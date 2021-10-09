Канцлер Австрии Себастьян Курц подал в отставку на фоне коррупционного скандала

Себастьян Курц покидает пост канцлера Австрии — такое решение он принял, «чтобы решить патовую ситуацию» с правительственным кризисом. В отношении главы кабмина сейчас ведется расследование по подозрению в коррупции, и его партнеры по коалиции ранее призвали политика уйти в отставку. Подробнее о ситуации и реакции российского МИДа - в материале «Газеты.Ru».

Действующий канцлер Австрии Себастьян Курц объявил в субботу, что покидает занимаемый пост. Свое решение политик объяснил ведущимся в отношении него расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием.

По словам Курца, выдвинутые против него «обвинения в коррупции — ложные», однако он учел, что партнеры по правительственной коалиции — партия «Зеленые» — настроились против него, передает ТАСС.

«Чтобы решить патовую ситуацию, я хочу освободить место, чтобы не допустить хаоса и обеспечить стабильность. Я попросил правительственную команду от Народной партии обязательно продолжить работу. В качестве лидера Народной партии, которая обладает большинством голосов в парламенте, предложил федеральному президенту Александера Шалленберга в качестве главы правительства», — заявил политик на специально созванной пресс-конференции.

Шалленберг является министром по европейским и иностранным делам. По словам Курца, у него «есть все способности восстановить доверие между партнерами по коалиции и продолжить работу правительства».

«Стране нужно стабильное правительство. Я сам вернусь в парламент в качестве лидера партии и главы нашей фракции, попытаюсь внести свой вклад. Я также, разумеется, воспользуюсь шансом опровергнуть выдвинутые против меня обвинения», — подчеркнул Курц.

Правительственный кризис

Курц оказался под сильным давлением со стороны оппозиции и СМИ из-за расследования против него и его окружения по подозрению в коррупции и «злоупотреблении доверием». В штаб-квартире возглавляемой им Австрийской народной партии (АНП), ведомстве федерального канцлера и министерстве финансов 6 октября прошли обыски.

По версии следствия, в 2016-2018 годах бюджетные средства из минфина по фиктивным документам направлялись на финансирование и публикацию на ресурсах медиаконцерна Österreich социологических опросов и материалов в пользу Курца и в интересах его партии.

Курц отвергает эти обвинения и предлагает дождаться результатов расследования. В его партии назвали следствие инсценировкой политических оппонентов.

В свою очередь, партия «Зеленые» — младший партнер консервативной партии по правительственной коалиции — поставила ультиматум Курцу и заявила, что для продолжения совместной работы ему следует оставить свой пост и предложить вместо себя кандидата с безупречной репутацией. Сообщалось, что в противном случае «Зеленые» поддержат предложение оппозиции о вотуме недоверия действующему канцлеру.

По оценкам лидера «Зеленых» Вернера Коглера, Курц из-за серьезности обвинений против него больше не может занимать пост канцлера.

Как отреагировали в Москве

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отставка Себастьяна Курца с поста канцлера Австрии — внутреннее дело этой страны.

«Европейская страна, сохраняющая свой взгляд на международную повестку, на собственное развитие, во многом отстаивающая исключительно свою точку зрения. Это их внутреннее поле, внутреннее поле Австрии. Думаю, они сами разберутся», — сказала она в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Самый молодой министр и канцлер

Себастьян Курц родился 27 августа 1986 года в Вене в семье инженера и учительницы.

Курц вступил в молодежную организацию Австрийской народной партии в 17 лет, а в 23 года возглавил ее венский комитет. В 2009-м он был избран председателем молодежной организации АНП. В 2010—2011 годах Курц входил в состав городского совета Вены.

В апреле 2011 года Курц был назначен на вновь созданную должность государственного секретаря по делам интеграции (часть министерства внутренних дел Австрии). На всеобщих выборах в Австрии в 2013 году избран в Национальный совет Австрии.

16 декабря 2013 года Курц был назначен на должность министра иностранных дел Австрии. Полномочия главы внешнеполитического ведомства были расширены по просьбе Курца и включали также вопросы социальной интеграции. На момент своей присяги Себастьян Курц являлся самым молодым министром правительства Австрии с момента основания республики, самым молодым министром иностранных дел в Европейском союзе и в мире.

В качестве министра иностранных дел Австрии был председателем ОБСЕ с 1 января по 18 декабря 2017 года.

На досрочных парламентских выборах в Австрии 15 октября 2017 года Австрийская народная партия, возглавляемая Курцем, заняла первое место. Курц был назначен на пост федерального канцлера Австрии. 18 декабря 2017 года он принес присягу, став самым молодым главой правительства в мире из находившихся в должности на тот момент.

Не первая отставка

27 мая 2019 года парламент Австрии уже выносил вотум недоверия Курцу – также в связи с коррупционным скандалом. Это был первый с 1945 года случай, когда парламент страны сместил канцлера.

Однако на досрочных выборах, прошедших 29 сентября 2019 года, Австрийская народная партия вновь одержала победу. 7 января 2020 года Курц во второй раз занял пост федерального канцлера Австрии.