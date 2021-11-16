Путин обсудил с Пашиняном обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе

Между Арменией и Азербайджаном — новое обострение, на границе между странами фиксируются обстрелы. Ереван обвиняет Баку во вторжении на свою территорию и заявляет о погибших и пленных. Азербайджан указывает на провокации со стороны Армении. Политики из двух стран в разговоре с «Газетой.Ru» по-разному оценивают ситуацию на границе, но признают несоблюдение перемирия. При этом Ереван пытается подключить к разрешению конфликта Россию и ОДКБ, в Баку эти действия воспринимают со скепсисом. Сложившуюся ситуацию уже успели обсудить президент России Владимир Путин и армянский премьер Никол Пашинян.

Обострение на границе

Ситуация на армяно-азербайджанской границе накалилась 16 ноября, изначально в Баку заявили об обстрелах со стороны армии Армении сразу в нескольких точках. В частности, речь шла об атаке на пограничные посты, что привело к ранению как минимум двух азербайджанских военных. В ответ военные Азербайджана провели операцию по задержанию и разоружению армянских сил, но это, как заявляют в Баку, не остановило обстрелы.

В Ереване же утверждают, что азербайджанские военные начали обстреливать армянские позиции, а также использовали бронетехнику на границе. По сообщениям минобороны Армении, это привело к локальным боям, в результате которых погибли и получили ранения армянские солдаты. Более того, в Ереване заявляют, что 12 военнослужащих попали в плен, а два опорных армянских поста на границе захвачены.

В результате обе стороны обвинили друг друга в провокации. При этом само обострение на границе по факту продолжается с 13 ноября, с этого момента стороны последовательно обвиняют друг друга.

К примеру, Баку сообщал о гранате, брошенной в азербайджанских солдат около Шуши, а Ереван указывал вторжение сил Азербайджана на территорию республики и обстрелы на границе.

Что говорят в Армении

Реакцией Еревана на текущие обострение противостояние с Азербайджаном стал призыв к международному сообществу, в особенности — России и ОДКБ, обратить внимание на действия Баку. Как заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, Баку пытается сорвать трехсторонние договоренности (России, Армении и Азербайджана) по урегулированию прошлогоднего конфликта в Нагорном Карабахе. По словам политика, Азербайджан проводит прямую агрессию против армянского государства.

При этом лидер партии «Процветающая Армения» Эдмон Марукян заявил «Газете.Ru», что ситуация на границе стала организованной атакой Баку на армянскую территорию. По информации политика, уже идет речь о гибели более 10 армянских солдат в результате обострения ситуации.

«Баку этими шагами идет ко второй войне против Армении после Нагорно-Карабахской войны.

Ереван ждет реакции от ОДКБ и России, Армения официально обратилась к Москве за защитой по договору о дружбе от 1997 года. Перемирие рухнуло не сегодня, постоянно были провокации, а снайперы убивали армянских солдат и мирных жителей. 9 ноября гражданских убили прямо под Шуши. Так что о перемирии невозможно говорить сейчас», — добавил Марукян.

С точки зрения политика, дальнейшая эскалация конфликта может быть остановлена только за счет реальных действий со стороны ОДКБ, членом которой является Армения, а также России. По его мнению, тут требуется официальная реакция на действия Баку.

«Я надеюсь, что все это будет остановлено и не дойдет до открытого конфликта. Армения является членом ОДКБ, и авторитет организации сейчас под вопросом. Если на члена ОДКБ можно просто так напасть и никакой реакции не будет, то это большая проблема в регионе. Мы всегда говорим, что Армения входит в ОДКБ и выполняет свои обязательства. Понятно, что атака или война против одного члена организации — это война против всех членов ОДКБ. Поэтому нужна официальная реакция и действия со стороны ОДКБ, в том числе со стороны России», — подчеркнул Марукян.

Что думают в Азербайджане

В Баку ситуацию на границе воспринимают иначе. Так, президент Азербайджана Ильхам Алиев возложил ответственность за обострение ситуации на Армению. По его мнению, азербайджанские силы адекватно ответили на армянскую провокацию, в результате которой погибли граждане Азербайджана.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» депутат Национального собрания Азербайджана от правящей партии «Новые Азербайджан» Айдын Мирзазаде, Армения осуществила военную провокацию в отношении азербайджанской границы.

«Армянские вооруженные силы хотят захватить некоторые высоты, находящиеся на азербайджанской позиции. Все это делается с целью отвлечь внимание армянской общественности от насущных проблем, стоящих перед правительством Армении и которые они обещали решить перед парламентскими выборами. Никакого вторжения азербайджанской армии на территорию Армении нет. В этом нет никакой необходимости и Баку в этом не заинтересован», — указал депутат.

По версии Мирзазаде, призывы армянской стороны к России или другим странам о помощи, еще раз показывают, что Армения до сих пор не состоялась как независимое и суверенное государство.

«Ереван все надеется на помощь и поддержку со стороны других стран, пытаясь сделать их соучастником своих военных и политических провокаций. Но до сих пор никакого ответа на их подозрительные призывы со стороны других стран нет.

К сожалению, перемирие [между Азербайджаном и Ереваном] уже разрушено, но все-таки Баку оставляет Еревану возможность остановиться и начать переговоры»,

— заключил депутат.

Как отреагировали в мире

Ухудшение ситуации на армяно-азербайджанской границе вызвало ряд международных ответов. В частности, минская группа ОБСЕ призвала обе стороны к снижению напряженности и исполнению взятых на себя обязательств в рамках соглашения об урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. А в Совбезе ООН заявили о готовности обсудить ситуацию вокруг конфликт Армении и Азербайджана.

Сложившуюся на границе между странами ситуацию обсудили президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«В ходе состоявшегося по инициативе армянской стороны телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян обсудили ситуацию, сложившуюся после ряда инцидентов на армяно-азербайджанской границе», — сообщила пресс-служба Кремля.

Кроме того, подчеркивается, что стороны договорились продолжить контакты по поводу ситуации, сложившейся в регионе.

Владимир Путин также обсудил обострение и с французским президентом Эммануэлем Макроном.

В ходе беседы российский лидер отдельно указал на готовность Москвы способствовать стабилизации обстановки.

Также состоялся и диалог министра обороны России Сергея Шойгу с представителями оборонных ведомств Азербайджана и Армении.

«Шойгу провел телефонные переговоры с министрами обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым и Республики Армении Суреном Папикяном. Главы военных ведомств обсудили обострение ситуации на азербайджано-армянской границе в районе горы Килисали. Шойгу призвал обе стороны прекратить действия, провоцирующие эскалацию обстановки», — говорится в заявлении Минобороны России.

Что касается реакции ОДКБ, секретариат организации объявил, что не получал официальных обращений армянской стороны по поводу ситуации в регионе. Однако в ОДКБ внимательно следят за развитием событий на армяно-азербайджанской границе. По заявлению организации, стороны должны разрешить конфликт политико-дипломатическим путем.

Как отметил в беседе с «Газетой.Ru» член комитета Совфеда по международным делам Вадим Деньгин, в текущей ситуации необходимо сделать все, чтобы избежать нагнетания конфликта и моментов связанных с перестрелками сторон.

«Должны включаться внешнеполитические ведомства, различные контактные группы, которые пытаются разрешить данный конфликт и возникновение каких-то очагов противостояния.

Что касается рисков, то это возможно при любой ситуации. Этим могут воспользоваться какие-то иные группы или стороны, заинтересованные в эскалации конфликта. Нам нужно работать в общественном поле и пространстве, использовать все возможные площадки, чтобы этот конфликт или возникающая конфликтная ситуация была урегулирована — именно в общественном пространстве и общественном поле», — резюмировал сенатор.