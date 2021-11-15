Боррель раскрыл детали новых ограничений в отношении Минска

Ситуация на пропускном пункте «Брузги» на границе Белоруссии и Польши, 15 ноября 2021 года

После очередного обострения миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши нарастает и дипломатическая напряженность в отношениях Минска с Брюсселем. ЕС готовит два новых пакета санкций, один из которых уже практически согласован. МИД Белоруссии, в свою очередь, заявляет о готовности к самым жестким, крайним ответным мерам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Пятый пакет санкций по Белоруссии окончательно оформят в ближайшие дни. Об этом 15 ноября сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, подводя итоги заседания министров иностранных дел стран ЕС. Мероприятие, на котором дипломаты согласовали детали рестрикций в отношении Минска, состоялось в понедельник в Брюсселе.

С расширением критериев санкционного режима ЕС теперь сможет включать в «черные списки» фигурантов, причастных к доставке мигрантов в Белоруссию и к границам Евросоюза, указал Боррель.

При этом он добавил, что глава МИД Белоруссии Владимир Макей в телефонном разговоре с ним

отверг всякую ответственность страны за миграционный кризис на границе с Польшей.

В свою очередь, министр иностранных дел Ирландии Саймон Коувени заявил, санкции ЕС против Минска предусматривают в том числе разрыв лизинговых контрактов с «Белавиа».

Глава МИД Германии Хайко Маас со своей стороны добавил, что ЕС «продолжает работать над санкционным списком».

Предполагается, что рестрикции затронут белорусских чиновников и компании, которые якобы участвуют, как утверждают в Брюсселе, в организации кризиса с мигрантами.

Готовится и шестой пакет

Кроме того, как сообщил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс, обсуждается шестой пакет санкций в случае продолжения миграционного давления со стороны Белоруссии.

Он подчеркнул, что уже состоявшиеся дискуссии были как об авиационной инфраструктуре республики, так и об авиакомпаниях третьих стран, которые «и дальше будут участвовать в организации миграционного потока».

Ринкевичс отметил, что несколько авиакомпаний третьих стран уже заявили о том, что не будут доставлять граждан отдельных государств в Минск. Однако окончательное решение будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в ближайшие дни и недели.

«Никто не сомневается, что шестой пакет санкций против Белоруссии также будет нужен. Гибридная война усиливается», — констатировал глава МИД Польши Збигнев Рау.

Как отреагировали в Минске

Белоруссия будет вынуждена принять меры в ответ на новый пакет санкций, заявил в эфире телеканала «Россия-24» пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.

«Мы будем вынуждены реагировать самым жестким образом», — указал он.

«Мы защищаем свою независимость и будем готовы пойти на любые, даже самые жесткие меры. Какие они будут, будет решать правительство, которое имеет планы действий на любое развитие ситуации», — добавил Глаз.

Он отверг обвинения стран ЕС в адрес Минска в том, что белорусские власти координируют передвижение мигрантов к границе с Евросоюзом.

«Нам ничего не нужно координировать, сами беженцы заявляют, куда они идут, зачем они идут. Мы в данном случае — страна транзита», — пояснил представитель ведомства.

Миграционный кризис

Ситуация с мигрантами на границе стран ЕС и Белоруссии обострилась 8 ноября. Тогда многочисленная группа беженцев пришла к границе Польши. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет.

Спустя неделю, 15 ноября, большая группа мигрантов в сопровождении белорусских военных и журналистов подошла к контрольно-пропускному пункту «Брузги», где началась давка. Беженцы из Африки и стран Ближнего Востока пытались прорваться на территорию Евросоюза целыми семьями, с малолетними детьми на руках. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию происходящего.

Санкции готовят и для «Вагнера»

В своем сегодняшнем выступлении на пресс-конференции после заседания Совета ЕС Жозеп Боррель также сообщил, что страны Евросоюза достигли договоренности о начале разработки санкций в отношении российской частной военной компании «Вагнер» в связи с ситуацией в Мали.

«Мы договорились о необходимости ввести санкции против этой группы. Решение будет принято, как только технические органы закончат свою работу», — приводит его слова ТАСС.

Верховный представитель ЕС добавил, что это может произойти на следующем заседании совета ЕС в декабре.