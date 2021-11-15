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Политика

Не допустить эскалации. Лукашенко и Меркель договорились помочь мигрантам

Меркель обсудила миграционный кризис с Лукашенко

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Ситуация на пропускном пункте «Брузги» на границе Белоруссии и Польши, 15 ноября 2021 года

Ситуация на пропускном пункте «Брузги» на границе Белоруссии и Польши, 15 ноября 2021 года

BelTA/Reuters
Находящимся на границе с Евросоюзом беженцам необходимо оказать гуманитарную помощь — об этом договорились и.о. канцлера Германии Ангела Меркель и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Кабмин ФРГ не назвал должность последнего в пресс-релизе по итогам телефонного разговора лидеров двух стран. Сообщается, что стороны продолжат контакты для разрешения сложной ситуации с мигрантами. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели в понедельник телефонный разговор. Стороны договорились оказать гуманитарную помощь мигрантам на границе с Евросоюзом, сообщает пресс-служба кабмина ФРГ.

При этом, как обратили внимание представители СМИ, в публикации для прессы не указывается должность Лукашенко.

«Канцлер Ангела Меркель провела сегодня разговор с Александром Лукашенко. Канцлер и господин Лукашенко обсудили сложную ситуацию на границе между Белоруссией и ЕС, в особенности необходимость оказания гуманитарной помощи находящимся там беженцам и мигрантам. Они договорились продолжить диалог по этим темам», — отмечается в тексте.

В ходе переговоров собеседники попытались «определить пути разрешения миграционного кризиса на границе Белоруссии с Евросоюзом». Особенно тщательно рассматривались перспективы решения ситуации с целью недопущения ее эскалации, отмечает, в свою очередь, Telegram-канал «Пул Первого».

«Подробно в разговоре были затронуты пути и перспективы решения миграционной проблемы с целью недопущения эскалации ситуации на границе», — указывается в сообщении. Уточняется, что разговор длился порядка 50 минут, по его итогам «стороны договорились продолжить контакты для разрешения ситуации».

Обострение кризиса на границе

Кризис на границе Белоруссии с Польшей резко обострился 8 ноября из-за возросшего потока мигрантов. С белорусской стороны к польской границе подошли несколько тысяч человек. Некоторые из них пытались прорваться через ограждения. В приграничной зоне беженцы образовали лагерь, установив палатки.

15 ноября большая группа мигрантов в сопровождении белорусских военных и журналистов подошла к контрольно-пропускному пункту «Брузги». Беженцы из Африки и стран Ближнего Востока пытались прорваться на территорию ЕС целыми семьями. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию происходящего.

Европейские страны обвиняют в сложившейся ситуации Минск и обсуждают расширение санкций против Белоруссии. Великобритания, США и страны ЕС 12 ноября сошлись во мнении, что

власти Белоруссии «искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе».

В свою очередь, постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заявил, что Польша и Литва «используют ситуацию с мигрантами для того, чтобы получить дополнительное финансирование от ЕС». По его словам, именно западные страны должны нести «всю полноту ответственности за людей, которые массово бегут из разрушенных Западом государств».

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