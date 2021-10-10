Почему Балканским странам закрыт путь в ЕС и выгодно ли это России

Саммит Евросоюза по Западным Балканам показал, что ЕС не планирует присоединять к себе Албанию, Боснию и Герцеговину, Северную Македонию, Сербию, Черногорию и Косово. И хотя официально Брюссель сохраняет курс на интеграцию этих стран, фактически отказался гарантировать их будущее членство, пишут СМИ. В Европе опасаются, что при таком раскладе в регионе возрастет влияние России и Китая. При этом эксперты не исключают, что нерасширение ЕС действительно выгодно Москве.

Страны Западных Балкан уже более 15 лет пытаются интегрироваться в ЕС, но этот вопрос до сих пор остается открытым. На многочисленных саммитах по этому поводу традиционно заявляется о сохранении этого курса, однако серьезного прогресса в данном направлении нет.

Таким стал и саммит ЕС по Западным Балканам, прошедший на этой неделе в Словении. Как отмечает Politico, лидеры Евросоюза фактически признали, что

процесс входа Западных Балкан в состав объединения практически остановлен,

хотя и сказали о стабильной поддержке их присоединения.

Что не так с Западными Балканами

Всего на вхождение в состав ЕС претендуют шесть балканских государств — Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Сербия, Черногория и непризнанное Косово. И у каждой из этих республик — свои проблемы, не позволяющие достигнуть этой цели.

К примеру, премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев обвинил в блокировке вступления страны в Евросоюз Болгарию.

«Мы получили еще одно решительное подтверждение того, что только одно государство-член ЕС выступает против нашей интеграции и начала переговоров о членстве с Европейским союзом. Это оскорбляет граждан Северной Македонии <…> македонский народ миролюбив, но он не может оправдать эту блокировку», — отметил политик.

Споры между Болгарией и Северной Македонией тянутся не первый год и связаны с двумя вопросами — историей двух государств и их языком. Первый момент касается того, что македонцы обвиняют болгар в «фашистской оккупации» их страны во время Второй мировой войны, что в Софии называют «освобождением». А второй связан с тем, что Болгария отказывается признавать существование македонского языка и в целом ставит под сомнение национальную идентичность македонцев, считая их болгарами, которые говорят на болгарском.

Учитывая, что Болгария входит в ЕС, она вполне может блокировать включения Северной Македонии в состав объединения до устранения всех спорных моментов. Однако македонцы идти на поводу у болгар отказываются, а попытка найти компромисс через объединенную комиссию экспертов двух стран не дала никаких результатов.

Вступление Северной Македонии в руководстве ЕС увязывают и с присоединением Албании, параллельно проводя заявки двух государств, поэтому ситуация с Болгарией фактически мешает и евроинтеграции албанцев — но это никак не влияет на позицию Софии.

Что касается других государств, то реальные переговоры по вступлению на данный момент идут лишь с Черногорией и Сербией. В случае первой каких-то особых проблем нет, страна постепенно движется к приведению своего законодательства к необходимым нормам. А вот с Сербией ситуация обстоит несколько иначе.

Главная проблема для Белграда — самопровозглашенная республика Косово. Сербия считает ее своей территорией, и это не сходится с позицией большинства стран ЕС. В итоге косовский вопрос тормозит как сербскую евроинтеграцию, так и вступление Косова в объединение.

Ну а Босния и Герцеговина никак не может провести конституционные реформы, в том числе для принятия законодательства ЕС, что Еврокомиссия требует от руководства страны еще с 2019 года.

Нужны ли ЕС эти государства

Как пишет Reuters, Евросоюз фактически отказался гарантировать будущее членство шести стран Западных Балкан в объединении, хотя в Брюсселе это активно опровергают. По информации агентства, некоторые страны ЕС, в том числе Франция и Нидерланды, не поддерживают расширения, опасаясь повторения истории с Болгарией и Румынией — их вступление привело к резкому скачку миграции в Великобританию, что называют одной из причин Brexit.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся на том, что на данный момент идея включения Западных Балкан в ЕС не слишком актуальна для объединения. Так, программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев уверен, что Евросоюзу эти страны в принципе не нужны.

«В отличии от стран Восточной Европы, которые ЕС нужно было быстро прихватить после распада СССР, чтобы выйти на российские границы, Западные Балканы совершенно не нужны западным европейцам. Их включение стратегически ничего не меняет и приносит только дополнительные расходы.

Поэтому вопрос с присоединением этих государств не решается и не будет решаться дальше. Вероятно, в ближайшие 10 лет не стоит ждать включения в ЕС той же Северной Македонии или Албании», — отметил эксперт.

С этим отчасти согласен и председатель Балканского клуба МГИМО Сергей Артемов. По его мнению, в последнее время Евросоюз очень сильно сбавил обороты евроинтеграции, изменив свою позицию по вопросу расширения объединения.

«Если посмотреть на текущие интеграционные процессы, то они сменили позицию с гипер-расширения на наращивание уровня жизни и экономической составляющей в уже интегрированных в ЕС странах. Опыт Болгарии и Румынии показал, что не всегда расширение Евросоюза бывает эффективным. Вдобавок, если говорить о Западных Балканах, то здесь существует ряд противоречий. Есть политические и экономические факторы, которые мешают интеграции в ЕС», — указал эксперт.

С точки зрения Артемова, ЕС вряд ли заинтересован в том, чтобы в скором времени принять страны Западных Балкан, хотя ЕС активно инвестирует средства в развитие этих государств.

«Сам процесс затормаживается достаточно сильно, и неизвестно, делается ли это целенаправленно, или это просто набор различных обстоятельств. Пока говорить о каких-то перспективах принятия тех или иных государств Западных Балкан в ЕС довольно сложно — все же сейчас ЕС больше концентрируется на решении своих внутренних проблем», — добавил эксперт.

Выгодно ли это России

При этом подобное отношение ЕС к Западным Балканам достаточно скептически оценивают в западных СМИ. К примеру, обозреватели Le Monde считают, что

отказ Евросоюза от расширения за счет стран этого региона может представлять угрозу из-за наращивания присутствия России и Китая.

По версии издания, ЕС не торопиться в вопросе присоединения Западных Балкан, хотя первые переговоры со странами стартовали еще в 2005 году. В то же время, Москва и Пекин активно применяют вакцинную дипломатию в этом регионе, усиливая свои позиции не только в регионе, но и в ряде стран объединения.

С точки зрения Сергея Артемова из МГИМО, играет ли ситуация вокруг евроинтеграции Западных Балкан на руку России — вопрос сложный. По его словам, Москва не препятствует этим государствам в членстве в ЕС, стараясь развивать многосторонний диалог.

«Но брюссельский фактор, конечно, играет свою роль для государств, входящих в состав ЕС. К примеру, санкции против России невыгодны для ряда стран Евросоюза, но это общеевропейская политика и им приходится ей следовать. В таких условиях России взаимодействовать с Западными Балканами отчасти проще, так как они не связаны с ЕС полностью. Они не присоединились к антироссийским санкциям, и в целом у них нет брюссельского фактора, то есть нажима со стороны руководства Евросоюза», — отметил эксперт.

По мнению Тимофея Бордачева из клуба «Валдай», получает ли Россия выгоду от этой ситуации, зависит от того, как оценивать характер отношений Москвы с Евросоюзом и можно ли называть их враждебными.

«Если мы признаем, что наши отношения с Евросоюзом имеют враждебный характер, то российская сторона, конечно, заинтересована в сохранении суверенитета той же Сербии или Албании. В целом, если мы исходим из того, что отношения с ЕС враждебны, то чем больше будет беспорядка под боком у Евросоюза, наверное, тем больше это будет производить на него какое-то отрезвляющее воздействие», — резюмировал эксперт.