Штайнмайер объяснил, как военные преступления сформировали вину и стыд в немецком народе

Общественная память современных немцев «боится, когда нужно вспомнить о войне и преступлениях». На это указал президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в национальный день скорби. Глава государства констатировал: многие жители страны признали, что места, где проходили бои, для них ничего не значат. Подробнее о его выступлении в Бундестаге — в материале «Газеты.Ru».

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил в воскресенье, 14 ноября, с традиционной речью в Бундестаге по случаю Всенародного дня скорби. В ней глава государства вспомнил о нападении фашистских войск на СССР и почтил память жертв войн и тирании.

«Этот день — день траура. Мы скорбим о жертвах насилия и войн», — приводит его слова пресс-служба.

Штайнмайер указал, что современным немцам неизвестны названия многих населенных пунктов в Польше и странах бывшего СССР, где совершались военные преступления.

В этом президент Германии видит парадокс, поскольку с географическими названиями на западе Европы такой проблемы нет, отметил он.

По его оценкам, общественная память «боится, когда нужно вспомнить о войне и преступлениях, совершенных на востоке и юго-востоке Европы».

«Я убежден, что когда мы поймем, какой отпечаток наше прошлое накладывает на наше настоящее, то мы будем проявлять больший интерес к этой главе нашей истории», — считает Штайнмайер. Он добавил, что немцы должны брать на себя ответственность за историю.

«Вина и стыд немецкого народа»

Говоря о том, что люди забыли «бесчисленное множество» мест немецких преступлений, президент ФРГ упомянул в том числе Катынь (село в Смоленской области, получившее известность в связи с массовым убийством польских пленных офицеров и советских граждан органами НКВД – «Газета.Ru») и Мизоч (поселок городского типа в Ровенской области Украины – «Газета.Ru»).

Вспоминая о 80-й годовщине нападения вермахта (22 июня 1941 года немецко-фашистская армия напала на Советский Союз – «Газета.Ru»), глава государства констатировал: многие жители страны признали, что места, где проходили бои, для них ничего не значат.

Как полагает Штайнмайер, во многом так сложилось из-за опыта двух мировых войн, которые «сформировали вину и стыд в немецком народе». Отдельно это повлияло на взаимоотношения людей и армии, отметил он.

«Большинство из нас тоже не знает этих мест. Мы не связываем с ними никакие события, и тем более мы не связываем их с нашей собственной, немецкой историей. Наши воспоминания стесняются предоставить сведения о войне и преступлениях в Восточной и Юго-Восточной Европе.

Они не справляются с преступлениями, совершенными против мирных жителей, насильственно перемещенных лиц и советских военнопленных, сотни тысяч которых погибли в первые месяцы после нападения: умерли от голода, убиты, расстреляны», — сказал президент ФРГ.

Штайнмайер добавил, что «принятие ответственности за нашу историю не должно означать уклонение от конфронтации с конфликтами настоящего и с теми, кто несет здесь самую тяжелую и самую трудную ответственность».

«Это еще одна причина того, почему этот день, Всенародный день скорби, является важным днем. Мы должны преодолеть безмолвие, в том числе безмолвие многих слоев общества по отношению к нашей армии. Это сегодняшняя миссия», — заключил он.

Мнение эксперта

Проблема, о которой говорил глава государства, действительно имеет место в современной Германии – об этом «Газете.Ru» рассказал преподаватель политологии из Ольденбурга, уроженец западного Берлина (ФРГ) Аксель Гёрлиц.

«Особенно эта тенденция заметна среди молодежи, которая, к сожалению, мало что знает. На территории бывшей ГДР поднимаются сейчас правые настроения – различные движения и группировки неонацистов», — отметил собеседник издания.

Он добавил, что в целом немцы помнят и скорбят о жертвах гитлеровского режима, особенно — о евреях, жертвах Холокоста.

Всенародный день скорби. История

Всенародный день скорби, День народного траура (нем. Volkstrauertag) — день памяти жертв войн и государственного насилия, который отмечается в Германии в предпоследнее воскресенье перед первым днем Адвента (название предрождественского периода, с 13 по 19 ноября – «Газета.Ru»).

В 1919 году Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями предложил отмечать день памяти павших в Первой мировой войне. Впервые его отметили в Рейхстаге в 1922 году, а с 1926-го его стали отмечать по всей стране во второе воскресенье Великого поста.

После прихода нацистов к власти в 1934 году этот день был переименован в День памяти героев (Heldengedenktag), с 1939-го его стали отмечать 16 марта (последний раз его отметили в 1945 году).

С 1948 года в Западной Германии снова стали отмечать Всенародный День скорби, теперь уже по жертвам как Первой, так и Второй мировой войн, а с 1952-го его стали отмечать в предпоследнее воскресенье перед первым днем Адвента, когда по традиции полагается думать о смерти, времени и вечности. Теперь он был посвящен не только жертвам войн, но и жертвам государственного насилия.

В этот день президент Германии произносит речь в присутствии членов правительства и иностранных дипломатов. После этого звучит гимн Германии и песня Der gute Kamerad (переводится как «Хороший товарищ», немецкий военный похоронный марш – «Газета.Ru»). Во всех населенных пунктах возлагают венки к мемориалам.