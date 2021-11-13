Как России стоит реагировать на призыв конгрессменов к Байдену ввести войска на Украину

На этой неделе американские конгрессмены попросили Байдена ввести войска на Украину и спасти ее от российских войск. Российские эксперты называют это очередным шагом в подготовке США к войне с Россией, но призывают не реагировать на него. При этом, в Госдуме считают, что зимой реальных боевых действий не будет.

Подписи под обращением к Байдену поставили 15 конгрессменов, в том числе заместитель председателя подкомитета по стратегическим силам Майкл Тернер и заместитель председателя Комитета по вооруженным силам Майк Роджерс.

Они призвали президента США принять «незамедлительные и срочные меры и поддержать Украину разведывательными данными и оружием в связи с недавним сосредоточением российских войск у границ Украины».

«Мы также настоятельно призываем Вашу администрацию развернуть военное присутствие США в Черном море для сдерживания российского вторжения», — написали конгрессмены.

По их словам, «Россия снова стягивает значительные военные силы — сухопутные войска, бронетехнику, танки и артиллерию — к рубежам Украины». «Россия вообще ведет себя все агрессивнее и усугубила свою риторику с критикой Украины по самым разным направлениям, от ее военной модернизации и военного партнерства до вступления в НАТО», — говорится в письме.

Конгрессмены напоминают, что в сентябре администрация Байдена выделила $60 млн на военную помощь Украине, однако с тех пор «военная активность России очевидно нарастает».

«Поэтому крайне важно, чтобы США выполнили свои обязательства перед ключевым партнером и увеличили смертоносную помощь Украине, дабы сдержать и отразить новое российское вторжение», — отмечают члены палаты представителей.

Кроме того они призвали Байдена рассмотреть вопрос «о соответствующем военном присутствии и позиции США в регионе и развернуть обмен разведданными между США и Украиной, дабы предотвратить дальнейшее обострение ситуации».

Опасная спекуляция

Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина выразила уверенность, что обращение конгресса — это очередная провокация антироссийских сил в США, которая не может стать поводом для введения войск на Украину и разворачивания военных действий против России.

«Байден не может принять такое предложение — это очевидная спекуляция. США, несмотря на свою достаточно агрессивную риторику, прекрасно понимают, что переходить к кинетическому столкновению с Россией — а это возможно, если их вооружение появится на Украине, — они не готовы. Вызывают сомнения некие тактические нюансы», — отметила Бутина в беседе с «Газетой.Ru».

Она также напомнила о факторе «генерала мороза»:

«Под зиму войны не начинают, потому что это чревато некоторыми проблемами — это и сложности маскировки, и трудности, связанные с перемещением техники, продовольствия и так далее», — подчеркнула Бутина.

В свою очередь экс-сенатор Франц Клинцевич считает, что не допустить эскалации конфликта помогут американские военные. По его словам, они, в отличие от конгрессменов, хорошо знают цену войне, для которой, к тому же, нет никаких оснований.

«Конгрессмены — это сявки, которые позиционируют себя, сидя на диване, какие они грозные и страшные. А вот ребята-военные понимают, что угрозы там никакой нет, ничто там Россия не предпринимает, ни к чему не готовится, никакое вторжение не готовит. И уже не раз об этом публично сказали», — сказал Клинцевич «Газете.Ru».

При этом он отметил, что подобные действия политиков «могут привести к реальному развитию эскалации вплоть до перерастания в серьезный военный конфликт».

«Неадекватные люди на Украине, получив такую поддержку, могут реально создать конфликтную ситуацию. И это становится опасным», — подчеркнул экс-сенатор.

Взвешенно и достойно

Клинцевич считает, что Россия должна ответить на действия конгрессменов.

«Нам сегодня нужно взвешенно, но достаточно твердо предупреждать об этой провокации и сказать — ребята, вы сидите на бочке с порохом и играете с огнем. Делать это нельзя. Ваша операция слишком грязная и неприкрытая. И провоцировать Россию никак нельзя, потому что мы, вне всякого сомнения, будем отвечать, защищая и свою границу, и свои интересы, и своих людей», — пояснил Клинцевич.

По его словам, американские политики начинают заигрываться, обвиняя Россию и в нападении на Украину, и в создании в Белоруссии проблем с беженцами.

«Я уверен, что они ищут удобный повод с точки зрения общественного мнения по формированию баз НАТО на территории Украины, и в данном случае через введение войск США туда. Это грязная, неприкрытая, абсолютно беспардонная специальная операция, которая действительно становится опасной. С Россией ни так разговаривать, ни так себя вести, тем более у ее границы, я считаю, нельзя — это может плохо закончиться», — подчеркнул Клинцевич.

В свою очередь, Мария Бутина отметила, что Россия должна реагировать на это достойно, но при этом предпринять ряд шагов, чтобы показать, что «в такие пугалки играть не смешно».

«Это как в журнале «Ералаш»: «А мой папа приедет на танке!», — «А мой папа прилетит на самолете!». Честно говоря, это поведение достаточно смешное, и на мой взгляд недостойное», — подчеркнула депутат.

При этом она отметила, что совместный полет российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 и белорусских истребителей Су-27 не является реакцией на действия США.

«Наши взаимоотношения с союзниками — совершенно другой вопрос. Потому что не нужно забывать, что Украина не является членом НАТО, и ее отношения с США носят совершенно другой характер, нежели наши совместные испытания вооружений и войск с Белоруссией, это не нужно путать», — подчеркнула Бутина.

Профессор факультета права НИУ ВШЭ Александр Домрин считает, что Россия никак не должна реагировать на заявления конгрессменов, поскольку они не имеют юридической силы.

«То, что конгрессмены о чем-то просят президента, ничего не значит. Помните, как, например, итальянские депутаты признавали Крым? Вот и здесь то же самое. Поэтому, Байден никак на это отвечать не будет, и нам не нужно отвечать и заводиться на какие-то заявления каких-то конгрессменов», — отметил Домрин.

Он подчеркнул, этот эпизод не имеет отношения к глобальной подготовке США к войне против России.

«Эта тенденция началась при Обаме и продолжилась при Байдене. Трамп попытался нормализовать отношения с Россией, но, как сказал Лавров, это не его вина, это его беда. Мы-то с вами понимаем, что все идет к войне, а они не понимают — они отсидятся за двумя океанами», — отметил Домрин.

По его словам, вектор политики США может измениться на промежуточных выборах в ноябре 2022 года.

«Сейчас я прогнозирую, что будет крушение демократов и восстановление республиканцев. И это будет означать, что войны между Россией и США не будет, потому что демократы выступают за демократию во всем мире, — а кто нашей демократии не хочет, к тому мы прилетим на крыльях бомбардировщиков, — а республиканцы думают прежде всего о своей стране», — отметил эксперт.