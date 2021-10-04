Армения и Азербайджан надеются провести переговоры по урегулированию на границах

Премьер Армении Никол Пашинян снова заговорил о желании провести встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По мнению опрошенных «Газетой.Ru» экспертов, у Еревана нет иного выхода, кроме как идти на переговоры с врагом, — иным способом просто невозможно гарантировать безопасность. В ином же случае стране грозят новые внутренние потрясения.

Раскрою все карты

Азербайджан видит позитивные сигналы со стороны Еревана, заявила 4 октября официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

По ее словам, существует реальная надежда по урегулированию вопроса делимитации границ, из-за чего в последние месяцы между странами происходят регулярные военные стычки.

Среди упомянутых сигналов можно выделить недавние слова армянского лидера Никола Пашиняна о его желании провести переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Готов принести с собой все имеющиеся у нас карты [минных полей] и призываю президента Азербайджана привести с собой всех наших пленных», — цитирует Sputnik Armenia Пашиняна. По его словам, речь идет о картах, которые не имеют практического военного значения.

Кажется, что такая встреча вполне реальна, так как в конце сентября Алиев тоже выражал готовность к встрече.

2 октября секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сказал, что Ереван готов уточнить линии демаркации на границе с Азербайджаном при участии России. И Москва, в свою очередь, не остается в стороне от попыток сгладить конфликт соседей. Так, замдиректора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев рассказал, что Россия передала на рассмотрение Еревана и Баку свои предложения.

Показательно, что с 4 по 6 октября с официальным визитом Россию посещает делегация армянского парламента — Национального собрания, полностью состоящая из представителей партии Пашиняна «Гражданский договор» во главе сo спикером Аленом Симоняном.

В последние месяцы на спорных участках двух стран происходят регулярные военные стычки. Обострение началось в мае, когда власти Армении объявили, что военные Азербайджана пытаются незаконно занять территории, продвигаясь с захваченных позиций в Нагорном Карабахе осенью 2020 года.

Выхода нет

Прямые переговоры Баку и Еревана обязательно начнутся, и встречи на самом высоком уровне не исключены, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

Так, армянский политолог Бениамин Матевосян предположил, что закулисный процесс налаживания диалога межу сторонами через посредников уже активно идет.

«Каждая из вовлеченных сторон имеет свои причины спешить. Азербайджан хочет в максимально сжатые сроки «монетизировать» свой прошлогодний успех и получить возможность пользоваться коммуникациями через территорию Армении, получить мирный договор, провести делимитацию и демаркацию границы.

Правительство Пашиняна же спешит реализовать требования Баку, в том числе, чтобы самим получить возможность пользоваться азербайджанскими коммуникациями. Кроме того, это одно из предусловий, которые Турция поставила Армении для последующего урегулирования отношений между этими странами», — говорит политолог.

Директор Института Кавказа в Ереване Александр Искадарян отметил в беседе с «Газетой.Ru», что, хотя вопросов на повестке дня между Ереваном и Баку довольно много, их позиции практически ни в чем не совпадают. По словам эксперта, у Баку много рычагов давления, что ухудшает позиции Армении.

«Возьмите любой вопрос — будь то ситуация на границе, военнопленные, да и, собственно, вопрос самого Нагорного Карабаха и его субъектности — везде позиции разные. Но то, что вопрос встречи обсуждается, — очевидно. Я думаю, что встреча лидеров вполне вероятна, но нет 100% уверенности», — говорит аналитик.

Искадарян также отмечает, что

у Армении очень мало ресурсов, чтобы отстаивать за столом переговоров свои интересы. «Но и идти на совершенно пораженческие шаги, которые общество может воспринять как катастрофические, — опасно для любого лидера. Поле для маневра не очень велико у Пашиняна, но оно есть», — считает эксперт.

С такой точкой зрения согласен и старший научный сотрудник Центра евроазиатских исследований МГИМО Вадим Муханов.

«Пашинян вынужден любыми способами сесть за стол переговоров, хотя бы потому, что Армения не готова полномасштабно воевать. Но если новые уступки будут серьезные, то Пашиняну не простят и Карабах. Сейчас многие в Армении говорят, что вопрос Карабаха, конечно, важен, но не смертелен. Но вот если не будет обеспечена безопасность уже в нынешних границах, то кресло под ним начнется шататься более серьезно. Кроме того, новое внешнеполитическое поражение даст недостающие козыри оппозиции для объединения против Пашиняна», — напоминает о внутреннем факторе эксперт.

При этом Баку находится в позиции силы как победитель в войне, и потому продолжит диктовать свои условия.

«Позиция Азербайджана в том, что карабахского конфликта больше нет. Для Еревана это не так, особенно что касается статуса НКР и вопроса безопасности оставшегося там армянского населения, пусть даже если его меньше 100 тыс. Баку будет продолжать давить на Ереван по вопросу о статусе Карабаха», — уверен Муханов.

Вам надо сесть поговорить

России же как гаранту мира в регионе выгоден прямой диалог Еревана и Баку, считают эксперты. В частности, это поможет ей «расширить горизонт предсказуемости» в регионе.

По словам Искадаряна, в Москве стремятся к переводу всех процессов между Баку и Ереваном в рамки их прямого диалога.

«Россия этого, несомненно, хочет. Те контакты, которые существуют сейчас между Арменией и Азербайджаном, идут как раз через Москву и другие третьи стороны. Всем внешним силам — сопредседателем Минской группы ОБСЕ (Франция, США, Россия) — нужно спокойствие и стабильность в регионе», — заключил политолог.

При этом, по его оценке, сам факт встречи Пашиняна и Алиева может взбудоражить армянское общество, однако, вероятнее всего, все ограничится привычными за последние 30 лет для страны уличными акциями протеста.

По мнению Матевосяна, «если бы армянское общество и политическая элита были бы максимально откровенны, то они признали бы, что Армения руками действующей власти уже превратилась в «южнокавказскую Сирию».

«Как в Сирии, так и в Армении пересекаются интересы США и Турции, с одной стороны, и России и Ирана, — с другой. И там, и там находятся войска других стран, а лидер не контролирует всю территорию», — проводит параллели политолог. При этом он считает опасным для всей армянской государственности надежды Пашиняна на мирное развитие дальнейших событий исключительно с помощью сил России и Ирана.

Вадим Муханов напомнил, что в конце сентября Алиев предъявил претензии к российским миротворцам из-то того, что иностранные граждане якобы незаконно проникают на территории Азербайджана. Но тогда в целом он положительно оценил работу российского контингента.

«Сейчас нет гарантий, что через 5 лет они готовы будут пролонгировать мандат миротворцев в Карабахе. А без этого фактора ситуация для Еревана, конечно, поменяется кардинальным образом, не в лучшую сторону», — говорит о потенциальном риске эксперт.