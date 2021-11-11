Автор идеи о запрете называть национальность бандитов рассказал, почему закон не приняли раньше

Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев, который в 2012 году предлагал ввести законодательные ограничения на упоминание национальности в СМИ, рассказал, что тогда дело до закона так и не дошло.

«В 2012 году ситуация была немного другая. Федеральные СМИ сплошь и рядом использовали словосочетания «чеченские бандиты», «чеченские террористы», «чеченские бандподполья», чем наводили ужас на сознание людей. Что ни день, то чеченские террористы. В декабре 2012 года вопрос [об ограничении на упоминание национальности] задал президенту председатель Мосгордумы Владимир Платонов, и, конечно, глава государства тогда сказал, что поддерживает эту инициативу. Потом в Думе у нас была встреча со спецпредставителем президента. В 2012 году мы пришли к пониманию, что из федеральной повестки эти словосочетания надо убрать. Они просто наводили ужас на сознание людей. Насколько я знаю, поступила команда и действительно сейчас мы об этом не говорим и это радует», — сказал Саралиев.

Депутат заявил, что, если парламент Чечни действительно внесет в Госдуму законопроект о запрете на распространение в СМИ сведений о национальности преступников, он его обязательно поддержит.

«Закона до сих пор, к сожалению, нет. Не надо его бояться, мы не наступаем на свободу слова. Конечно же я поддерживаю эту инициативу и попрошу, чтобы меня назначили докладчиком по этому вопросу в случае, если поступит инициатива в Госдуму. В первую очередь это нужно обсуждать с журналистами, чтобы пришли к пониманию, надо указывать [национальность], или нет», — отметил Саралиев.

По мнению политика, когда в новостных сводках указывается национальность преступника, это формирует определенные стереотипы у россиян.

«Или мы указываем национальность всех преступников, или никого. На мой взгляд, когда указывают кавказцев или отдельно взятых чеченцев, это, во-первых, неэтично, и это толкает часть общества в зону сепаратизма. Автоматически это нарушает баланс единства, согласия в стране. Потому что нам эти вопросы задают наши учителя, спортсмены, художники. Я, как чеченец, здесь живу, у меня нет другого государства», — обратил внимание Саралиев.

Парламент Чечни 11 ноября принял решение внести в Госдуму проект поправок в закон о СМИ, предлагающий ввести запрет на распространение в СМИ сведений о национальности и вероисповедании лиц, причастных к совершению преступлений. Законопроектом, автором которого стал председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов, предлагается установить административную ответственность за распространение таких сведений.