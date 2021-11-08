Что происходит на границе Белоруссии и Польши. ОНЛАЙН

17:44

Мигранты, массово собравшиеся у границы возле погранперехода «Брузги», твердо намерены попасть в Польшу и не собираются покидать место сбора. Об этом один из них заявил перед телекамерами. Он говорил по-русски:

«Люди! Мы благодарим Белоруссию! Вот Польша не разрешает — почему? Богом клянусь, никто не уйдет назад! В Польшу хотим, туда попасть! Пожалуйста! Пожалуйста, дайте нам пройти!».

Всю ситуацию сняли на видео сами мигранты и опубликовали в своем координационном чате.