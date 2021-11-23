В Турции протестующие призвали к отставке правительства после обесценивания лиры

В Стамбуле и Анкаре начались стихийные акции протеста после исторического снижения курса турецкой лиры. Демонстранты требуют отставки действующего правительства страны. Оппозиционные политики готовятся к переговорам друг с другом, критикуя президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. О происходящем в республике — в материале «Газеты.Ru».

В Стамбуле и Анкаре во вторник проходят акции протестов с требованием отставки действующего правительства Турции, передает телеканал Halk TV.

Люди массово вышли на улицы крупнейших городов страны вскоре после того, как турецкая лира резко снизилась по отношению к доллару США (курс национальной валюты опустился до 13,4 лир за $1 к вечеру 23 ноября).

В районе Чанкая в столице Турции протестующие вышли с лозунгом «Партию справедливости и развития — в отставку!» (ее возглавляет президент страны Реджеп Эрдоган, она находится у власти с 3 ноября 2002 года). Полиция Анкары разогнала демонстрантов.

В Стамбуле члены Рабочей партии республики сделали заявление для прессы перед Центральным банком страны после марша из Каракёя. В акциях протеста также приняли участие члены Коммунистической партии Турции. Полиция перекрыла стамбульскую площадь «Таксим».

Тем временем видеозаписи демонстраций активно распространяются в социальных сетях.

stanbul Kurtulu'ta toplananlara polis mdahale ediyor.



pic.twitter.com/0oYL02uF4P — frat (@firatfstk) November 23, 2021

Что происходит с лирой

Турецкая валюта во вторник поставила новый антирекорд, упав с 11,37 до 13,21 лиры за доллар (или на 15%). Как заявил РИА «Новости» финансовый аналитик Арда Тунджа, такое резкое падение за сутки стало максимальным за последние 20 лет.

Оно произошло после того, как в минувший четверг Центробанк Турции снизил учетную ставку до 15% с 16%, а в понедельник президент Реджеп Тайип Эрдоган высказался за дальнейшее снижение показателя. За последние три месяца регулятор принимал уже три соответствующих решения.

«Не просто невежество, а предательство страны»

Лидеры оппозиционных сил, Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу и «Хорошей партии» Мераль Акшенер обвинили Эрдогана в некомпетентности и призвали провести досрочные выборы. На этом фоне сам глава государства заявил, что президентские и парламентские выборы пройдут, как и было запланировано — в июне 2023 года.

В свою очередь, лидер Партии будущего, экс-премьер и некогда близкий соратник действующего президента Ахмет Давутоглу заявил, что отношение правительства Эрдогана к экономике — «это не просто невежество, а предательство страны».

ankaya Esat'ta mahalleli "AKP istifa" sloganlar ile sokaa kt. Polis ekipleri engellemeye alyor pic.twitter.com/i5Oi1WiKye — Burcu Yldrm (@burcuyildirim92) November 23, 2021

«Я призываю лидеров всех наших политических партий и великую турецкую нацию начать настоящую экономическую войну за независимость против этого предательства», — написал Давутоглу в Twitter. Экс-глава кабмина также сообщил, что на ближайшие дни у него запланированы встречи с Кылычдароглу и Акшенером.

«Не ведает, что творит»

Бывший вице-премьер и министр экономики Али Бабаджан, возглавляющий оппозиционную Партию демократии и прогресса, также резко раскритиковал Эрдогана, заявив, что тот «не ведает, что творит».

«Ранее вы объявляли прогноз курса лиры на 2024 год на уровне 10,30 за доллар США, и менее чем за три месяца обменный курс превысил уровень 13. Вы не ведаете, что творите», — указал политик.

Во время заседания парламентской группы своей партии ранее во вторник Кемаль Кылычдароглу назвал Эрдогана «проблемой национальной безопасности» Турции после того, как глава республики выступил в защиту продолжающегося снижения процентных ставок Центральным банком на фоне растущей двузначной инфляции.

На этом фоне активизировались разговоры о возможных досрочных выборах в стране в связи с бедственным положением экономики и обнищанием населения. Оппозиция в текущем году уже поднимала данный вопрос, но встретила жесткое противодействие со стороны правящей партии, отмечает EADaily.

«Новая система»

Эрдоган ранее пообещал выиграть свою «экономическую войну за независимость», несмотря на широко распространенную критику и призывы изменить нынешний финансовый курс. К вечеру вторника лира потеряла уже 45% своей стоимости, включая обесценивание почти на 26% с начала прошлой недели.

Глава турецкого государства выступает за снижение Центробанком процентных ставок. Он считает, что высокие ставки содействуют росту инфляции. Эрдоган также заявил, что Турция отказалась от старой политики, основанной на высокой стоимости заимствований и сильной валюте во имя замедления инфляции, и вместо этого перешла на «новую систему», которая уделяет приоритетное внимание увеличению инвестиций, экспорта и созданию рабочих мест.

В то время как большинство центробанков других стран говорят о ужесточении своей денежно-кредитной политики, поскольку восстановление мировой экономики способствует росту цен, решение турецкого финрегулятора снизить ключевую процентную ставку на 4 процентных пункта (с 19% до 15%) с сентября потрясло рынки и разочаровало инвесторов. Они жалуются, что финансовая политика правительства Эрдогана становится все более неустойчивой и непредсказуемой, комментируют ситуацию эксперты.

Ранее, 18 ноября, по призыву Конфедерации прогрессивных профсоюзов Турции тысячи рабочих уже выходили на улицы третьего по величине города страны Измир в знак протеста против ухудшающегося социального положения трудящихся.