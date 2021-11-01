Фьючерс, реверс и Китай: что нужно знать о росте газовых цен

Высокая биржевая стоимость газа в Европе объясняется тремя ключевыми факторами. Это повышенный топливный спрос на азиатских площадках, нехватка предложения со стороны ведущих мировых игроков, включая Россию, а также спекулятивный характер фьючерсных контрактов, поясняют эксперты. Ожидать же стабилизации цен стоит в случае сертификации «Северного потока – 2».

C середины сентября стоимость газа на европейском рынке остается рекордно высокой. После продолжительного периода газовых цен выше $1 тыс. в последнее время наметился относительный спад. И к началу ноября стоимость топлива находится на отметке в $860 за тысячу кубометров. Какие факторы приводят к росту цен, и что нужно знать о газотранспортной системе Европы — в материале «Газеты.Ru».

Премиальный азиатский рынок

Пожалуй, основная причина текущих рекордно высоких цен на газ в Европе — повышенный спрос на топливо со стороны ведущих мировых потребителей — Японии, Китая и Южной Кореи. На долю этих азиатских стран приходится более 75% поставок сжиженного природного газа. Один только Китай за прошлый год использовал для внутренних нужд почти вдвое больше топлива, чем «Газпром» поставил во всю Европу за аналогичный период — 326,2 млрд кубометров против 174,9 млрд кубометров.

Вполне естественно, что в условиях пандемийного спада китайского производства Пекину во что бы то ни стало нужно восполнять промышленные потери, компенсировав растущий спрос со стороны конечных потребителей. Все это приводит к тому, что основные мировые газовые поставщики активно задействуют свои мощности для продажи сырья в Пекин. Если же Китай в скором времени удовлетворит свои аппетиты, то это автоматически приведет к переориентировке поставщиков на европейский рынок, а это снизит цены. Но это произойдет не раньше начала следующего года, поясняют эксперты.

Спекулятивные фьючерсы

В меньшей степени на кризисную ситуацию с высокими ценами на газ влияют периодические колебания на фьючерсных площадках. Фьючерсы — это договор между покупателем и продавцом о поставках газа на будущий период, обычно через полгода. Однако вызвать панические настроения на спотовых (рыночных) площадках фьючерсы могут и сейчас — в ситуацию вмешивается психологический фактор.

Фьючерсные рынки характеризуются привязкой к любым информационным поводам, иными словами — к спекуляциям. Показательным примером стало недавнее заявление президента России Владимира Путина о желании увеличить поставки топлива в подземные европейские хранилища. В итоге рынки отреагировали так, будто бы значительные партии газа уже закачали в резервуары, что не соответствовало действительности. Более того, пока «Газпром» не заполнит собственные хранилища, ни о каких дополнительных поставках топлива в Европу речи не может быть в принципе.

«Зеленая» спешка ЕС

Власти Евросоюза последнее десятилетие активно прорабатывали вопрос ускоренного энергоперехода с целью заменить традиционные вредные для окружающей среды источники на более безопасные — ветряные и солнечные. По оценкам экспертов, европейские политики не до конца просчитали последствия резкого отказа от привычного газа или угля. Неблагоприятные погодные условия привели к нехватке выработки ветряных станций, а пасмурная погода вблизи Северного моря не способствовала наращиванию солнечной энергии.

В итоге традиционно бережливые европейцы были вынуждены в срочном порядке восполнять недостатки возобновляемых источников энергии все тем же газом или углем. В результате ажиотажный спрос на традиционные ресурсы вполне логично привел к сокращению предложения, которого чисто физически не хватило для компенсации резко растущих аппетитов домохозяйств в преддверии старта отопительного сезона. В условиях тотально законтрактованных свободных мощностей основных поставщиков Европу накрыл скачкообразный рост биржевых цен на газ.

Недостаток свободных мощностей

Главными поставщиками газа на европейский энергетический рынок являются Россия, Нидерланды, Норвегия и ряд ближневосточных государств, включая Катар и Алжир. Так, за 2019 год общее потребление в ЕС составило 566 млрд кубометров, из которых на РФ пришлось чуть менее 200 млрд. В 2020 году этот показатель оказался почти на 25 млрд кубометров меньше на фоне растущего внутреннего спроса на топливо среди россиян.

Чисто теоретически европейцы могли бы переключиться с сырья «Газпрома» на североморские источники, принадлежащие в основном Норвегии. К тому же и США могли бы помочь ЕС в поставках сжиженного природного газа (СПГ). Если бы не два важных «но». Во-первых, мировые транзитные маршруты СПГ сейчас практически полностью переориентированы на азиатские площадки. Во-вторых, есть еще и внутренний спрос в странах-поставщиках, который в еще большей степени ограничивает экспортные возможности газовых перевозок. Все эти причины в совокупности не дают европейцам нарастить поставки из зарубежных стран.

Сокращение украинского транзита

Дополнительные объемы российского газа могли бы пойти через газотранспортную систему Украины. Однако «Газпром» не планирует увеличивать прокачку сверх установленных контрактом мощностей. Российская компания добивается скорейшей сертификации газопровода «Северного потока – 2» и стремится полностью задействовать обе нитки, пролегающие по дну Балтийского моря до территории Германии. В перспективе ввод трубопровода позволит европейцам нарастить поставки газа в регион до 55 млрд кубометров газа в год, что автоматически привело бы почти к двукратному снижению биржевых цен с нынешних $850 до $400-500, утверждают эксперты.

Однако все упирается в бюрократический механизм принятия решения, которое по европейскому законодательству может затянуться до 4 месяцев — вплоть до начала февраля. В этих условиях нарастить поставкипредставляется практически невозможным. Увеличить же транзит через «Турецкий поток» или «Северный поток – 1» не получится — исходя из норм Третьего энергопакета, согласно которому на любой дополнительный транзит требуется разрешение европейского регулятора.