Обострение на границе Белоруссии и Польши. ОНЛАЙН

От Госпогранкомитета Белоруссии:
«Утром в понедельник 15 ноября беженцы, надеясь на положительный исход ситуации, собрали теплые вещи, палатки, спальные мешки. Уже к полудню они самоорганизовались в большую колонну и начали движение в направлении пункта пропуска Брузги.
Беженцы подчеркивают свои исключительно мирные намерения и готовы к развитию любой ситуации. Во главе колонны – женщины с маленькими детьми. Белорусские пограничники продолжают обеспечивать безопасность и порядок как в самом стихийном лагере, так и по ходу движения колонны беженцев».
Польский кордон усиливают подкреплениями, по данным МВД Польши мигранты намерены штурмовать КПП.
November 15, 2021
Кадры с борта того самого вертолета над КПП «Брузги». Похоже на небольшой рок-фестиваль.
Przy zamknitym polskim przejciu granicznym suby biaoruskie zgromadziy due grupy migrantw. Trwa prba masowego wejcia na teren RP. pic.twitter.com/6nDI1vyPDQ— Stanisaw aryn (@StZaryn) November 15, 2021
Международная панорама: президент Эстонии Керсти Кальюлайд срочно созвала совет по обороне из-за белорусской «гибридной атаки». Полиция прибалтийской республики перебрасывает к границе с РФ «средства сдерживания».
Сегодняшняя попытка прорыва через границу может быть связана со слухами, которые наводняют лагеря мигрантов в Белоруссии. Кто-то мог сказать, что Германия договорилась с Польшей о размещении беженцев на своей территории.
Это — фейковая новость, ничего подобного официальный Берлин не заявлял. Накануне спикер МИДа Германии Андреа Зассе заявила, что немецкое правительство ведет переговоры с Россией по поводу миграционного кризиса. Однако ответственной за эту ситуацию ФРГ считает Белоруссию.
Корреспондент белорусского гостелеканала ОНТ передает с границы:
Между тем МИД Литвы выпустил заявление по поводу ситуации на границе между Польшей и Белоруссией.
Во-первых, Вильнюс назвал Лукашенко марионеткой российского президента Путина. Литовский МИД утверждает, что Кремль политически управляет противостоянием между РБ и ЕС. Кроме того, считают литовские дипломаты, есть вероятность установления Россией постоянного военного присутствия в Белоруссии. Не исключено, добавляют в МИДе Литвы, что РФ может атаковать Украину, пока Европа отвлекается на белорусско-польский кризис.
Владимир Путин, напомним, отверг обвинения в инспирации миграционной «гибридной войны» и подозрения в причастности к этой ситуации.
Sputnik Беларусь публикует кадры с места событий, способные растрогать самого жестокого польского полицейского. Вот беженцы срывают яблоки, а вот — показывают плакат с молитвой Иисусу. В воздухе серого неба жутковато жужжит вертолет.
Сегодня у границы Польши и Белоруссии особенно много журналистов. Польские военные заявляют, что некоторые «люди в жилетках прессы» требуют от мигрантов подходить ближе к колючей проволоки — ради более зрелищных кадров.
Поляки пригнали водомет, в небе над КПП барражирует ударный вертолет польских силовиков. Не считая плотного кордона из десятков полицейских в защитном обмундировании, шлемах и со щитами.
На первых видео с места событий видно, как мужчины, женщины и даже дети устремились сплошным потоком через прорванный проволочный забор в сторону заветной Польши.
В Госпогранкомитете РБ заявили, что белорусские пограничники «обеспечивают безопасность по ходу движения колонны» к контрольно-пропускному пункту Польши.
Ситуация на польско-белорусской границе стремительно обостряется. Большая группа мигрантов с белорусской стороны пытается прорвать КПП «Брузги». Беженцы сломали часть ограждения со стороны Белоруссии.
В это же время белорусский глава Александр Лукашенко заявил, что Минску не нужно насилие на границе. «Это для нас абсолютно ущербно», — подчеркнул политик.
Брузги. Обстановка у польского погранперехода в эти минуты.— Rоssa S.Ferrari (@RossaSF1) November 15, 2021
berezina_bel#Belarus #BelarusBorder #Poland pic.twitter.com/cBEi5Q3Xxx