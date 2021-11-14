Великобритания обвинила РФ в причастности к миграционному кризису

Британский МИД считает, что Россия должна взять на себя ответственность за миграционный кризис на белорусско-польской границе и оказать давление на Белоруссию, чтобы прекратить его. В то же время руководитель дипведомства Великобритании Элизабет Трасс призвала бойкотировать запуск уже достроенного «Северного потока — 2» и отказаться от сотрудничества с такими ненадежными партнерами, как Россия.

Миграционный кризис

Наплыв беженцев на белорусско-польской границе был тщательно спланирован президентом Белоруссии Александром Лукашенко, считает МИД Великобритании. Как заявила глава ведомства Элизабет Трасс, Британия поддерживает в этом вопросе позицию стран Евросоюза и партнеров, которые возложили ответственность на Минск.

«Мы стоим бок о бок не только с Польшей, которая несет на себе всю тяжесть этого позорного кризиса с искусственными мигрантами, но и с другими странами Вышеградской четверки — Венгрией, Словакией и Чешской Республикой — и нашими друзьями в Прибалтике и Украине», — написала министр в статье для The Telegraph.

НАТО, США и государства-члены Евросоюза обвиняют Белоруссию в создании миграционного конфликта. В частности, Польша утверждает, что правительство Белоруссии организует мигрантам с Ближнего Востока и Африки перелет в страну, после чего перевозит их к границе и выдворяет в страны ЕС.

По словам Трасс, операция с мигрантами необходима Минску, «чтобы отвлечь внимание от череды отвратительных действий и нарушений прав человека, которые уже совершены этим режимом».

В то же время в сложившихся обстоятельствах вмешаться в разрешение конфликта у восточных границ Европы должна Россия, воздействуя на Белоруссию, уверена министр.

«Здесь у России есть четкая ответственность. Он [президент Владимир Путин] должен оказать давление на белорусские власти, чтобы они прекратили кризис и вступили в диалог», — говорится в тексте материала.

Москва в миграционном кризисе встала на сторону Минска, при этом ряд стран, например, Литва, обвинили Россию в пособничестве и организации случившегося. Российский МИД это отрицает. Также в связи с просьбой президента Лукашенко бомбардировщики авиации РФ осуществляют патрулирование над границей. Путин накануне опроверг сообщение, что Россия имеет какое-либо отношение к происходящему на белорусско-польской границе и предположил, что кризис спровоцирован из ЕС.

«Северный поток — 2»

Строительство нового газопровода, который будет доставлять газ напрямую из России в Германию, завершилось еще в сентябре, однако по-прежнему «Газпром» ждет сертификации от независимого оператора, в связи с чем трубопровод не запущен. Ожидается, что это произойдет к январю 2022 года.

Часть европейских стран по-прежнему надеются на то, что «Северный поток — 2» не будет введен в эксплуатацию. Великобритания солидарна с этой позицией и относит СП-2 к «методам агрессии XXI века», призвав на саммите НАТО бросить им вызов.

«Я хочу, чтобы наши друзья по всей Европе присоединились к нам. Это означает быть вместе, к примеру, в противостоянии строительству трубопровода «Северный поток — 2», — написала Трасс.

Лондон предполагает, что СП-2 несет угрозу и может подорвать европейскую безопасность, позволив «России ужесточить контроль над странами, зависящими от его газа, несмотря на пандемию, напоминающую нам о важности разнообразных цепочек поставок, чтобы избежать стратегической зависимости от ненадежных партнеров».