Мигранты на границе Польши и Белоруссии, итоги климатического саммита в Глазго и поражение сборной России в матче против Хорватии — что интересовало телеграм-каналы на прошлой неделе.

Выступая на саммите форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) Владимир Путин вновь заявил, что недобросовестная конкуренция и протекционизм ряда стран мешают взаимному признанию прививочных сертификатов.

При этом президент также отметил, что деятельность ВОЗ заслуживает поддержки, но организация могла бы ускорить процедуры преквалификации новых вакцин и препаратов. Это, по его словам, способствовало бы и решению вопроса взаимопризнания прививочных сертификатов».

«Меньше двух недель назад Владимир Путин выступал с аналогичным обращением на саммите «большой двадцатки». Однако западные партнеры до сих пор затягивают процесс. ВОЗ, заявлявшая о разморозке процесса сертификации «Спутника V», не может назначить дату следующей инспекции в Россию, а США и ЕС предпочитают муссировать тему воображаемой российской угрозы Украине, а не важные для всего мира вещи, — сетует «Мейстер». — Это, без сомнения, печально, однако не умаляет упорства российского президента, продвигающего свое послание на всех международных площадках. Возможно, члены АТЭС будут более благоразумны и сотрудничество с азиатскими партнерами будет более плодотворным. На Западе, в конце концов, свет клином не сошелся».

На минувшей неделе во всех мировых СМИ мелькали заголовки о напряженности на белорусско-польской границе.

»...Сколько-то там мигрантов (то ли несколько десятков, то ли сотня) куда-то там прорвалась. Шок-сенсация - мигранты продвигаются вдоль забора, польская полиция снимает их на видео. Общественность затаив дыхание следит за происходящим, гадая, какие будут последствия», — описывает ситуацию «Доктор прописал».

«Новости с британо-французской границы: около тысячи мигрантов попытались за минувшие сутки на лодках достичь Великобритании через пролив Ла-Манш, это стало очередным рекордом. МВД Британии негодует, Лондон обвиняет Париж в потере контроля над ситуацией. Но общественности плевать, ибо сколько там мигрантов через Ла-Манш плывет постоянно», — констатирует канал.

На минувшей неделе завершилась климатическая конференция в Глазго. В этой связи РИАN обращает внимание на обложку нового The New Yorker с названием «Несбыточная мечта».

«Автор иллюстрации, художник Эрик Друкер, считает донкихотской задачу противостоять климатическому кризису и отсылает зрителя к сюжету Сервантеса — борьбе с ветряными мельницами», — пишет канал.

А вот экономист Никита Кричевский в этот раз обратил внимание на один из оскалов американской действительности.

А все дело в том, что рынок труда в США в настоящее время испытывает жесткий дефицит официантов, кассиров, Санта-Клаусов и дальнобойщиков. Комментируя соответствующий пост канала «Хроники пикирующего капитализма», Кричевский иронично задал подписчикам своей «Антискрепы» вопрос: «Кому американскую Снегурку за $300 в час? Нет, это не российские нулевые, это американская предновогодняя реальность».

К новостям культуры. ИА «Стекломой» заметил, что лондонский аукцион Christie's выставит на торги сотни рукописей классиков русской литературы и поэзии XIX-XX веков.

Всего будет представлено 250 позиций, среди них — фрагменты рукописей Льва Толстого, 50 писем Ивана Тургенева, автограф письма Максима Горького Виктору Васнецову, бумаги, связанные с Иваном Буниным, Зинаидой Гиппиус и Дмитрием Мережковским, трёхстраничная рукописная автобиография Михаила Булгакова, рукопись поэмы «Попытка комнаты» Марины Цветаевой. Также на торгах будут представлены автографы стихотворений Анны Ахматовой и Велимира Хлебникова, фрагмент рукописи романа Андрея Белого «Петербург», два стихотворения Даниила Хармса и письмо Василия Жуковского.

Канал возлагает «все надежды на нечаянный интерес, скажем так, «патриотичных предпринимателей», для которых миллион фунтов – копейки, а частицы великой русской культуры <...> – бесценны.

Ну и, наконец, о спорте. А именно — об итоге матча против сборной Хорватии.

«Феноменальной везучести Карпина длиной во всю осень не хватило несчастных пятнадцати минут. С сюжетной точки зрения обиднее не придумать ничего. Монета очень долго крутилась на ребре, но все же легла решкой.

Ругать, в общем, некого и не за что. Показали то, что были в состоянии показать против соперника этого уровня. К самоотдаче вопросов нет: выше головы не прыгнули, но и ниже пяток не свалились. Кроме нее, крыть было нечем вот совсем. И все вопросы тут - не к деталям, частностям и персоналиям, а к уровню футбола в стране в целом. Если бы, кстати, удержали ничью, эти вопросы все равно никуда бы не девались, просто задавать их было бы несколько сложнее.

Стыковые игры в марте? Если в остальных группах обойдется без сенсаций, никого непреодолимого в числе возможных соперников не окажется. Правда, это работает в обе стороны - безоговорочным фаворитом и мы никому не придемся. Поэтому берем две (если, конечно, две) последовательных вероятности по 0,5 и получаем, что шанс отобраться - примерно одна четверть.

Что в целом вполне соответствует нашему текущему месту в футбольном мироздании», — подытожил «Адекват».

На этом все.

До следующей недели.