Почему Польше выгоден миграционный кризис на границе с Белоруссией

Мигранты на границе Польши и Белоруссии у забора из колючей проволоки, 9 ноября 2021 года

На границе Польши и Белоруссии продолжает развиваться миграционный кризис. Тысячи нелегалов пытаются проникнуть на польскую территорию. В кризисе польские власти обвиняют Минск, называя это «гибридной атакой». При этом СМИ отмечают, что ситуация выгодна руководству Польши, потерявшему рейтинг из-за ряда внутренних проблем. Эксперты также указывают, что события на белорусско-польской границе могут улучшить находившийся в упадке диалог Варшавы и ЕС.

Что происходит на белорусско-польской границе

Выстрелы, костры, палатки, военные, слезоточивый газ и тысячи беженцев — все это наблюдается на одном из участков границы между Польшей и Белоруссией, где происходит серьезное противостояние между польскими пограничниками и мигрантами из стран Ближнего Востока, преимущественно из Ирака.

События развиваются стремительно с утра 8 ноября, когда около 3 тыс. беженцев подошли к польским рубежам со стороны Белоруссии. Многочисленные видеозаписи людей, идущих пешком по белорусским дорогам под присмотром военных, заполонили различные соцсети. А последующие фото масштабных групп беженцев у забора с колючей проволокой на участке границы лишь дополнили картину.

По последним данным, в ночь на 9 ноября нелегалы смогли сломать слабые участки заграждений и пробиться на территорию Польши, но большинство мигрантов все еще находятся на границе со стороны Белоруссии. В ответ Варшава пошла на достаточно жесткие меры для защиты своих рубежей — к 9 ноября численность военных, задействованных для охраны границ, была доведена до 12 тыс. человек, пограничников — до 4 тыс., полицейских — до 1,5 тыс., а также 250 сотрудников антитеррористического подразделения.

Эти меры Польша принимает на фоне опасений усиления потока нелегалов.

Как заявили в пресс-службе польского правительства, в Белоруссии находится еще около 10 тыс. беженцев, готовых пересечь границу. В самом кризисе Варшава обвиняет Минск, называя это «гибридной атакой».

В Белоруссии эту точку зрения не разделяют, указывая на отсутствия диалога с ЕС по миграционным вопросам и совершенно легальное прибытие мигрантов на белорусскую территорию.

Однако мнение Польши вполне поддерживают в Евросоюзе: на сторону Варшавы встали многие европейские государства, в том числе Германия и Нидерланды. Более того, Совет ЕС принял решение частично приостановить действие соглашения c Минском об упрощенном визовом режиме, убрав послабления для белорусских официальных лиц. Также опасения польской стороны разделяют и в НАТО, обещая оказать поддержку своему союзнику.

Мигранты у польской границы находятся не в лучшем положении. Люди разбили палаточный лагерь, греются с помощью костров и заявляют об отсутствии воды и еды. Польша уверяет, что хочет поставить мигрантам гуманитарную помощь, но в этом ей якобы мешают белорусские пограничники.

Как кризис помогает власти Польши

Миграционный кризис на белорусско-польской границе — далеко не сенсация, усиление притока нелегалов фиксируется с начала 2021 года, но сейчас он достиг серьезного масштаба из-за увеличения числа беженцев. И отказ Польши от приема нелегалов выглядит вполне законным, поскольку парламент страны официально легализовал изгнание мигрантов, преодолевших границу государства незаконным путем.

Как пишет Politico, ухудшение кризиса в данном случае играет лишь в пользу польского руководства, которое в последнее время столкнулось с падением своих рейтингов и серией народных протестов, в том числе из-за фактического запрета абортов — тысячи людей вышли на улицы из-за гибели беременной женщины, которой врачи, предположительно, отказались делать аборт, несмотря на соответствующие показания для этого.

По версии издания, противостояние на границе отвлекло внимание поляков от внутренних проблем и позволило власти надавить на оппозицию, обвинив своих оппонентов в скептическом отношении к угрозе миграции, что якобы спровоцировало усиление притока беженцев.

В пользу правящей партии «Право и справедливость» в данном случае играет то, что большинство поляков негативно относятся к нелегальной иммиграции. По опросу Ibris, почти 55% жителей страны выступают за возвращение мигрантов, незаконно въезжающих на территорию Польши, обратно к польско-белорусской границе. Обратной точки зрения придерживаются лишь 33,2% респондентов.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся на том, что кризис действительно помогает руководству Польши. Так, замруководителя Центра гуманистических исследований РИСИ, доктор исторических наук Оксана Петровская считает, что миграционная политика — один из коньков, на которых держится «Право и справедливость».

«Сейчас у них достаточно сложная ситуация, прежде всего с Евросоюзом, что ведет к снижению их поддержки. Но вот такое упорство и нежелание пускать беженцев дает партии определенные шансы. Польское общество достаточно негативно относится к мигрантам из стран Ближнего Востока и Африки, а в данном случае на границе в основном речь идет именно об иракцах и афганцах.

Поляки очень не хотят, чтобы они попали на их территорию, несмотря на какие-то гуманитарные соображения с точки зрения европейского сообщества. Польша стоит на своем и даже по квоте Евросоюза не допустила на свою территорию ни одного беженца во время миграционного кризиса 2015-2016 годов», — пояснила эксперт.

С этим отчасти согласен и председатель Балканского клуба МГИМО Сергей Артемов. По его словам, падение рейтинга, в частности у президента Польши Анджея Дуды и правящей партии «Право и справедливость», несомненно влияют на ситуацию.

«Тут надо понимать территориальное устройство Польши и то, как в ней распределяется электорат. По факту жители востока и запада страны голосуют диаметрально противоположно. Если запад, как правило, голосует более проевропейски, то восток, который непосредственно прилегает к Белоруссии, голосует за «Право и справедливость». Для партии и действующего президента важным является удержание этого электората. Они давно выступают против мигрантов, еще с общеевропейского миграционного кризиса 2015 года, и теперь ситуация повернулась таким образом, что они могут себя показать не словом, а делом», — добавил эксперт.

Будут ли проблемы с ЕС

При этом действия Польши по недопуску нелегалов, желающих получить убежище, отчасти не сходятся с международными правами беженцев, на что намекают в оценках ситуации в Минске и Москве. А в условиях приема нелегальных мигрантов в Италии, попадающих в страну через Средиземное море, польский подход выбивается и из общеевропейской практики.

Различия вряд ли можно назвать уникальной ситуацией, учитывая последовательные споры между Евросоюзом и Польшей из-за судебных реформ, ограничения прав ЛГБТ или официального решения польского конституционного суда о преобладании законодательства страны над решениями ЕС.

Однако несмотря на подход Польши и жесткие меры к беженцам, в частности разгон людей слезоточивым газом, Брюссель находится на стороне Варшавы.

С точки зрения Оксаны Петровской из РИСИ, для Брюсселя сама проблема миграционной политики является достаточно сложной. По ее словам, после 2015 года они попробовали широко открыть двери для мигрантов и поняли, что это не слишком хорошо.

«Сейчас за декларациями Брюссель тоже пытается не пускать на европейскую территорию большое количество беженцев и ограничивать их. Есть такие определенные двойные стандарты, отношение не очень хорошее и доброжелательное к массовому приему мигрантов. На фоне афганской ситуации уже канцлер Германии Ангела Меркель стала говорить о том, что ЕС не может принять всех, пытаясь переложить все это на третьи государства», — отметила эксперт.

В то же время Сергей Артемов из МГИМО не исключил, что сам миграционный кризис может помочь сближению ЕС и Польши. Более того, по его мнению, Брюссель вполне может закрыть глаза на возможные нарушения прав человека на белорусско-польской границе.

«Что касается урегулирования споров между Евросоюзом и Польшей за счет кризиса, то потепление в отношениях Варшавы и Брюсселя действительно можно ожидать. В Еврокомиссии уже заявили, что не накладывают никаких обвинений на польскую сторону — это такой звонок, что ЕС может закрывать глаза на некоторые нарушения прав человека в этом регионе. Европейское общество менее положительно относится к мигрантам нежели в 2015 году, что так или иначе влияет на эту ситуацию», — резюмировал эксперт.