти сделали слишком много для того, чтобы турецкое общество никогда не приняло такую антиконституционную форму смены руководства», — сказал он «Газете.Ru».

Кроме того, по словам эксперта, переворот проводить некому: военные не рискнут пойти на такой шаг без очень серьезных на то обстоятельств, которых пока не наблюдается, не говоря уже о том, что «ряды наиболее ретивых здорово проредил» Эрдоган и его правящая партия.

«Чтобы переворота не было, армия была полностью обезглавлена.

К тому же в результате всенародного референдума 2012 года военные были лишены любых рычагов воздействия на внутреннюю и внешнюю политику. После кризиса в 2013 году начали давить кадровый состав армии, была проведена настолько серьезная очистка, что генералы, которые имели опыт участия в предыдущих переворотах, все уже в отставке», — обратил внимание в комментарии «Газете.Ru» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский.

Изменит ли Турция свое поведение на международной арене

В Анкаре существует мнение, что в рекордном падении лиры виноваты внешние силы. Его, в частности, выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пообещав, что курс на снижение ставки будет продолжен.

«Эта ставка упадет, упадет! Мы наш народ, наших фермеров на отдадим на растерзание ставке. Есть иностранные агенты, они на нас наступают, но что бы они ни делали, мы от нашей экономической программы не откажемся», — сказал Эрдоган, выступая в Измире. Именно после этих слов турецкая валюта снова подешевела.

Турецкий журналист Беркан Тутар в колонке для газеты Sabah написал, что рекордное падение турецкой лиры можно объяснить личной местью президента США Джо Байдена Эрдогану. Автор связал это прежде всего с независимым курсом Эрдогана в отношении России и напомнил, что Байден намекал на такие меры еще в 2019 году во время предвыборной кампании.

Но даже в таких условиях Турция однозначно не станет для Запада более договороспособной,

считает Юрий Мавашев. По его словам, Анкара всегда будет трудным партнером, как минимум на протяжении всего 21 века.

Более того, как отметил эксперт, внешнеполитическая активность, как это ни странно на первый взгляд, рассматривается как один из способов по нормализации обстановки в стране. Он привел в пример недавний визит наследного принца ОАЭ Мухаммада Бен Зайда в Турцию и его встречи с Эрдоганом, в ходе которого стороны договорились о выделении $10 млрд для инвестиций в турецкую экономику, подписали десять двусторонних соглашений о сотрудничестве в различных областях, меморандум о взаимопонимании по двустороннему обмену финансовой информацией в контексте отмывания денег и прекращения финансирования терроризма.

«Этому процессу предшествовала война в Ливии, во время которой Анкара наголову разбила прокси ОАЭ. Прямая взаимосвязь», — уточнил эксперт.

Внешнеполитические акции Эрдогана, наоборот, укрепили его позиции,

обратил внимание Виктор Надеин-Раевский.

«Это его агрессивные действия в Сирии, в Ливии, особенно в Нагорном Карабахе. Турки — очень националистически ориентированный народ. Все, что касается укрепления позиций страны на международной арене, встречает только поддержку», — подчеркнул эксперт.

По его словам, на сегодняшний день условия для Эрдогана остаются более-менее приемлемыми, но, если бы выборы проходили сейчас, они бы могли закончиться его поражением. Специалист объяснил это неадекватными действиями правительства в текущей экономической ситуации: вместо того, чтобы увеличивать процент, который берет центробанк, они его только снижают.

«Эрдоган, который в свое время сумел вытащить Турцию из кризиса, в данном случае не справился с ожиданиями. Но объективные процессы таковы, что он по большому счету и не мог справиться: пандемия, резкое падение доходов, все сложилось против него. Но народ воспринимает это как неумелое руководство», — указал Виктор Надеин-Раевский.

Вместе с тем он допустил, что эта ситуация может выправиться к 2023 году.