Путин не обсуждал с Лукашенко тему перекрытия газа в ЕС через Белоруссию

Владимир Путин прокомментировал последние мировые конфликты, в которые так или иначе оказалась вовлечена Россия. Он говорил о мигрантах на польско-белорусской границе, незапланированных учениях НАТО в акватории Черного моря и оценил обстановку на Донбассе. «Газета.Ru» приводит главные тезисы из интервью президента на «России 24».

Миграционный кризис

С 8 ноября тысячи беженцев из стран Ближнего Востока и Африки пытаются прорваться в Европу через польско-белорусскую границу. Солидарность с Польшей, Литвой и Латвией, которые возлагают вину за произошедшее на Белоруссию и называют это «гибридной атакой» Минска, выражают Евросоюз, НАТО и США. Сторону Минска в этом вопросе занимает Россия.

Ряд стран, включая Литву, даже обвиняют Россию за пособничество миграционному кризису на границе. Официальные лица России категорически отрицают причастность к траффикингу. Владимир Путин эту позицию подтвердил.

«На нас пытаются совершенно по любому поводу и без всякого повода ответственность возложить. Еще раз хочу подчеркнуть, Россия здесь абсолютно ни при чем, мы совершенно не участвуем ни в каких процессах», — заявил президент в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 24».

Он также предположил, что кризис с мигрантами спровоцирован не Белоруссией, а странами Запада. На это, по его мнению, указывают несколько причин. Во-первых, военное вмешательство иностранных государств в Ирак и Афганистан. Во-вторых, экономические предпосылки в виде очень высоких пособий в Европе для беженцев.

В то же время умышленная переправка этих людей на границу для перехода в страны ЕС действительно существует, считает президент.

Однако, с его слов, занимается этим не Россия, из-за этого грозят санкции, а группы лиц, действующие в Евросоюзе.

«Вот пускай правоохранительные органы, спецслужбы работают по ним, если они что-то нарушают <...> Наши авиационные компании не возят этих людей», — сказал Путин.

Лукашенко с газом

Между Белоруссией и Польшей тем временем обостряются отношения. В ответ на наплыв мигрантов польское правительство заявило о намерении закрыть белорусскую границу, а Евросоюз готовит против Минска пятый пакет санкций. Если они будут введены, то президент Белоруссии Александр Лукашенко может перекрыть транзит российского газа в Европу через трубопровод «Ямал — Европа».

Путин, со своей стороны, выразил надежду, что решать конфликт таким путем не придется.

«Теоретически, конечно, Лукашенко, как президент транзитной страны, может, наверное, дать указание по перекрытию наших поставок в Европу. Хотя это будет нарушением нашего транзитного контракта, и я надеюсь, что до этого не дойдет, — сказал президент.

— Это нанесло бы вред всему энергетическому сектору Европы и не способствовало бы развитию российско-белорусских отношений.

Путин, тем не менее, собирается спросить Лукашенко, «не в сердцах ли он это просто сказал». На последних личных переговорах Лукашенко российскому президенту на остановку транзита газа даже не намекал, признался Путин.

Конфликт в Черном море

Активность западных военных сил наблюдается в Черном море с начала этой недели. Поводом послужил заход в акваторию кораблей ВМФ США — Mount Whitney и Porter. По официальной версии Соединенных Штатов, корабли направлены в регион для проведения совместных учений со странами НАТО и партнерами. Приветствовала эти действия, в частности, украинская власть.

В России же уверены, что проход кораблей вблизи границ РФ и предстоящие учения являются не чем иным, как попыткой проверить российскую обороноспособность, в том числе и Черноморского флота.

По словам Путина, в Черном море сейчас сформирована не просто большая корабельная группировка НАТО, но также применяется авиация, включая стратегическую.

Это является «серьезным вызовом» для России, заявил президент.

«Создается впечатление, что нам просто не дают расслабиться, но пусть знают, что мы не расслабляемся», — сказал глава государства.

Однако ответных мер, то есть своих незапланированных учений, как это предполагало сделать Минобороны, РФ пока предпринимать не будет. Российские военные ограничиваются сопровождением самолетов и кораблей.

«Я считаю, что это (незапланированные учения. — «Газета.Ru») нецелесообразно и нет необходимости нагнетать дополнительно обстановку там», — отметил Путин.

Вопрос Донбасса

Неспокойно и на границе России и Украины. По крайней мере, этой версии придерживается Пентагон, наблюдающий за «активностью» российской стороны в регионе. Информацию о стягивании войск России к границам с Украиной распространили американские СМИ на прошлой неделе, но она так и не получила подтверждения ни от России, ни от Украины. Тем не менее США обвинили РФ в «провокациях» и предостерегли от повторения событий 2014 года, не указав, о чем именно идет речь. Россия все домыслы о наступлении на Украину опровергает.

Путин же предположения о том, что РФ готовит нападение на Украину, назвал алармистскими, то есть распространенными людьми, склонными в необоснованной панике тиражировать тревожные слухи. Дополнительно комментировать публикации западных СМИ президент не стал.

Говоря о конфликте на юго-востоке Украины, Путин напомнил, что Россия не отражена в официальных документах как сторона конфликта. Однако другие страны пытаются заставить публично выполнять ее минские соглашения.

«Что конкретно не исполняет Россия по Минским соглашениям и что <...> Россия по ним должна была бы сделать, — ответа нет. Они прямо так и [говорят]: «Мы не можем сформулировать». Я не шучу, именно такой диалог», — сообщил президент.

Россия в свою очередь по-прежнему придерживается позиции, что конфликт в Донбассе нельзя решить военным путем.

«Считаю, что, кроме встречи в «нормандском формате», других механизмов урегулирования в Донбассе у нас нет, и как бы тяжело ни было сегодня, как бы сложно ни было решать эту проблему, но этим механизмом нужно воспользоваться», — констатировал Путин.