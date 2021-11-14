СМИ узнали о подготовке Британии к отправке солдат на Украину на случай «вторжения» России

Лондон может направить на Украину 600 солдат на случай «войны с Россией», пишет газета The Mirror. Издание отмечает, что соответствующая подготовка началась после того, как в социальных сетях были распространены кадры о «сосредоточении российских танков, бронетехники и войск возле Украины». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Британская оперативная группа спецназа готова к развертыванию на Украине на случай «вторжения» России — такое утверждение содержится в публикации газеты The Mirror. В тексте указывается численность этой группы: якобы в ее состав могут войти до 600 военнослужащих.

Как стало известно изданию, Великобритания создает подразделения, состоящие из бойцов спецназа, Специального разведывательного полка, медиков, инженеров, связистов и до 400 десантников из 16-й воздушно-штурмовой бригады, базирующейся в Олдершоте.

«Подразделению высокой готовности было сказано, что его, возможно, потребуется развернуть в очень короткие сроки. От 400 до 600 военных готовы. Все оборудование упаковано, они готовы лететь на Украину», — проинформировал собеседник The Mirror.

Газета также сообщает, что спецслужбы предупредили британского премьера Бориса Джонсона об «угрозе», которую якобы может «представлять для Украины и Запада российский президент Владимир Путин».

Издание обращает внимание, что соответствующая подготовка началась после того, как в социальных сетях были распространены кадры о «сосредоточении российских танков, бронетехники и войск возле Украины».

«Видно огромное количество российской военной техники возле города Воронеж, в 200 милях к востоку от границы с Украиной», — пишет автор материала.

«Российские официальные лица настаивали на том, что их войска были отправлены к границе только в ответ на усиление пограничной активности НАТО», — отмечается в статье.

В свою очередь, высокопоставленный военный офицер Британии Ник Картер указал на риск «случайного начала войны между Западом и Россией», выше чем когда-либо со времен холодной войны.

«Ошибка-2014»

Комментируя сообщения о передвижении российских войск у границы с Украиной, госсекретарь США Энтони Блинкен предостерег Москву от «повторения ошибки 2014 года», когда она, как он утверждает, якобы «накопила силы вдоль границы, пересекла ее и проникла на суверенную украинскую территорию, и при этом ложно заявляла, что ее спровоцировали».

Западные страны неоднократно выражали «обеспокоенность» из-за перемещения российских военных около украинских границ. В МИД России назвали разговоры о потенциальном конфликте Москвы и Киева очередным вымыслом.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение — это никому не угрожает и никого не должно волновать. При этом любая страна, у рубежей которой есть нестабильный регион, примет необходимые меры для собственной безопасности добавил он.

По его словам, Москва признает целостность территории Украины и не намерена ни на кого нападать. «Вы знаете, что никто в официальном плане не подвергает сомнению территориальную целостность Украины и никаких официальных заявлений на этот счет не было и нет», — заключил Песков.

В свою очередь, США и их союзники по НАТО существенно нарастили военную активность в Черном море. Как полагают в Минобороны РФ, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из возможных целей Вашингтона — военное освоение Украины. США изучают обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, считают в ведомстве.

Война в Донбассе

Военный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся на территории Донецкой и Луганской областей между ВСУ с одной стороны и вооруженными формированиями повстанцев-сторонников непризнанных ДНР и ЛНР.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры контроля за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. С момента подписания соглашения в регионе регулярно фиксируются перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые.

Переговоры об урегулировании кризиса мирным путем не приводят к результату уже много лет.