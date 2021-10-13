В сербской части Косова рейды силовиков закончились вооруженными стычками

На админгранице между основной частью Сербии и Косовом снова обострилась ситуация. Полиция частично признанной республики провела очередную спецоперацию в сербском районе, что вызвало недовольство местного населения. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сошлись во мнении, что власти Косова намеренно идут на обострение ситуации, в том числе чтобы привлечь внимание союзников к вопросу о своем статусе.

Президент Сербии Александр Вучич 13 октября приехал к разграничительной линии между центральной частью страны и Северным Косовом, где началось очередное обострение ситуации. Под овации местного населения президент пообещал защищать сербов, если Приштина продолжит стрелять в людей.

«Мы не только защитим наших детей. Но я сегодня говорю впервые: мы в этой борьбе и победим», — пообещал Вучич. .

Довольно резкая реакция Белграда стала ответом на новый виток обострения конфликта, который спровоцировали косовские власти, уверены эксперты.

Предлогом к заявлению Вучича стала прошедшая в этот же день спецоперация полиции и милицейского спецназа Косова на севере края, где проживают около 200 тыс. сербов (всего в Косове 2 млн жителей). Так, в городе Косовска-Митровице правоохранители врывались в несколько аптек и торговых точек для проверки языка документации. Официально эти рейды были направлены на выявление контрабанды.

В ответ на это сотни сербов вышли на улицы города, заблокировали дорожное движение грузовиками и пожарными машинами. Полиция применяла слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Известно, что там ранения получили десятки людей, которые находятся в реанимации.

Аналогичная акция протеста прошла и в городе Звечан, где реакция косовской полиции еще более жесткой — по протестующим там открыли огонь. Известно, что один человек тяжело ранен, пуля попала ему в лопатку и ребро.

Премьер Косова Альбин Курти призвал жителей северной части края не верить сербским СМИ. Он твердо стоит на том, что правоохранители якобы просто ведут борьбу с криминальными группировками и контрабандой, а недовольные сами политизируют ситуацию и спекулируют на этническом факторе.

В конце сентября стороны Сербии и Косова уже приводили свои силы в боевую готовность, а Белград развернул у админграницы тяжелую технику. Тогда поводом стало то, что власти Косово запретили использовать сербские регистрационные знаки на подконтрольной им территории.

Чего на самом деле хотят в Приштине

Эксперт Института славяноведения РАН Георгий Энгельгардта считает, что Приштина в последнее время намеренно демонстрирует силу именно на севере Косова с политическими целями.

«Отсюда все эти силовые операции там, где раньше они их почти не проводили. Можно считать, что это перевод силового присутствия Приштины на севере в постоянную форму. И это должно доказать, что Приштина — реальная власть в этих сербских районах, где раньше у них были проблемы», — говорит эксперт.

Действия косовских властей, по словам Энгельгардта, приводят к тому, что северные районы края становятся все более подконтрольными Приштине, хотя влияние Белграда там сохраняется.

Поводом же для столь резких действий эксперт называет приближающиеся в Косове муниципальные выборы, которые пройдут уже 17 октября.

«На этом фоне премьер Альбин Курти демонстрирует непреклонность и свои успехи в продвижении национальных интересов. И лишь формально все это оформлено как борьба с контрабандой, мол, обычная полицейская операция», — считает эксперт.

В том, что в Косове не просто борются с оргпреступностью, а пытаются решить через рейды политические задачи, согласилась в разговоре с «Газетой.Ru» и профессор департамента международных отношений НИУ ВШЭ Екатерина Энтина. При этом она выделяет важную роль политических амбиций косовского премьера.

«Нынешнее обострение можно считать политически обоснованной провокацией. И для Курти эта ситуация принципиальна. Он — карьерный политик, который пару десятилетий шел к власти. Он хочет, чтобы его успех на выборах конвертировался в нечто институциональное.

Еще стоит понимать, что Курти — идейный политик. Желание добиваться независимости Косова в нынешних границах — его убеждение.

А еще он говорил в своей предвыборной программе о социально-экономическом развитии. Но это в Косове зависит только от прямых иностранных инвестиций, что не может идти в отрыве от окончательного вопроса о статусе края – ни один бизнес не готов идти на высокие риски в условиях неопределенности», — говорит Энтина.

По ее мнению, Курти пользуется удачным для него моментом в международных отношениях: Ангела Меркель покидает пост канцлера Германии, а в Вашингтоне к власти пришли традиционно лояльные к албанцам демократы. Руководство Косова пытается любым способом напомнить своим международным союзникам о проблеме неопределенного до конца статуса края.

«В Приштине хотят обострить ситуацию до такого пика, который неизбежно приведет к решению вопроса о статусе Косова. Каким именно образом — вопрос вторичный.

Обострение гарантированно способствует тому, что международное сообщество будет реагировать на это и заговорит о необходимости решить этот вопрос», — уверена эксперт.

Повышаем, но не пойдем ва-банк

При этом эксперты сходятся в том, что нынешнее напряжение не выльется в большой вооруженный конфликт, несмотря на разные прогнозы о возможной сербской реакции.

Так, Георгий Энгельгардт из Института славяноведения считает, что Вучич в ответ на провокации Приштины ограничится лишь жесткой риторикой и совещаниями в Совете национальной безопасности.

«Да и Курти никогда бы не пошел на обострение, если бы ожидал реально жесткой реакции Сербии. Приштина уверена, что никаких реальных мер со стороны Белграда не последует.

При этом многие люди на севере Косова и так говорят о сербском президенте, мягко говоря, неласково. Они считают его ответственным за ликвидацию всех сербских силовых формирований в крае 8 лет назад. До того момента албанцы не рисковали заходить в сербские районы. И то решение сербы на севере Косова считают предательством», — говорит эксперт.

По мнению же Энтиной, Вучич все же может пойти на усиление ответных силовых мер в северной части Косова, вплоть до ввода войск, чтобы полностью не потерять свои позиции.

«Раз общая тенденция идет к полномасштабному признанию Косова, то сербам важно получить как можно больше. Например, добиться территориального размена или вовсе раздела Косова. Поэтому повышение ставок вполне возможно. Но это обострение точно не приведет к большой войне. Это за гранью разумного для обеих сторон», — заключает аналитик.