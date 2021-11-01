Украина осталась без электроэнергии от России и Белоруссии после снятия запрета на импорт

Украина осталась без импорта электроэнергии из России и Белоруссии. В Раде констатировали отсутствие поставок с 1 ноября, несмотря на прекращение действия запрета на получение энергоресурсов от Москвы и Минска. Как пишут СМИ, это грозит Украине серьезными проблемами в условиях дефицита энергоносителей. Эксперты считают, что ситуация в стране может ухудшиться к зиме. При этом специалисты не исключают, что Киев сам отказывается от энергоресурсов из России и Белоруссии — по политическим мотивам. Столкнется ли Украина с новым энергетическим кризисом — в материале «Газеты.Ru».

На Украине 1 ноября заканчивается действие запрета на импорт электроэнергии из России и Белоруссии, но пока никаких поставок не ожидается. Формально препятствий для этого нет, хотя украинские власти и угрожали продлить ограничения на поставки вплоть до 2023 года. Однако этого так и не случилось.

Более того, в конце октября в рамках аукциона «Укрэнерго» сразу восемь компаний выкупили доступную мощность в размере 2 200 МВт для импорта электроэнергии из России и Белоруссии. В частности, украинский «Энергоатом» закупил 885 из 900 доступных МВт мощностей межгосударственных ЛЭП для поставок белорусского электричества.

Но возможность реализации этих квот находится в подвешенном состоянии, поскольку в России и Белоруссии отменились аукционы на продажу электроэнергии Украине.

Как заявил глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус, по этой причине никакого импорта электроэнергии с 1 ноября не будет.

«Импорта электроэнергии из Российской Федерации с 1 ноября не будет, Компания Интер РАО 20 октября объявила аукцион на продажу электроэнергии, но 21 октября соответствующий аукцион был отменен. Также с 1 ноября не будет импорта электроэнергии из Беларуси, соответствующие аукционы на продажу электроэнергии были отменены», — написал депутат в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что на складах семи украинских тепловых электростанций (ТЭС) не оказалось гарантированных запасов угля. Герус подчеркнул, что всего на складах ТЭС и ТЭЦ насчитывается около 675 тыс. т угля — по графику минэнерго Украины его должно быть свыше 2,9 млн т в преддверии зимнего периода.

Зачем Украине российско-белорусская энергия

Как пишет «Страна», вопрос с поставками электроэнергии из России и Белоруссии активно обсуждался на Украине, несмотря на критику властей за возможные закупки у недружественных государств. Это решение считается необходимым, чтобы снять напряжение с украинского рынка электроэнергетики, который столкнулся с дефицитом энергоносителей.

Главная проблема у Украины наблюдается с углем из-за роста цен в мире, вызвавшего низкие закупки со стороны украинских компаний, а также остановкой поставок угля из России, что было вызвано ростом внутреннего спроса в зимний период. Дефицит угля приводит к проблемам в работе ТЭС, а стремительный рост цен на газ в Европе влияет на ТЭЦ.

В итоге в преддверии зимнего периода Украина оказывается в сложных условиях, которые мог бы решить импорт электроэнергии из России и Белоруссии. По информации источников «Страны» в минэнерго Украины, эти поставки могут закрыть около 20% потребления на местном рынке.

Несмотря на подобные перспективы, власти Украине не отказываются от негативной риторики в адрес Москвы и Минска, что ряд украинских СМИ считают возможной причиной для отказа от импорта электроэнергии. Киев зачастую объясняет проблемы с теми или иными энергоресурсами действиями России. В частности, рост цен на газ в Европе Киев объяснял попыткой Москвы быстрее продавить запуск газопровода «Северный поток — 2».

Сам проект украинские чиновники и политики считают угрозой для страны, опасаясь прекращения транзита российского газа через территорию государства и даже «вторжения России». Как заявил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко, введение в эксплуатацию «Северного потока — 2» якобы избавит Россию от некоего сдерживающего фактора, тем самым сделав Украину более уязвимой.

«[Если] не будет физического транзита [газа] через Украину, это увеличивает шансы полномасштабной войны между Россией и Украиной со всеми ее последствиями»,

— объявил Витренко в интервью Financial Times.

Почему нет импорта от Москвы и Минска

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты по-разному оценивают возможный отказ России и Белоруссии от импорта электроэнергии на Украину. Так, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер уверен, что вряд ли по этому поводу есть какая-либо официальная позиция сторон.

«Аукционы на поставки в данном случае необязательны. В украинских СМИ пытаются несколько изменить ситуацию, говоря, что они хотели, а другие не дают. Но Россия и Белоруссия по этому поводу официально не высказывались. Эти поставки будут, если стороны будут согласны к этому. Никаких препятствий для этого нет», — указал эксперт.

В то же время глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник отметил, что в закупках российской и белорусской электроэнергии нет выгоды для самого Киева из-за политического фактора.

«С политической точки зрения эти поставки очень токсичны для украинской власти. Любая поставка российской или белорусской электроэнергии приводит к тому, что Киев обвиняют в непатриотизме, сдаче национальных интересов и финансировании бюджетов «государств-агрессоров», — добавил эксперт.

При этом, по версии Бортника, отказ от поставок электроэнергии на Украину со стороны Белоруссии и России можно расценить как попытку шантажа.

«Отказ от поставок — попытка шантажировать друг друга. Вероятно, Белоруссия готова поставлять электроэнергию на Украину, но они хотят официального обращения, чтобы это выглядело как шаг Киева в сторону признания своих политических ошибок. Вряд ли в этой части будет какой-то нормальный диалог, но и острой необходимости в электроэнергии в ближайшие недели нет», — подчеркнул эксперт.

Грозит ли Украине энергетический кризис

Несмотря на отсутствие необходимого количество угля для полноценного функционирования ТЭС, нельзя забывать, что энергетическая система страны также включает в себя ГЭС, АЭС и другие типы электростанций, не зависимых от этого ресурса.

С точки зрения Владимир Брутера из Международного института гуманитарно-политических исследований, на данный момент на Украине достаточно теплая погода, поэтому проблем нет вообще.

«Впоследствии, где-то ближе к декабрю какие-то сложности появятся. Вероятно, в таких условиях они к этой теме вернутся (поставкам из России и Белоруссии. — «Газета.Ru») или будут пытаться купить [энергоресурсы] где-то еще», — добавил эксперт.

С этим согласен и Руслан Бортник из Украинского института анализа и менеджмента политики. По его словам,

возможность покупки белорусской или российской электроэнергии оставлена Украиной на самый крайний случай, если система будет стоять на пороге какого-то энергетического коллапса.

«Пока до этого достаточно далеко, Украина не замерзает и большого энергетического кризиса в стране нет. Ключевых энергоносителей хватит как минимум до января, но потом ситуация может ухудшиться, поэтому на всякий случай такая возможность оставлена (закупка энергии у России и Белоруссии). Ситуация сложная и бьющая по карманам элит, завязанных на энергоресурсах, но намного дальше от «блэкаута», чем в 2014-2015 годах», — резюмировал эксперт.