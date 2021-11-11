Как в России пытались ввести запрет на упоминание национальности и вероисповедания преступников

Парламент Чечни внес в Госдуму законопроект, который предлагает запретить СМИ указывать национальность и религиозные взгляды людей, причастных к преступлениям. За нарушение предусмотрена административная ответственность. Подобные ограничения пытаются ввести не впервые, но всякий раз безуспешно. Так, аналогичный законопроект предлагал в 2012 году депутат Думы от Чечни Шамсаил Саралиев. Похожую идею тогда поддержал президент Владимир Путин.

Как Саралиев пояснил «Газете.Ru», в 2012 году ситуация с упоминанием чеченцев в СМИ отличалась от современной. Журналисты писали про уроженцев Кавказа в негативном свете в основном в связи с терроризмом.

«Были такие словосочетания, как «чеченские бандиты», «чеченские террористы», «чеченские бандподполья». Это было сплошь и рядом во всех федеральных СМИ», — вспоминает депутат.

На этом фоне действующий на тот момент председатель Мосгордумы Владимир Платонов предложил законодательно запретить СМИ упоминать национальность преступника. Он уточнил, что для этого можно не разрабатывать новый закон, а реанимировать старый проект, который лежал в Думе с 2007 года. Тот документ включал запрет на упоминание национальной, расовой принадлежности или отношения к религии потерпевших, лиц, совершивших, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, причем не только для СМИ, но и «в компьютерных сетях». Подобные упоминания предлагалось трактовать как злоупотребление свободой массовой информации, журналистам грозила бы уголовная или административная ответственность, а изданиям — отзыв лицензии. В Госдуме рассмотрение документа в первом чтении переносилось трижды, после чего законопроект окончательно лег на полку. Фракция «Единой России» не поддержала инициативу, а Общественная палата посчитала, что журналисты с помощью эвфемизмов продолжат упоминать национальность и религиозную принадлежность.

Вернувшись к этому законопроекту спустя почти пять лет, Платонов признал, что он «жестковат».

«Да, жестковатые законодательные инициативы: там вплоть до закрытия СМИ», — отметил он.

При этом спикер пояснял, что «это не закон против СМИ или против какой-то национальности». Председатель Мосгордумы заявил, что инициатива зависла в Думе потому, что «документ очень непростой», и не был тепло встречен работниками СМИ.

«Я по этому поводу выслушал все и от всех, даже такие не очень мудрые вопросы ко мне: «А о чем мы теперь будем писать?» Такое ощущение, что писать можно, только когда можно указать национальность человека, его расу и вероисповедание. Удивительный вопрос был!» — процитировал Платонов журналистов, якобы задававших ему такие вопросы.

Платонова поддержал Путин, который пообещал, что подпишет закон, если его одобрят Дума и Совфед. «Я с вами согласен, преступник не имеет национальности: какая разница, к какой этнической группе относится человек, который нарушил норму закона? Поэтому нужно, чтобы соответствующие процедуры прошли. Я не хочу вмешиваться, но если он [закон] дойдет до меня в окончательном виде, я его, конечно, поддержу», — сказал Путин.

В итоге законопроект, запрещающий средствам массовой информации называть национальную принадлежность людей, которые упоминаются в статьях и репортажах, подготовил депутат Саралиев (с ноября 2007-го по январь 2008-го он занимал пост министра по внешним связям, нацполитике, печати и информации Чечни, а в Думу прошел от «Единой России»). Тогда он пояснил, что «акцент на национальности» только раздражает людей и провоцирует национальные конфликты.

«Плохих национальностей не бывает», — заявил парламентарий.

Однако, подобный закон в парламенте вновь не одобрили, и он так и не дошел до Путина. При этом Саралиев рассказал «Газете.Ru», что с журналистами удалось договориться о негласных ограничениях.

«В 2012 году мы пришли к пониманию, что из федеральной повестки эти словосочетания [о чеченских террористах] надо убрать. Они просто наводили ужас на сознание людей. Что ни день, то чеченские террористы. Насколько я знаю, поступила команда, и, действительно, сейчас мы об этом не говорим, и это радует», — указал депутат.

В этом году споры вокруг упоминания национальности подозреваемых в преступлениях разгорелись с новой силой в связи с серией громких инцидентов. В начале октября в Москве задержали трех уроженцев Дагестана, которые жестоко избили в вагоне столичного метро москвича Романа Ковалева. Со слов свидетелей и пострадавшего, подозреваемые хамили пассажирам и обижали девушку, за последнюю заступился Ковалев, после чего началась драка. В начале ноября в Новой Москве задержали четверых человек, которых обвинили в нападении на мужчину с ребенком. Подозреваемые оказались уроженцами одного из государств Закавказья, у троих есть российское гражданство.

Глава Чечни Рамзан Кадыров после последнего случая раскритиковал СМИ за хайп «на кавказцах».

«СМИ ведут себя так, будто есть только две категории граждан: кавказец и человек без национальности. Почему [в связи с преступлениями] не называют уроженцев других регионов?» — поинтересовался Кадыров.

Глава Чечни предупредил, что подобный «грязный прием» может привести к непоправимым последствиям: разобщить страну и натравить россиян разной национальности друг на друга. В качестве примера Кадыров отметил, что таким образом вырастет поколение, «которое будет думать, что Кавказ — это отдельное государство». Он попросил администрацию президента, Думу, правозащитников и всех, «кому не наплевать на будущее страны» остановить опасную тенденцию и «не позволять задевать в интернете национальные и религиозные чувства миллионов россиян».

Парламент Чечни после этого решил внести в Госдуму проект поправок в закон о СМИ, в котором предлагается запретить распространение в средствах массовой информации сведений о национальной принадлежности и вероисповедании лиц, причастных к совершению преступлений. Нарушение будет рассматриваться «как оскорбление национальных и религиозных чувств честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей». Автором инициативы выступил председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Он пояснил, что поправки обусловлены необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира на территории России.

«Не надо его [нового законопроекта] бояться, мы не наступаем на свободу слова. Мы говорим о том, что или указываем [национальность] всех, или вообще не указываем национальность. Если мы делаем это выборочно, то это, как минимум, нечестно и толкает в зону сепаратизма целую часть территорий и граждан собственной страны. Я, как чеченец, здесь живу, у меня нет другого государства. И когда в собственной стране тебя так выводят, обязательно указывают в новостях и в заголовках новостей национальность, то это оставляет нехорошие стереотипы», — пояснил Саралиев.