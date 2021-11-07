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В азербайджанской диаспоре заявили, что участники драки в Новой Москве не имеют отношения к Азербайджану

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Новые Ватутинки/Telegram

Глава азербайджанской общины Москвы Шамиль Тагиев в беседе с «Газетой.Ru» призвал не указывать национальность преступников, напавших на мужчину с четырехлетним ребенком в Новых Ватутинках, потому что трое фигурантов дела — граждане России.

«Не нужно указывать национальность преступника. Молодые люди являются гражданами России и никакого отношения к Азербайджану не имеют. Говорить о том, что это азербайджанцы, понаехали, здесь совершают только преступления и никакой пользы от них нет, ни к чему хорошему не приведет. Мы осуждаем этот поступок вне зависимости от национальности», — сказал Тагиев.

В общине высказали опасение, что СМИ, сообщая национальность преступника, разжигают таким образом межнациональную рознь в обществе.

«Человек, который живет в России и пытается быть достойным гражданином этой страны, когда все это видит, у него появляется страх. У нас тоже есть семьи, дети. Кавказец или нерусский — это не значит, что это преступник и обязательно надо его бить или убегать от него», — добавил Тагиев.

Вечером 4 ноября группа молодых людей напала на мужчину, находившегося на улице со своим четырехлетним ребенком, неподалеку от одного из торговых центров в районе Новые Ватутинки в Новой Москве. На следующий день были задержаны трое подозреваемых, через некоторое время — четвертый.

После избиения было возбуждено уголовное дело по статье 213 «Хулиганство». Затем председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать его по более тяжкой статье — «Покушение на убийство».

7 ноября СК предъявил подозреваемым обвинения. Обвиняемые признают вину в хулиганстве, но не в покушении на убийство.

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