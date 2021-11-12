На Украине ожидают активной фазы противостояния Зеленского и олигархов

После принятия на Украине закона об олигархах администрация Владимира Зеленского начала вести активные действия против представителей крупного бизнеса, имеющих медиа активы или политическое влияние. По информации украинских СМИ, первой жертвой президента станет самый богатый человек Украины — бизнесмен Ринат Ахметов. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты по-разному оценивают ситуацию, при этом отмечая, что олигархи могут стать самой главной проблемой президентства Зеленского.

По версии украинских СМИ, на «открытую войну» Зеленского с Ахметовым указывает последнее видеообращение главы государства, полное угроз неким олигархам и их телеканалам за раздутие проблемы дефицита энергоресурсов в стране.

Кроме того, накануне стало известно о готовности СНБО заслушать выводы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) по так называемому делу «Роттердам+» — схемы определения стоимости угля на Украине, которая она зависела от цены на уголь на европейском рынке, а именно в порту города Роттердам. К этой же цене добавляли стоимость транспортировки угля из Роттердама, хотя львиную долю угля ТЭС покупали не в Нидерландах, а на Украине, в России или непризнанных республиках Донбасс. Украинская прокуратура четыре раза закрывала расследование по этому делу.

Оба этих факта так или иначе касаются Ахметова как владельца энергохолдинга ДТЭК — крупнейшей компании в сегменте угледобычи и тепловой генерации на Украине. По ряду оценок она получила больше всего выгоды от «Роттердам+» и телеканалов «Украина» и «Украина 24», где в последнее время часто выступают критики Зеленского, списывающие энергетический кризис на провал самого президента и его команды.

Источники издания «Страна.ua» отмечают, что ухудшение отношений Зеленского и Ахметова вызвано опасениями давления со стороны власти, в том числе через санкции Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО), которые могут быть введены по любому решению властей.

«Зеленский — беспредельщик, который закусил удила и считает, что через санкции СНБО может уничтожить каждого. Также понимаю, что если его не остановить сейчас, то он выстроит авторитарную систему правления, при которой выборы уже не будут играть никакой роли. И его уже не поменяешь, как это сделали с Порошенко.

Многие смотрят на Ахметова и, не исключено, что со временем подхватят тот же тренд. По сути единственный, кто сейчас на стороне Зеленского, — это (бизнесмен Игорь) Коломойский», — подчеркивает собеседник издания.

Почему Зеленский «воюет» с Ахметовым

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты по-разному оценивают нынешнее состояние отношений Зеленского и Ахметова. Так, директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что пока нельзя говорить о какой-либо полноценной войне между президентом и олигархом.

«Пока президент не готов на это, поскольку он может оказаться крайним в энергетическом кризисе. Разговоры о войне связаны с тем, что команда Зеленского требовала или просила у Ахметова, чтобы он не пускал на свой телеканал некоторых людей, прежде всего Дмитрия Разумкова. На что, по всей видимости, он ответил отказом и из этого делают выводы о войне. Ясно, что отношения Зеленского и Ахметова в некотором роде напряженные, но представить себе, что он — участник некоего олигархического заговора против президента, нельзя. Все будет зависеть от дальнейшего развития ситуации. Если Зеленский пойдет по беспределу, попытавшись заставить медиа Ахметова не пускать на свои медиа врагов президента, то тогда можно будет говорить о полноценном противостоянии — но пока ничего такого не происходит», — пояснил эксперт.

В то же время глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник уверен, что своими действиями, в том числе так называемым антиолигархическим законом, команда власти фактически консолидировала против себя большую часть крупного украинского крупного бизнеса.

«За исключением Игоря Коломойского, весь остальной бизнес смотрит на эти вещи негативно.

Ахметов тут самый крупный бизнесмен, но и все остальные настроены оппозиционно в отношении Зеленского — как минимум в отношении того, что переизбирать на второй срок его нельзя, и как максимум в отношении того, что президента все-таки надо поставить в какие-то рамки понятных условий игры для коммуникации с крупным бизнесом», — добавил эксперт.

По мнению Бортника, эта оппозиционность чувствуется не только на каналах Ахметова. Сегодня по большому счету все общество оппозиционно к Зеленскому, поскольку рейтинг президента около 20%, а антирейтинг — 50-60%.

«Ахметов приглашает на свои каналы оппозиционных политиков, которые говорят то, что хочет слышать общество. Таким образом он создает серьезный медиапроект, который фактически превращается в ведущий информационный канал страны», — отметил эксперт.

Идет ли борьба с олигархами

Деолигархизация Украины в целом стала одной из ключевых тем для Зеленского. В рамках этого курса в ноябре страна приняла новый закон об олигархах, который вводит соответствующее определение, предусматривает создание реестра и ряд ограничений. Более того, Киев дал представителям крупного бизнеса, которые могут получить статус олигарха 180 дней, чтобы исправиться и избежать этой участи.

Учитывая, что олигархами будут признавать тех бизнесменов, которые прямо или косвенно участвуют в политической жизни, имеют «значительное влияние» в СМИ, занимают монопольное положение на рынке или обладают активами свыше $80 млн, то избежать попадания в реестр можно лишь устранив все эти пункты.

Пока даже предварительные списки олигархов не раскрываются, но в официальных заявлениях Киева и того же Зеленского фигурируют как минимум шесть человек — Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Петр Порошенко, Дмитрий Фирташ, Виктор Пинчук и Виктор Медведчук. Все они так или иначе упоминались в рамках темы будущего списка украинских олигархов.

С точки зрения Михаила Погребинского из Центра политических исследований и конфликтологии, закон об олигархах, как иногда говорят сами украинские бизнесмены, «ни о чем».

«Зеленский пытается создать олигархам какие-то проблемы, попугивает их, но это не перешло в формат серьезной борьбы. То есть президент говорит, что у него есть инструменты для воздействия на олигархов и, если надо, угрожает пойти по беспределу, создав проблемы для бизнесменов. Однако у кого на самом деле будет больше проблем — сложно сказать. Вполне возможно, что больше их будет как раз у Зеленского. По сути, он не может против них бороться, потому что использует их в своей практике и не может существовать без того же Коломойского, который контролирует Центрэнерго — государственную энергетическую компанию Украины», — указал эксперт.

Собственно, большинство граждан Украины также со скепсисом относятся к развернувшейся в стране борьбе с олигархами. Согласно опросу центра SOCIS, 44% респондентов считают деолигархизацию популистским шагом Зеленского для поднятия рейтинга, 14% видят в этом попытку власти переделить собственность и самими стать олигархами, а 9% связывают с получением контроля над телеканалами. При этом только 14% украинцев считают, что этот курс связан с искренним желанием президента добиться справедливости и еще 11% верят в то, что это позволит Украине стать успешной страной.

При этом по версии Руслана Бортника из Украинского института анализа и менеджмента политики, серьезного конфликта между крупным бизнесом и Зеленским действительно пока нет, но он вполне возможен при определенных условиях.

«Запуск открытого противостояния возможен в случае прямой атаки на активы крупных бизнесменов со стороны власти или прямая поддержка протестных уличных акций со стороны крупного бизнеса — это будет означать начало уже полноценной войны.

Пока это такая игра мускулами с надеждой на то, что одна из сторон начнет уступать и найдется все же модель компромисса. Крупный бизнес не может без власти, а власть без него обречена», — добавил эксперт.

По сути, на данный момент власти пытаются взять под контроль украинских олигархов, продолжил Бортник, и выстроить свой новый класс, состоящий из своих олигархов — что делали все украинские президенты.

«Каждый украинский президент привел новые фамилии, новых олигархов. Цели этого приручения — контроль над медиа, которыми владеют олигархи, и контроль над политическими активами, на которые влияют олигархи, а также финансовая сторона. Однако пока что ни у одного президента Украины достичь этих целей не получилось», — резюмировал эксперт.