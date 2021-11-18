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Политика

Он вернется. Экс-канцлера Австрии лишили депутатской неприкосновенности

Депутаты сняли с Себастьяна Курца парламентский иммунитет

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Экс-канцлер Австрии Себастьян Курц на заседании парламента в Вене, Австрия, 17 ноября 2021 года

Экс-канцлер Австрии Себастьян Курц на заседании парламента в Вене, Австрия, 17 ноября 2021 года

Leonhard Foeger/Reuters
Парламент Австрии единогласно утвердил решение о лишении экс-канцлера Себастьяна Курца депутатской неприкосновенности — это необходимо для завершения антикоррупционного расследования. Бывшего главу правительства республики заподозрили в пособничестве взяточничеству, после чего он покинул свой пост. Курц уверен, что докажет свою правоту, а политологи ожидают его возвращения на должность канцлера — уже в третий раз. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Национальный совет Австрии лишил экс-канцлера республики и лидера Австрийской народной партии (АНП) Себастьяна Курца депутатской неприкосновенности. Парламентарии единогласно утвердили это решение на состоявшемся в четверг, 18 ноября, заседании нижней палаты.

Такой шаг был необходим для завершения антикоррупционного расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству, в котором фигурирует Курц. Соответствующий запрос в Национальный совет в октябре направила Антикоррупционная прокуратура.

16 ноября специальный комитет парламента согласовал вопрос о лишении бывшего канцлера страны иммунитета. Депутаты должны были технически утвердить это решение, передает ТАСС.

При этом сам Курц в тот же день приветствовал этот шаг и заявил, что не считает себя виновным в противоправной деятельности.

Он добавил, что его невиновность уже подтвердила независимая юридическая экспертиза. Экс-канцлер также выразил уверенность в том, что докажет свою правоту.

Суть обвинений

9 октября Курц покинул пост главы правительства Австрии из-за ведущегося в отношении него расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием. Следствие утверждает, что он якобы был причастен к предполагаемому финансированию за счет бюджетных средств предвзятых соцопросов и информационных материалов, подготовленных в пользу его политической партии.

«Чтобы решить патовую ситуацию, я хочу освободить место, чтобы не допустить хаоса и обеспечить стабильность», — заявлял политик, комментируя свою отставку. При этом он остался лидером АНП и занял кресло председателя ее фракции в Национальном совете.

Кресло канцлера

Новым канцлером Австрии стал Александер Шалленберг, кандидатуру которого предложил сам Курц.

Политологи считают, что Шалленберг останется в тени Курца, но может пойти и по собственному пути. В то же время и самого Курца списывать рано, полагают эксперты. В беседе с «Газетой.Ru» они прогнозировали, что лидер АНП попытается в третий раз занять пост канцлера.

Вторая отставка

Курц впервые покинул должность главы кабмина 27 мая 2019 года, когда парламент Австрии вынес ему вотум недоверия – тоже на фоне коррупционного скандала. Это был первый с 1945 года случай, когда парламент страны сместил канцлера.

Однако уже 29 сентября 2019-го на досрочных выборах АНП вновь одержала победу, и 7 января 2020 года Курц во второй раз занял пост канцлера.

Себастьян Курц родился 27 августа 1986 года в Вене. 16 декабря 2013 года его назначили на должность министра иностранных дел Австрии. На момент своей присяги он стал самым молодым министром правительства республики в ее истории, а также самым молодым министром иностранных дел в ЕС и в мире в целом.

Курц также оказался и самым молодым главой правительства в мире из находившихся в должности по состоянию на 18 декабря 2017 года, когда после победы АНП на досрочных выборах он в первый раз принес присягу на посту канцлера.

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