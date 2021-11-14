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Президент Германии призвал немцев «не стесняться» памяти о нападении на СССР

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Czarek Sokolowski/AP

Не нужно стыдиться воспоминаний по теме нападения немецкой армии на СССР в 1941 году, об этом заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе выступления в бундестаге, сообщает РИА «Новости».

Во время речи, посвященной Всенародному дню скорби или (в Германии) дню памяти жертв войн и государственного насилия, он объяснил следующее. На 80-й годовщине нападения вермахта многие в стране признали, что места, где проходили бои и совершались военные преступления, «для них ничего не значат».

«Большинство из нас тоже не знает этих мест. Мы не связываем с ними никакие события, и тем более мы не связываем их с нашей собственной, немецкой историей. Наши воспоминания стесняются предоставить сведения о войне и преступлениях в Восточной и Юго-Восточной Европе. Они не справляются с преступлениями, совершенными против мирных жителей, насильственно перемещенных лиц и советских военнопленных, сотни тысяч которых погибли в первые месяцы после нападения: умерли от голода, убиты, расстреляны», — отметил Штайнмайер.

Он подчеркнул, что люди забыли «бесчисленное множество» мест немецких преступлений, упомянул Катынь и западноукраинский город Мизоч.

Во многом, по мнению Штайнмайера, так сложилось из-за «опыта двух мировых войн», которые сформировали вину и стыд в немецком народе. Отдельно это повлияло на взаимоотношения людей и армии страны.

«Принятие ответственности за нашу историю не должно означать уклонение от конфронтации с конфликтами настоящего и с теми, кто несет здесь самую тяжелую и самую трудную ответственность. Это еще одна причина того, почему этот день, Всенародный день скорби, является важным днем. Мы должны преодолеть безмолвие, в том числе безмолвие многих слоев общества по отношению к нашей армии. Это сегодняшняя миссия», — подчеркнул президент в своей речи.

Ранее газета Die Welt сообщила, что немецкие войска не смогли взять охваченную паникой Москву осенью 1941 года из-за нехватки топлива для техники и начавшейся из-за дождей распутицы, а в это время Иосиф Сталин устроил роскошный пир с американским и канадским «министрами-капиталистами».

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