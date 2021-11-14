Немецкий журналист рассказал о «пире во время чумы» в Москве осенью 1941 года

Провал наступления вермахта на Москву осенью 1941 года объясняется проблемами с материально-техническим обеспечением немецких войск и ухудшением погоды, заявил немецкий журналист Флориан Штарк. Он отметил, что нехватка горючего и размытые дороги не позволили немцам войти в Москву, где начался хаос. В это время Иосиф Сталин устроил роскошный пир с американским и канадским «министрами-капиталистами».

Немецкие войска не смогли взять охваченную паникой Москву осенью 1941 года из-за нехватки топлива для техники и начавшейся из-за дождей распутицы. Об этом в статье для газеты Die Welt написал немецкий журналист Флориан Штарк.

«Не хватало в том числе горючего и боеприпасов, кроме того — и это важно — начались дожди, превратившие грунтовые воды в грязевые реки глубиной метр. Все это на несколько недель задержало продвижение немцев вперед», — говорится в материале.

По словам Штарка, если бы не распутица, вермахт без особого труда мог до наступления зимы занять Москву, где начался «хаос».

«[Заместитель Сталина Лаврентий] Берия объявил охваченным ужасом региональным партийным руководителям, что связь с фронтом утрачена. Он… приказал бесплатно раздавать оставшимся в Москве жителям продукты питания, чтобы продовольствие не попало в руки немцев», — пишет журналист.

«После того как министерства и их сотрудники отправились в эвакуацию, мародеры принялись грабить учреждения и магазины. В жилых домах в центре города домоуправы договаривались с ворами и уносили из квартир оставленные картины и мебель», — описывает Штарк события московской паники октября 1941 года.

15-17 октября в Москве на фоне стремительного наступления 78 немецких дивизий началась паника.

Тысячи человек пытались покинуть город, уезжали в эвакуацию предприятия и советские учреждения. Закрытые магазины и фабрики грабили. Единственный раз за всю историю не работало метро 16 октября, поскольку велась подготовка к его уничтожению по приказу наркома Лазаря Кагановича. Характерным является следующий эксцесс – по словам секретаря Союза писателей Александра Фадеева, автор слов песни «Священная война» Василий Лебедев-Кумач «привез на вокзал два пикапа вещей, не мог их погрузить в течение двух суток и психически помешался».

Наступали на Москву 78 немецких дивизий группы армий «Центр». Танки немцев разорвали линию обороны, в котлы под Вязьмой и Брянском попали несколько советских армий — до 670 тыс. человек.

Командовавший Западным фронтом Георгий Жуков, тем не менее, начал выстраивать оборону, отмечает Флориан Штарк. В это же время гитлеровские войска одерживали одну победу за другой, «застигая части Красной Армии врасплох».

Чекисты между тем «ликвидировали тысячи людей, проводили массовые казни — пытались выполнить приказ об обязательном удержании позиций», говорится в статье Die Welt.

Штарк ссылается на британского историка Саймон Себага-Монтефиори. Тот пишет, что «до 1942 года через военно-полевые суды прошел почти миллион красноармейцев, которых подозревали в том, что они не до конца обороняли свои позиции». Расстреляны за это были 157 тыс. человек, которые могли составить до 12 дивизий.

Немецкий журналист также пишет про пир, который председатель Совнаркома Иосиф Сталин устроил в честь визита в Москву канадского медиамагната лорда Бивербрука и американского посланника Аверелла Гарримана, наследника железнодорожной империи в США. Это происходило в разгар немецкого прорыва к Москве.

«Сталин созвал гостей на типичное для него застолье с икрой, жареными поросятами, дичью и мороженным, а также огромным количеством коньяка, водки и вина. В общей сложности провозгласили 32 тоста, в основном за скорую победу над гитлеровской Германией», — говорится в статье.

По воспоминаниям Бивербрука, Сталин постоянно пил алкоголь из маленькой рюмки и шутил. После застолья состоялся кинопоказ.