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Политика

«Коломойский точно подпадает»: Зеленский подписал закон об олигархах

Зеленский: закон о «деолигархизации» изменит отношения между бизнесом и политиками

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Владимир Зеленский и Игорь Коломойский, 2019 год

Владимир Зеленский и Игорь Коломойский, 2019 год

Reuters
На Украине вступает в силу новый закон — о предотвращении угроз, связанных с чрезмерным влиянием олигархов. Документ подписал 5 ноября президент страны Владимир Зеленский. По его словам, теперь все экономические игроки будут равны перед законом и «не смогут покупать для себя политические привилегии».

Президент Украины Владимир Зеленский подписал в пятницу, 5 ноября, инициированный им закон о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с влиянием олигархов. Об этом глава республики сообщил в своем аккаунте в Twitter.

«Демократия — это закон и равенство.

Подписал антиолигархический закон, коренным образом меняющий отношения между крупным бизнесом и политиками. Теперь все экономические игроки будут равны перед законом и не смогут покупать для себя политические привилегии», — отметил Зеленский.

Он также пообещал, что «не позволит сломать закон».

Полностью подписанный им документ называется так — «Закон о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)».

Документ был создан, как уточнили в Офисе президента Украины, для выполнения «ключевой задачи государственной политики, которая заключается в обеспечении трансформации страны в интересах общества и реализации курса на европейскую интеграцию».

Этот закон запрещает богатейшим людям страны финансировать политические партии и владеть СМИ.

Документ предусматривает четыре признака для определения олигархов. Чтобы попасть в реестр, бизнесменам достаточно соответствовать только трем из них. Первый — активы должны быть эквивалентны сумме $80 млн. Второй — лицо так или иначе должно быть связано с политической жизнью. Третий — бизнесмен самостоятельно или опосредованно контролирует любые медиаактивы. И, наконец, четвертый — предприниматель имеет монопольное положение на одном из рынков.

Какие поправки были приняты

3 ноября депутаты Верховной рады одобрили поправки в текст принятого 23 сентября закона об олигархах, напоминает ТАСС.

Согласно документу, решение о признании гражданина олигархом принимает СНБО на основании представления правительства, члена Совета нацбезопасности, Национального банка Украины, Службы безопасности Украины или Антимонопольного комитета.

Поправки были внесены в три статьи закона, в результате чего у спикера парламента и президента появились правовые основания его подписать.

Представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский ранее пояснял, что устранены, в частности, неточности, связанные с обязательством Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) заслушивать соответствующие заявления и объяснения от граждан.

Кроме того, поправки касаются уточнения, что «негативные последствия применяются исключительно в отношении лиц, которые определены олигархами».

В начале сентября уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова предложила занимавшему на тот момент пост спикера парламента Дмитрию Разумкову направить этот законопроект в Венецианскую комиссию. По оценкам Денисовой, «его нормы не соответствуют конституции Украины, а их реализация приведет к нарушениям прав и свобод человека и гражданина».

Ожидается, что Венецианская комиссия предоставит заключение после 15 декабря. Однако пропрезидентская партия «Слуга народа», которая занимает большинство мест в Раде, не стала дожидаться ее выводов. Документ подписал 3 ноября действующий спикер Руслан Стефанчук, после чего его направили на подпись президенту.

В свою очередь, партия «Европейская солидарность» пожаловалась на закон в офис генпрокурора, Национальное антикоррупционное бюро и Государственное бюро расследований. Соратники экс-президента Петра Порошенко подали «заявления о преступлениях депутатов монобольшинства» по статьям «Злоупотребление властью» и «Воспрепятствование деятельности народного депутата», пишет Lenta.ru.

В команде украинского лидера не скрывают, что документ может быть использован против Порошенко. Так, министр юстиции Украины Денис Малюська открыто заявлял, что в реестр олигархов по соответствующем критериям попадает экс-президент, а также бизнесмен Игорь Коломойский — последнего СМИ не раз связывали с Зеленским и указывали на его влияние на часть депутатов «Слуги народа».

«В законе указано, что, если твой бизнес-партнер, с которым ты совладелец предприятия, является чиновником или, например, народным депутатом, ты имеешь влияние на политическую жизнь. Партнеры Коломойского официально в Верховной раде есть, и не один. Поэтому господин Коломойский точно подпадает. Истерики понятны, потому что «Европейская солидарность» осознает, что их лидер тоже автоматически подпадает по всем критериям в реестр олигархов», — отмечал глава минюста Украины.

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