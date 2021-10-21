Эрдоган пригрозил выслать посла США в составе группы дипломатов 10 стран

Президент Турции пригрозил выслать из страны послов 10 стран, которые потребовали освобождения правозащитника Османа Кавалы. Турецкий МИД вызвал глав дипломатических ведомств Канады, США, Германии, Франции и призвал соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что может выслать из страны послов Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США после того, как те подписали письмо с требованием освободить правозащитника Османа Кавалы.

«Почему эти десять послов делают подобные заявления? Я сказал нашему МИД, что мы не можем себе позволить принимать их в нашей стране. Кто вы такие, чтобы давать уроки Турции? Оставьте тему с Кавалой. Разве вы оставляете в ваших странах убийц, террористов и бандитов? Разве Америка, Германия и другие страны делают так? Они всегда отвечают, что суд независим. Получается, что ваш суд независим, а наш зависим? Наш суд подает лучше пример независимости!» — цитирует слова турецкого лидера сайте телеканала Haberturk.

Также Эрдоган более подробно высказался о ситуации с Кавалой и еще одним задержанным гражданином Селахатином Демирташем.

«Дела Кавалы и Демирташа — это уже очаги терроризма и они очевидны. У Кавалы есть отличие от других подобных ситуаций, потому что его спонсирует фонд Сороса. Они пытаются раскачать волнения в тех местах, куда приносят свои деньги, поэтому за ними нужно очень пристально следить. Они пытаются проникнуть на Балканы, чтобы их запугать. Они делают это в Косово, Албании, Северной Македонии и других странах. Поэтому мы не должны пускать их в Турцию», — продолжил он.

Осман Кавала является одним из самых известных турецких правозащитников и основателем культурного фонда Anadolu Kültür AŞ, поддерживающего проекты национальных меньшинств и выступает за примирение турок с курдами и армянами. Зимой прошлого года он был оправдан по делу о беспорядках в стамбульском парке Гези, недалеко от площади Таксим в 2013 году. Однако сразу же турецкая прокуратура выдала новый ордер на арест Кавалы из-за обвинения в участии попытки госпереворота, которая произошла летом 2016 года.

В свою очередь, Селахаттин Демирташ обвиняется в терроризме. Суммарный срок заключения, который может грозить бывшему депутату турецкого парламента, составляет более 140 лет.

В декабре 2020 года Европейский суд по правам человека вынес решение в пользу Демирташа и потребовал от Анкары немедленного освобождения политика.

Комментируя решение ЕСПЧ, президент Эрдоган назвал этот вердикт политически мотивированным. «Требовать освобождения того, на ком лежит ответственность за гибель 39 наших сограждан, — проявление двойных стандартов и лицемерия», — заявил Эрдоган.

Под погибшими гражданами он имеет ввиду убитых в результате беспорядков, возникших на юго-востоке страны в 2014 году. Тогда представители курдской общины провели акции протеста против отказа турецкого правительства начать военную операцию, чтобы помешать сдаче города Кобани на севере Сирии сторонникам запрещенного движения ИГ (организация запрещена в России).

Акции протеста вылились в жесткие столкновения между курдами и исламистскими националистами. Правительство Турции возложило ответственность на «Демократическую партию народов», которую в то время возглавлял Демирташ.

Решение Европейского суда прокомментировал и сам политик в Twitter-аккаунте, который ведут его адвокаты.

«Вердикту я не обрадовался, так как я — не единственный, кто платит цену за уничтожения прав и демократии. 83 миллиона наших граждан платят еще более высокую цену», — говорится в публикации.