Цена российского газа для Сербии составит $270 за тысячу кубометров

В Сочи завершилась уже 19-я встреча президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича, на которой была утверждена цена на газ для республики. Сербский лидер объяснил, что регулярно общается с российским коллегой, поскольку ему легче всего дозвониться. Сербия — одна из немногих стран Европы, которая осторожно относится к евроатлантической интеграции и старается сохранить дружеские отношения с Россией. Как долго просуществует такая конфигурация и на чем она основана — разбиралась «Газета.Ru».

О чем говорят Москва и Белград

В ходе пресс-конференции перед встречей президент Путин подчеркнул, что отношения России и Сербии развиваются по всем направлениям, несмотря на пандемию. При этом российский лидер обратил особое внимание на позитивную динамику в торговом обороте между странами. Путин также поблагодарил Вучича за поддержку русского языка в Сербии.

Тот в свою очередь заявил, что отношения Москвы и Белграда находятся на самом высоком уровне в истории. Стороны также отметили высокий уровень партнерства в военно-технической сфере.

В прошлом году сербы купили у России шесть модернизированных зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРКП) «Панцирь-С1М». А уже в мае этого года Сербии были переданы 19 танков Т-72МС и 20 разведывательно-дозорных броневиков БРДМ-2МС по соглашению о военном сотрудничестве. После встречи двух президентов 25 ноября стало известно, что сербы получат пусковые установки ПТУР «Корнет» до конца года.

Однако несмотря на очевидные успехи в военном сотрудничестве, основным предметом переговоров двух лидеров был вопрос о поставках газа. На фоне текущего энергетического кризиса в Европе Александр Вучич прилетел в Сочи с целым рядом пожеланий.

Не в бровь, а в газ

Российский президент заверил сербского коллегу перед началом встречи, что Москва постарается найти приемлемое для Белграда решение по цене на газ. Это решение нашлось: стороны договорились продлить текущий контракт на шесть месяцев по прежней цене в $270 за тысячу кубов.

«Мы разговаривали и о долгосрочном соглашении, остались отдельные элементы. Пока не подпишем долгосрочный договор, я не имею права говорить об этих элементах. <...>

и после этих 6 месяцев, зимних и самых тяжелых и дорогих, когда цена на бирже выше $1 тыс., а для нас — $270, у нас будет исключительная цена, увеличение поставок и, верю, гибкость», — приводит слова Вучича ТАСС.

Еще на прошлой неделе сербский президент четко обозначил главную тему встречи с Путиным. Вучич заявил, что попросит Путина заключить договор о ежегодных поставках 3 млрд куб. м газа сроком на 10 лет. Глава Сербии также упомянул о ценообразовании, а точнее — о слишком высоких ценах для балканского союзника Москвы.

«Газпром», по словам Вучича, для долгосрочного контракта предлагает новую цену — $790. Сербы рассчитывают добиться цены в районе $500.

«Думаю, что мы договоримся, поручим хозяйствующим субъектам довести эту работу до конца. Но, во всяком случае, найдем такое решение, которое будет безусловно приемлемо для наших сербских друзей», — сказал Путин на пресс-конференции.

Косоворот событий

Еще одной темой на повестке встречи двух лидеров стала ситуация в Косово. Ранее Вучич призвал мировых лидеров объяснить заявления албанских властей о планах по объединению Албании и самопровозглашенной республики Косово.

Путин заверил Вучича, что Москва поддерживает позицию Белграда по косовскому урегулированию, отметив, что для Москвы это принципиальный вопрос, отношение к которому не подвержено «политической конъюнктуре». Сербский лидер в ответ поблагодарил Путина за поддержку целостности и суверенитета страны.

«Надеюсь, что ситуация в конечном итоге сложится таким образом, что будет отвечать интересам всех людей, которые проживают в регионе», — отметил Путин.

«Спутниковая» связь

На повестке обсуждения также стоял вопрос о поставках в Сербию вакцины «Спутник Лайт». В настоящее время Сербия осуществляет процедуру регистрации вакцины и в скором времени может стать первой страной в Европе, где она будет одобрена.

«Что касается наших отношений, то я бы хотел отметить еще один момент. Мы уже дважды упомянули о коронавирусной инфекции, но мне отрадно отметить, что мы не просто осуществили поставку «Спутника V» в Сербию, но и наладили производство в Белграде, что чрезвычайно важно и для Сербии, и для близлежащих стран, куда вы можете поставлять эту продукцию со своего предприятия. Так что этот очень позитивный момент нашего сотрудничества тоже говорит о взаимном доверии и взаимной достаточно глубокой кооперации», — подчеркнул Путин в ходе встречи.

Сербия стала одной из первых стран в мире, которая начала импортировать российскую вакцину. Более того, «Спутник V» с 4 июня производится на площадках сербского института «Торлак». По состоянию на сентябрь 2021 года в Сербии было произведено более полумиллиона доз российской вакцины.

Борьба с коронавирусом и сотрудничество в сфере вакцинации регулярно появляется в повестке обсуждения двух лидеров. Ранее в феврале, Путин и Вучич также обсуждали ход поставок российской вакцины.

Братья навек?

За последние семь лет Путин и Вучич лично встречались 19 раз, и сотрудничество двух стран в самых разных сферах отличается стабильностью.

«В 2013 году между странами был заключен договор о стратегическом партнерстве, в рамках которого можно квалифицировать более плотное партнерство, чем то, что мы наблюдали в предшествующий период», — указывает в разговоре с «Газетой.Ru» Екатерина Энтина, руководитель Отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН, профессор НИУ ВШЭ.

По словам эксперта, Москва высоко оценивает формальный военный нейтралитет Белграда, особенно на фоне расширения НАТО.

«В Кремле понимают, что фактически Сербия находится на очень высоком уровне отношений с североатлантическим альянсом. За последние несколько лет была подписана серия договоров и соглашений, которые фактически делают Сербию близким партнером по НАТО вне всяких рамок. В этом смысле формальное включение Сербии в структуры НАТО болезненно ударило бы и по внутренним процессам в Белграде, и по взаимоотношениям с Москвой и Пекином», — заявила Энтина.

Для Москвы особенно важен тот факт, что Сербия де-факто остается чуть ли единственной державой, которая не просто поддерживает Москву и продолжает вести с Кремлем переговоры по экономическому сотрудничеству, но и официально не поддерживает антироссийские санкции и проводит регулярные военные учения с использованием российского вооружения, отметила Энтина.

По словам Александра Вучича, в следующий раз его встреча с российским лидером должна состояться уже в Сербии. Путин приглашение принял, заключил Вучич.

«К тому же Белград по многим опросам в международной повестке дня разделяет позицию Москвы. Сводить отношения к позиции «вы нам газ, а мы не вступаем в НАТО» — это упрощение того взаимодействия, которое существует между Москвой и Белградом», — заключила эксперт.