Зеленский: закон о «деолигархизации» изменит отношения между бизнесом и политиками

На Украине вступает в силу новый закон — о предотвращении угроз, связанных с чрезмерным влиянием олигархов. Документ подписал 5 ноября президент страны Владимир Зеленский. По его словам, теперь все экономические игроки будут равны перед законом и «не смогут покупать для себя политические привилегии».

Президент Украины Владимир Зеленский подписал в пятницу, 5 ноября, инициированный им закон о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с влиянием олигархов. Об этом глава республики сообщил в своем аккаунте в Twitter.

«Демократия — это закон и равенство.

Подписал антиолигархический закон, коренным образом меняющий отношения между крупным бизнесом и политиками. Теперь все экономические игроки будут равны перед законом и не смогут покупать для себя политические привилегии», — отметил Зеленский.

Он также пообещал, что «не позволит сломать закон».

Полностью подписанный им документ называется так — «Закон о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)».

Демократя – це закон рвнсть. Пдписав антиолгархчний закон, який докорнно змню вдносини мж великим бзнесом полтиками. Тепер ус економчн гравц будуть рвними перед законом не зможуть купувати для себе полтичн привле. Зламати закон не дамо! pic.twitter.com/mzohC11q8x — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 5, 2021

Документ был создан, как уточнили в Офисе президента Украины, для выполнения «ключевой задачи государственной политики, которая заключается в обеспечении трансформации страны в интересах общества и реализации курса на европейскую интеграцию».

Этот закон запрещает богатейшим людям страны финансировать политические партии и владеть СМИ.

Документ предусматривает четыре признака для определения олигархов. Чтобы попасть в реестр, бизнесменам достаточно соответствовать только трем из них. Первый — активы должны быть эквивалентны сумме $80 млн. Второй — лицо так или иначе должно быть связано с политической жизнью. Третий — бизнесмен самостоятельно или опосредованно контролирует любые медиаактивы. И, наконец, четвертый — предприниматель имеет монопольное положение на одном из рынков.

Какие поправки были приняты

3 ноября депутаты Верховной рады одобрили поправки в текст принятого 23 сентября закона об олигархах, напоминает ТАСС.

Согласно документу, решение о признании гражданина олигархом принимает СНБО на основании представления правительства, члена Совета нацбезопасности, Национального банка Украины, Службы безопасности Украины или Антимонопольного комитета.

Поправки были внесены в три статьи закона, в результате чего у спикера парламента и президента появились правовые основания его подписать.

Представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский ранее пояснял, что устранены, в частности, неточности, связанные с обязательством Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) заслушивать соответствующие заявления и объяснения от граждан.

Кроме того, поправки касаются уточнения, что «негативные последствия применяются исключительно в отношении лиц, которые определены олигархами».

В начале сентября уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова предложила занимавшему на тот момент пост спикера парламента Дмитрию Разумкову направить этот законопроект в Венецианскую комиссию. По оценкам Денисовой, «его нормы не соответствуют конституции Украины, а их реализация приведет к нарушениям прав и свобод человека и гражданина».

Ожидается, что Венецианская комиссия предоставит заключение после 15 декабря. Однако пропрезидентская партия «Слуга народа», которая занимает большинство мест в Раде, не стала дожидаться ее выводов. Документ подписал 3 ноября действующий спикер Руслан Стефанчук, после чего его направили на подпись президенту.

В свою очередь, партия «Европейская солидарность» пожаловалась на закон в офис генпрокурора, Национальное антикоррупционное бюро и Государственное бюро расследований. Соратники экс-президента Петра Порошенко подали «заявления о преступлениях депутатов монобольшинства» по статьям «Злоупотребление властью» и «Воспрепятствование деятельности народного депутата», пишет Lenta.ru.

В команде украинского лидера не скрывают, что документ может быть использован против Порошенко. Так, министр юстиции Украины Денис Малюська открыто заявлял, что в реестр олигархов по соответствующем критериям попадает экс-президент, а также бизнесмен Игорь Коломойский — последнего СМИ не раз связывали с Зеленским и указывали на его влияние на часть депутатов «Слуги народа».

«В законе указано, что, если твой бизнес-партнер, с которым ты совладелец предприятия, является чиновником или, например, народным депутатом, ты имеешь влияние на политическую жизнь. Партнеры Коломойского официально в Верховной раде есть, и не один. Поэтому господин Коломойский точно подпадает. Истерики понятны, потому что «Европейская солидарность» осознает, что их лидер тоже автоматически подпадает по всем критериям в реестр олигархов», — отмечал глава минюста Украины.