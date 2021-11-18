Путин поручил МИД подольше сохранять напряжение на Западе

Президент России Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии российского МИД. Он раскритиковал НАТО за высылку российских дипломатов «на голом месте» и «настырную» военную активность» и призвал держать Запад в напряжении. Российский лидер также отреагировал на кризис с мигрантами на польско-белорусской границе и осудил жестокость польских пограничников

«Выходит за определенные рамки» — Путин о НАТО и ЕС

Путин заявил, что западные страны проводят провокационные военные маневры в Черном море. Он уточнил, что на расстоянии 20 км от российской границы над морем летают зарубежные стратегические бомбардировщики с «серьезным вооружением». По мнению президента, это «выходит за определенные рамки».

«Мы постоянно высказываем наши озабоченности по этому поводу, говорим о «красных линиях», но, конечно, понимаем, что партнеры наши очень своеобразные и так – как бы сказать помягче – поверхностно очень относятся ко всем нашим предостережениям и к разговорам о «красных линиях», — сообщил президент.

Он обратил внимание, что НАТО продолжает «настырно и демонстративно» приближать свою военную инфраструктуру к российским границам. Путин уточнил, что в Румынии и Польше уже развернуты системы противоракетной обороны, на которых можно за «несколько минут» поменять программное обеспечение и использовать их против России. «Тем не менее, наши предупреждения последнего времени все-таки дают о себе знать и производят определенный эффект: известное напряжение там все-таки возникло», — добавил президент.

Как считает Путин, Москва должна как можно дольше поддерживать это напряжение у Североатлантического альянса, чтобы «им в голову не пришло устроить нам на наших западных рубежах какой-нибудь ненужный нам конфликт». Президент добавил, что Россия должна добиться серьезных и долгосрочных гарантий безопасности на этом направлении. Он пояснил, что Москва не может «так существовать и постоянно думать о том, что там завтра может произойти».

«Я вот вижу, несмотря на то, что маски надеты у многих, тем не менее по глазам видно, что возникают скептические улыбки по поводу того, можно ли рассчитывать и надеяться на серьезность возможных договоренностей по этому направлению, имея в виду, что мы все-таки имеем дело с, мягко говоря, не очень надежными партнерами: они легко отказываются от любых прежних договоренностей. Тем не менее, как бы сложно это ни было, работать над этим нужно», — резюмировал Путин. Он пообещал, что Россия будет активно реагировать на военную активность НАТО у своего порога.

Президент также сообщил, что сегодня двусторонние отношения России и Китая являются наилучшими в истории. По мнению Путина, это не всем нравится. «Некоторые западные партнеры откровенно пытаются вбить клин между Москвой и Пекином. Мы это прекрасно видим», — заявил российский лидер.

Отдельно Путин припомнил НАТО высылку российских дипломатов (в октябре альянс вдвое сократил численность российской миссии при организации). По словам президента, Североатлантический Альянс сделал это «на голом месте», без объяснения причины. «А потом обижаются, что мы закрыли их миссию [дипломатическую] в России. Что обижаться-то? Это их инициатива, они сделали своими руками и ищут виноватых потом. Ну, не хотят с нами сотрудничать – не надо, не очень-то и хотелось. Думаю, что они захотят, уже сигналы подают, что хотят сотрудничать, но зачем высылали дипломатов – на голом месте, без всяких причин, просто так. Для них спорт, что ли, какой-то?» — сказал Путин.

Говоря о взаимоотношениях с ЕС, президент указал, что Европейский союз остается ведущим торгово-экономическим партнером России. Однако, по его мнению, европейские страны со своей стороны все больше ухудшают взаимоотношения с Москвой. «Евросоюз продолжает отталкивать нас санкциями, недружественными действиями и голословными обвинениями, игнорируя очевидную пользу от взаимодействия в политике, экономике и гуманитарной сфере», — выразил сожаление Путин.

Президент отметил, что конфликты между соседними странами, как доказал исторический опыт, ни к чему хорошему не приводят.

«Мягко говоря, находятся в неудовлетворительном состоянии». Путин про отношения с США

Взаимоотношения России с США, по оценке Путина, тоже находятся в не самом лучшем состоянии. В частности, много трудностей у дипломатов обеих стран, поскольку США и Россия урезали штаты посольств друг друга. В этом президент обвинил американские власти, заявив, что они поступают провокационно и еще пять лет назад начали вводить масштабные ограничения для дипломатов России.

«Собственность нашу изъяли в Штатах в нарушение всех международных норм и правил, всех. Грубо нарушили, просто забрали собственность и все, – где там Венская конвенция? – и разговаривать даже не хотят на эту тему. Странно даже, цивилизованный вроде, казалось бы, мир, в котором мы живем, – нет, оказалось, не очень вроде бы», — недоумевает Путин.

Администрация экс-президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за «вмешательства в выборы» и «давления на американских дипломатов», работающих в России. В том числе, США закрыли доступ к двум жилым комплексам - так называемым загородным «дачам» постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Российский МИД считает, что американская сторона фактически захватила чужую недвижимость.

В то же время Путин отметил, что его летний саммит с лидером США Джо Байденом «приоткрыл некоторые возможности» для диалога между странами. Он уточнил, что начата совместная работа по проблемам стратегической стабильности и информационной безопасности. Путин признал, что позиции Москвы и Вашингтона кардинально отличаются по многим вопросам, но Россия остается открыта к обмену мнениями.

«Детей жалко». Путин про миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши

Путин раскритиковал действия польских пограничников на белорусской границе, где собрались тысячи нелегальных мигрантов, стремящихся в ЕС. «Давайте посмотрим, как польские силовики ведут себя сегодня на границе – все же вы видите, интернет смотрите, телевидение. Первое, что приходит в голову: детей жалко, маленькие дети там. Нет, поливают туда водой и слезоточивым газом, гранаты бросают туда. Ночью вдоль границы вертолеты летают, сирены включают», — возмутился российский лидер.

Про конфликт на востоке Украины

Президент отметил, что российские дипломаты традиционно участвуют в разрешении региональных конфликтов. Сейчас, по мнению Путина, число подобных конфликтов только растет. Как уточнил российский лидер, для Москвы в число наиболее «острых и чувствительных» региональных конфликтов входит внутриукраинский кризис, пока далекий от завершения.

Путин вновь указал, что Украина не выполняет свои обязательства по минскому соглашению. Германия и Франция же, по его оценке, на словах не отрицают важность минских договоренностей, но на деле только потакают Киеву в стремлении отойти от них. «Западные партнеры обостряют ситуацию поставками Киеву летального современного вооружения», — добавил российский лидер.

«Отгородиться» в отдельной стране не получится. Путин про борьбу с коронавирусом

Президент отметил, что остановить пандемию не получится, купировав ее распространение в одной стране. «Несмотря на предпринимаемые меры пандемия далеко не побеждена, вероятны риски распространения новых волн заболевания, и отгородиться от них в отдельно взятой стране не получится никому», — предупредил он.

Поэтому Россия призывает наладить реальное сотрудничество между странами в борьбе с COVID-19 «на равной и справедливой основе».

Про климат

Президент указал, что Россия «творчески» участвует в решении такой острой проблемы, как изменение климата. Путин призвал российскую дипломатию активнее противодействовать попыткам Евросоюза и США «присвоить себе право единолично диктовать климатическую повестку и формировать под себя стандарты по этой теме». Президент указал, что Россия играет важную роль в международной борьбе за снижение выбросов углекислого газа. «Чистая атомная и гидроэнергетика, газовая электрогенерация, а также огромная поглощающая способность наших лесов и экосистем сделали нашу страну одним из лидеров процесса глобальной декарбонизации», — пояснил российский лидер.

Он добавил, что Россия должна добиться углеродной нейтральности не позднее 2060 года.