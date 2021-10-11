Эксперты считают, что Себастьян Курц останется «теневым канцлером» Австрии

В Вене состоялась официальная церемония по приведению к присяге нового канцлера Австрии Александера Шалленберга со стороны президента республики Александера Ван дер Беллена. Политик возглавил правительство страны после ухода в отставку Себастьяна Курца, руководившего Австрией почти четыре года.
Себастьян Курц покинул пост канцлера Австрии 9 октября из-за обвинений в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием. Политик обвинения отвергает. Глава правительства ушел в отставку под давлением оппозиции, СМИ и своих партнеров по коалиции — партии «Зеленых», которые обещали поддержать вотум недоверия Курцу, если он не покинет пост самостоятельно.
Экс-канцлера обвиняют в подкупе австрийских СМИ, в том числе газеты Osterreich, за счет бюджетных средств и размещения в медиа частично сфабрикованных опросов общественного мнения. История касается периода с 2016 по 2018 года, как утверждается, сфальсифицированные рейтинги помогли Курцу получить пост главы партии «Австрийская народная партия», обеспечили ей победу на выборах и помогли политику стать самым молодым канцлером в истории страны.
При этом подозрения строятся на смс-переписке между экс-канцлером и тогдашним министром финансов Австрии Томасом Шмидом. В одном из сообщений Курц якобы поблагодарил главу минфина за газету Osterreich, на что тот ответил: «Всегда к вашим услугам».
Назначение Шалленберга можно назвать компромиссным вариантом в условиях политического кризиса в Австрии, который был спровоцирован расследованием в отношении бывшего канцлера. Кандидатуру политика предложил сам Курц и ее одобрил как президент, так и партия «Зеленых» — союзник правящей «Австрийской народной партии» в парламенте.
Что известно о новом канцлере Австрии
Шалленберга нельзя назвать очень популярным или скандальным австрийским политиком, но за последние два года его карьера резко пошла вверх. 53-летний выходец из дворянского рода, сын дипломата и юрист по образованию большую часть своей жизни работал в МИД Австрии на разных позициях,
в частности с 2013 по 2017 год был советником тогдашнего министра иностранных дел Себастьяна Курца.
Первый взлет карьеры Шалленберга пришелся на 2019 год, когда в Австрии вспыхнул «Ибица-гейт», разваливший правящую коалицию в парламенте и в первый раз отправивший Курца в отставку с поста канцлера. Дипломат получил пост главы МИД Австрии в переходном правительстве и сохранил его после возвращение Курца в кресло канцлера по результатам парламентских выборов.
«Ибица-гейт» произошел в конце мая 2019 года. История началась также с неоднозначной информации о вице-канцлере Австрии Хайнце-Кристиане Штрахе из ультраправой Австрийской партии свободы, которая на тот момент входила в правящую коалицию с Австрийской народной партией Курца.
В СМИ появилась видеозапись, где бывший вице-канцлер и некая девушка, представившаяся племянницей «крупного российского олигарха», обсуждают помощь партии Штрахе на выборах.
Встреча проходила на Ибице, от чего скандал и получил свое название. Раскрученный сюжет лишил Штрахе места вице-канцлера, хотя доказать, что «дочка миллиардера» как-то связана с Москвой, не удалось. Более того, в итоге австрийские СМИ выяснили, что та девушка на самом деле — боснийская студентка, хорошо говорящая по-русски.
Впоследствии коалиция в парламенте развалилась, а Курц подал в отставку, чего активно требовала оппозиция. Досрочные выборы состоялись осенью 2019 года и принесли уверенную победу канцлеру, который смог вернуть свой пост. Правда, коалиция в парламенте уже была образована с партией «Зеленые».
Теперь Шалленберг сам возглавил правительство Австрии и вновь благодаря скандалу вокруг Курца. По версии Das Erste, политик является близким соратником ушедшего канцлера и вряд ли от него стоит ожидать какого-то самостоятельного курса.
Однако разница в подходах Курца и Шалленберга к ряду вопросов все же имеется. К примеру, новый канцлер известен своей достаточно жесткой позицией в отношении России, а также курсу на налаживание взаимодействия между США и Австрией — что отличается от более усредненного подхода его предшественника.
Как заявил «Газете.Ru» доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадима Трухачева, Шалленберг — человек, достаточно близкий Курцу, но в отличие от бывшего канцлера, он более системный и менее яркий политик.
«Скорее всего, новый канцлер будет более удобен австрийской элите, президенту Австрии Александеру Ван дер Беллену и Евросоюзу. Можно сказать, что с его приходом Курц станет «теневым канцлером» Австрии. Однако постепенно давление других сил на Шалленберга будет возрастать, главным образом по линии австрийского президента и ЕС», — добавил эксперт.
С этим отчасти согласен и научный директор Российско-германского форума Александр Рар. По его словам, Шалленберга можно назвать соратником Курца.
«Он достаточно неизвестный и не слишком популярный политик. Его можно назвать лояльным Курцу, но люди всегда меняются, когда получают власть. Скорее всего, он будет стоять в тени бывшего канцлера, но нельзя исключать того, что он попытается укрепить свои собственные позиции», — сказал эксперт «Газете.Ru».
Что ждет Курца
Приход Шалленберга на должность канцлера большинство немецких и австрийских СМИ считают удачным ходом для Курца, утверждая, что политик смог сохранить свою власть. К примеру, Süddeutschen Zeitung указывает, что экс-канцлер сохранил за собой пост председателя фракции «Австрийской народной партии» в совете министров, а также позицию главы политической силы.
По версии издания, Курц успел сыграть на опережение, оставив пост канцлера и избежав вотума недоверия, который грозил развалом правящей коалиции. Сохранив контроль над правящей партией, он фактически удержал в своих руках власть и все рычаги влияния на правительство.
Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты также сходятся, что не стоит сбрасывать Курца со счетов и не исключают, что политик вполне сможет вернуть себе место канцлера в обозримом будущем. Так, Вадим Трухачев из РГГУ уверен, что экс-канцлер может вновь возглавить правительство.
«Курцу только 35 лет, а для политика это практически не возраст. К тому же, он имеет очень высокий уровень популярности в австрийском обществе. Те обвинения, которые против него выдвинули, в целом, притянуты за уши. Прямого и явного нарушения закона со стороны Курца тут не просматривается», — добавил эксперт.
В то же время, Александр Рар из Российско-германского форума отметил, что уход Курца с поста канцлера нельзя назвать полноценной отставкой. По его словам, он сохранил за собой пост председателя партии — ключевую должность в партийной системе.
«Вероятно, за счет этого он будет по-прежнему управлять министрами, и сможет вернуть себе пост на следующий выборах, когда ситуация с обвинениями в его адрес прояснится и скандал уже забудется», — резюмировал эксперт.