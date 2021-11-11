Посол РФ Антонов назвал хартию США и Украину набором вредных лозунгов

Россия осуждает тезисы подписанной Украиной и США хартии о стратегическом сотрудничестве, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Москва выступает категорически против поставок оружия Киеву и считает, что документ представляет собой «набор вредных лозунгов», направленных против нее.

Россия отрицательно оценивает подписанную Соединенными Штатами и Украиной хартию о стратегическом двустороннем сотрудничестве, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов. Документ, в частности, предполагает поставки оружия Киеву, возможное присоединение Украины к НАТО и евроинтеграцию.

Со слов Антонова, РФ расценивает хартию как «набор вредных лозунгов», направленный на обострение ситуации, а не на снижение напряженности, и геополитическую заряженность на противодействие России.

«Любые намерения увидеть Киев в НАТО для нас неприемлемы. Планы по поставкам оружия «киевскому режиму» лишь усугубят ситуацию на юго-востоке Украины. Считаем, что упущена еще одна возможность заставить Киев остановить войну», — цитирует дипломата официальная страница посольства РФ в США в Facebook.

Кроме того, Россию настораживает, что встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Вашингтоне произошла на фоне обострения в Черном море. Имеется в виду прохождение в акватории и вблизи границ РФ военных американских и натовских кораблей, что Москва расценивает как попытку проверить оборону России.

«Хочется верить, что американо-украинские договоренности не являются отступлением Вашингтона от «духа Женевы». Именно там американская сторона подтвердила необходимость выполнения Минских соглашений, упоминание которых, к слову, отсутствует в хартии», — напомнил Антонов, подчеркнув, что только полная реализация минских соглашений способна стабилизировать обстановку на юго-востоке Украины.

Кулеба, упоминая этот факт, отметил, что хартия «подписана очень вовремя».

Что за хартия?

США и Украина подписали хартию накануне. Представитель Соединенных Штатах на совместной пресс-конференции подчеркнул, что документ «подтверждает непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины».

В хартии перечислены виды американо-украинского сотрудничества по ряду важнейших отраслей. Так, например,

Вашингтон берет на себя ответственность помогать Киеву в достижении энергетической безопасности и работать над тем, чтобы Москва «не использовала энергетику в качестве геополитического оружия».

Отдельно Блинкен отметил, что Вашингтон работает над тем, чтобы оказать давление на РФ и добиться продления транзита газа через Украину. Напомним, что по соглашению США с Германией о «Северном потоке — 2» именно ФРГ взяла на себя такую миссию. Впоследствии киевские власти неоднократно выражали недоумение и требовали от немецких партнеров начать действовать, выполняя обязательства. В чем конкретно заключается «давление» США на Россию, Блинкен не уточнил.

«Мы также обсуждаем способы обеспечения безопасности энергетических поставок в Украину, что включает предоставление нового финансирования, чтобы помочь Украине диверсифицировать ее энергетические ресурсы», — пояснил госсекретарь США.

В контексте России также было упомянуто, что Штаты обеспокоены «напряженностью» на российско-украинской границе и опасаются «повторения события 2014 года». Информацию о том, что РФ якобы стягивает войска вдоль украинской границы, распространили американские СМИ. Россия это категорически отрицает. При этом Украина также утверждает, что не видит наращивания наступательных сил со стороны России.

Но, по словам Блинкена, именно Москва занимается «провокациями».

«Мы приветствуем сдержанность наших украинских партнеров и коллег, которую они продолжают демонстрировать, поскольку провокации, которые мы наблюдаем, исходят не от них, а со стороны России», — заявил он.

Хартия предполагает, что Вашингтон продолжит поставки оружия Киеву. Об этом президент Украины Владимир Зеленский просил в ходе визита в США. На аналогичное требование Зеленского в Германии, к слову, продолжают настаивать, что поставки оружия не помогут разрешить конфликт на Донбассе.

«Мы продолжаем оказывать помощь в обеспечении безопасности, в которой нуждается Украина, включая летальную оборонительное оружие для защиты от любой российской агрессии. Это жизненно важный аспект нашей поддержки и помощи», — считает Блинкен.

За готовность американских союзников углублять оборонное сотрудничество Украина выразила благодарность, назвав это «посланием Кремлю».

«Лучший способ сдержать агрессивную Россию – это дать Кремлю понять, что Украина сильна и имеет сильных союзников, которые не оставят ее один на один с агрессором. Именно такой сигнал мы послали сегодня Москве», — утверждал Кулеба.

Хартия, согласно заявлениям главы украинского МИД, будет определять направленность американо-украинского развития отношений на ближайшие десять лет. Если администрация Вашингтона поменяется, то, по его словам, это никак не отразится на реализации пунктов документа.