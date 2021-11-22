СВР опровергла информацию о концентрации в РФ сил вблизи Украины

В западных СМИ все чаще появляется информация о потенциальной угрозе вторжения России на территорию Украины, то же говорят и украинские власти. В России такие заявления отрицают и объясняют желанием как получить большее финансирование, так и скрыть внутренние проблемы. Кому выгодно нагнетание ситуации вокруг Донбасса — в материале «Газеты.Ru».

В Службе внешней разведки России назвали информацию о концентрации на территории РФ сил для военного вторжения на Украину «абсолютно ложной».

«В последнее время вашингтонские чиновники активно запугивают мировое сообщество якобы подготовкой России к «агрессии» в отношении Украины», — говорится в заявлении пресс-бюро СВР.

Западная пресса все чаще пишет о якобы существующих у России планах вторжения на территорию Украины. Очередная публикация на эту тему появилась в Bloomberg. Как сообщили агентству его источники, информация о таких намерениях Москвы есть у американской разведки. Вторгнуться на украинскую территорию Россия, согласно публикации, планирует в начале 2022 года с трех направлений: со стороны Крыма, на материке и через Белоруссию.

В операции якобы могут участвовать около 100 тыс. солдат, причем эти войска «подготовлены к потенциально длительной оккупации», уточнили в агентстве.

Более того, источники утверждают, что около половины тактических групп уже заняли свои позиции, также планируется поддержка авиацией. Помимо этого, Москва якобы призвала «десятки тысяч резервистов в беспрецедентном для постсоветских времен масштабе», чтобы обеспечить безопасность территории на более позднем этапе.

Буквально за день до этого американский телеканал CBS News со ссылкой на источники в американской разведке сообщил, что вероятность российского военного вторжения на Украину возрастает по мере наступления холодов. По его словам, это может произойти в течение нескольких недель, если не будет вмешательства Запада. Такие подозрения в последние недели высказывают все больше западных журналистов.

Кроме того, заявления на эту тему звучат и со стороны украинского руководства. Руководитель главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов рассказал в интервью изданию Military Times об использовании военными американского противотанкового ракетного комплекса Javelin во время боевых действий в Донбассе.

«Последние недели, месяцы мы наблюдаем такой поток сознания со стороны украинского руководства, особенно со стороны военных. Поток сознания чрезмерно воспаленного и очень опасного.

Когда такая воинственная риторика нагнетается, это, видимо, отражает желание осуществить провокацию, перевести конфликт в горячую фазу», — прокомментировал заявление Буданова глава МИД РФ Сергей Лавров.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Газетой.Ru» выразил уверенность, что целью провокаций является поиск определенной финансовой поддержки. Он обратил внимание, что несколько дней назад американские конгрессмены внесли законопроект о необходимости введения отдельной статьи бюджета США, чтобы иметь возможность отреагировать на возможную угрозу со стороны России на Украину. Другие конгрессмены предложили ввести новые санкции в случае вторжения России на территорию Украины, обратил внимание депутат.

«То есть они заранее финансируют определенные действия. Украинские заявления — это не что иное, как поддержка этой провокационной песни, которая раздается из-за океана», — сказал парламентарий «Газете.Ru».

НАТО, в особенности США, нужно постоянно нагнетать обстановку вокруг России, сказал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Тут все очевидно. Чтобы получать большее финансирование военной сферы, им нужно сделать из кого-то врага, они делают в основном из России. Поэтому они придумывают все эти небылицы», — отметил сенатор в комментарии «Газете.Ru».

Недруги России посредством таких публикаций пытаются напугать международное сообщество «угрозой, исходящей от России», сказал «Газете.Ru» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Я, естественно, с очень большим подозрением отношусь к такого рода прямолинейным и наглым заявлениям, свидетельствующим о намерении обострить ситуацию и на волне этого страха, который пытаются нагнетать, получить определенные преимущества материального и военно-политического характера. Это должно правильно пониматься как западниками, так и гражданами Украины», — отметил он.

По словам Карасина, это создает обстановку нервозности, а развивать страну, экономику и налаживать связи в таких условиях намного сложнее. Сенатор выразил мнение, что это и есть цель тех, кто выступает глашатаем такого рода предупреждений и заявлений.

В данном случае определенную роль мог сыграть и внутренний фактор в западных странах: сейчас у государств очень много проблем, поэтому такие заявления — очень хороший способ отвлечь внимания, сказала «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Тактически, конечно, лучше пугать Россией, чем самим разгребать свои авгиевы конюшни. На Западе всякие демонстрации происходят, связанные с коронавирусом. И, конечно, лучше сказать: «Чего вы переживаете из-за коронавируса и QR-кодов? Тут вот Россия собирается напасть». Но это просто отвлечение внимания, ничего более», — объяснила депутат.

Ждать ли эскалации в отношениях России и Украины

Отношения России и Украины постепенно нормализуются, если Украина будет выполнять минские договоренности и не будет поддерживать провокации, отметил Алексей Чепа. По его словам, нет никаких предпосылок, чтобы «каким-то образом соответствовать тем заявлениям, которые мы слышим и от украинского руководства и из-за океана».

Сергей Цеков также подтвердил, что с российской стороны нет никаких попыток обострить отношения с Украиной.

«Но если в Донбассе начнется война, если Украина захочет решить эту проблему вооруженным путем, это закончится развалом Украины, а Россия, понятное дело, будет помогать Донбассу», — отметил сенатор.

Россия настроена на то, чтобы отношения с Украиной были конструктивными, дружественными, чтобы стороны восстановили ту атмосферу, которая свойственная этим отношениям, сказал Григорий Карасин. По его словам, эта цель достижима, но сейчас затруднена развитием «киевской философии».

Как отметила Светлана Журова, Россия заинтересована в развитии хороших отношений с Украиной, но «это не от нас зависит».

«Украина просто заняла позицию: если Крым не отдадите, ни о каком восстановлении отношений речи идти не может. А мы его не отдадим, потому что мы его не забирали, выбор сделали сами крымчане. Это уже крайне сложно преодолеть, хотя Россия всегда готова идти навстречу всем», — заключила депутат.