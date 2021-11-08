Что происходит на границе Белоруссии и Польши. ОНЛАЙН

Белорусские пограничники сообщили, что оцепление на границе с их стороны снято. Они также заявили, что на подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей.
Ситуация на белорусско-польской границе остается крайне напряженной, указал Госпогранкомитет Белоруссии.
В ведомстве сообщили, что более двух тысяч беженцев находятся на линии границы перед польскими заграждениями. находятся на линии границы перед польскими заграждениями.
Мигранты, массово собравшиеся у границы возле погранперехода «Брузги», твердо намерены попасть в Польшу и не собираются покидать место сбора. Об этом один из них заявил перед телекамерами. Он говорил по-русски:
«Люди! Мы благодарим Белоруссию! Вот Польша не разрешает — почему? Богом клянусь, никто не уйдет назад! В Польшу хотим, туда попасть! Пожалуйста! Пожалуйста, дайте нам пройти!».
Всю ситуацию сняли на видео сами мигранты и опубликовали в своем координационном чате.
Между тем в польском МИДе обвинили Белоруссию в том, что власти республики пытаются довести ситуацию на границе до смертельных случаев.
Белоруссия использует «гибридную тактику» в виде нелегальных мигрантов на границе с ЕС. Об этом заявил журналистам представитель НАТО.
«Использование мигрантов режимом Лукашенко в качестве гибридной тактики является недопустимым», — отметил представитель альянса.
В НАТО обеспокоены происходящим на границе Белоруссии и Польши и следят за развитием ситуации, сообщает «Интерфакс».
Журналист Delfi, работающий на месте событий, заметил толпу нелегалов, которые в руках держали плакаты с лозунгами. На одном из них был изображен символ мира, флаги Литвы и Евросоюза, а также написано Freedom (свобода). Правоохранители пытались перекрыть машинами мигрантов так, чтобы их не видели журналисты, а сами нелегалы не имели возможности пообщаться с репортерами.
Сообщается, что мигранты ведут себя очень шумно — свистят, кричат и требуют выпустить их. Также слышны и детские голоса. Нелегалы требуют освободить их и дать уехать в Германию и другие страны ЕС, где живут их родственники.
Нелегальные мигранты начали протестовать в центре приема беженцев в литовской Рукле — они требуют отпустить их на волю, сообщает портал Delfi.
«В Центре приема беженцев в Рукле протестуют нелегальные мигранты. Несмотря на то, что журналистов к центру не подпустили, издали можно было слышать, как они выкрикивают Freedom и требуют отпустить их на волю. Акция протеста началась 8 ноября в 12 часов», — передает издание.
Польским политикам вместо того, чтобы критиковать президента Белоруссии Александра Лукашенко за спровоцированный кризис иракских мигрантов на границе Польши, стоит вспомнить свои недальновидные действия по вторжению в Ирак. Об этом написала в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«Сейчас польским политикам, которые клянут Лукашенко и обвиняют Минск в проблемах с иракскими мигрантами, вспомнить бы, как при самом активном участии Варшавы был разрушен Ирак», - подчеркнула дипломат.
Польские полицейские, военные и пограничники предотвратили попытку прорыва мигрантов с территории Белоруссии.
Власти Польши заявляют, что началась «крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения на территорию» страны. В последние месяцы Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа нелегалов на границе с Белоруссией. В частности в Польшу, по последним данным, незаконно попытались проникнуть более 30 тысяч человек.
В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада у Минска нет «ни денег, ни сил» сдерживать поток людей. Кроме того, белорусская сторона неоднократно заявляла о насильственном выдворении беженцев с территории соседних государств.
Как подчеркивала представитель комендатуры Пограничной стражи Польши Катажина Зданович, всех нелегалов, которые смогут проникнуть в страну, вернут обратно в Белоруссию.
Она также добавила, что ни один человек, прибывший к границе, не попросил убежище.
Польские пограничники распылили слезоточивый газ в сторону нелегальных мигрантов, которые попытались перерезать ограждения из колючей проволоки на границе с Белоруссией. Видеозапись инцидента опубликовало в Twitter Министерство национальной обороны Польши.
«Очередные попытки форсирования границы мигрантами в районе пункта пропуска Кузница», — говорится в публикации.
Штурмующие границу нелегалы пытались преодолеть забор с помощью палок и бревен, они также бросали камни в пограничников. Мигрантам удалось повалить несколько секций ограждения.
Kunica: prba sforsowania polskiej granicy pic.twitter.com/kqCkLPdsiK— Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 8, 2021
Мигранты на польской границе пытаются сорвать колючее ограждение, силовики отгоняют беженцев перцовым спреем, передает Sputnik Беларусь.
«Еще в сентябре было введено, а потом продолжалось чрезвычайное положение на этих территориях, поэтому туда вообще не ездят журналисты, правозащитники или наблюдатели. Это все со слов польского Минобороны. На роликах, которые размещают на официальных сайтах оборонного ведомства Польши, мы видим, что, действительно, там собралось как минимум несколько сотен мигрантов. В частности, из Ирака, которые пытаются пересечь белорусско-польскую границу», — заявил Пискорский.
По его словам, обычно на границе собиралась группа из 20-30 человек, сейчас же говорится о нескольких сотнях, а возможно и тысячах мигрантов. В связи с этим белорусская сторона также была вынуждена стягивать подкрепление к границе.
«Мы понимаем, что проблема мигрантов действительно существует. И это вопреки ожиданиям тех, кто считал, что после прекращения авиасообщения между Минском и городами Ближнего Востока проблема исчезнет. Она продолжается», — обратил внимание политолог.
Пискорский считает, что в этой ситуации и Белоруссия и Польша — пострадавшие стороны, но не исключил, что Минск, не препятствуя потоку мигрантов, пытается таким образом достучаться до Варшавы.
«Минск, не пресекая этого потока мигрантов, вот таким странным образом требует от Варшавы, которая по собственной инициативе прекратила все контакты, возобновить диалог», — заключил Пискорский.
Правительство Польши пытается заработать политические очки на ситуации с нелегальными мигрантами на границе с Белоруссией. Такое мнение «Газете.Ru» высказал польский политолог, публицист и журналист, экс-депутат Сейма Матеуш Пискорский.
«Правительство пытается извлечь определенную выгоду из-за ситуации с мигрантами в плане пиара. Напомню, что правящая партия [«Право и справедливость»] победила на выборах в 2015 году и с тех пор остается у власти благодаря лозунгам о гарантии безопасности Польши и польских границ перед очередными волнами незаконной миграции. Так что фактор внутренней политики здесь присутствует», — сказал Пискорский.
Политолог отметил, что сейчас нет объективной информации о том, что происходит на польско-белорусской границе. Мы видим и читаем только то, что сообщает оборонное ведомство Польши.
В Польше началось срочное совещание по ситуации на границе с Белоруссией. Об этом сообщило Бюро национальной безопасности страны (BBN).
«В связи с ситуацией на польско-белорусской границе президент Польши Анджей Дуда сегодня в 14.30 (16.30 мск) в BBN, встретится с премьер-министром, министрами и главами служб», - говорится в сообщении.
В совещании примут участие премьер-министр и представители силовых структур Польши.
Погранслужба страны ранее сообщила, что мигранты пока не прошли на территорию страны.
С начала 2021 года пересечь польско-белорусскую границу пытались более 30 тыс. мигрантов. Польша ввела чрезвычайное положение в регионах, граничащих с Белоруссией, и систематически увеличивает количество военнослужащих, задействованных для охраны границы, уже доведя их число до 10 тыс. Кроме того, на границе между странами по инициативе Варшавы появилось заграждение из колючей проволоки, которое планируют трансформировать в более надежную ограду высотой около 5 м, оснащенную датчиками движения и другим оборудованием.
Белорусский Красный Крест (БКК) готов оказать помощь мигрантам, находящимся на белорусско-польской границе. Об этом сообщила пресс-служба организации. «Белорусский Красный Крест чрезвычайно серьезно относится к ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе и готов оказать содействие в решении гуманитарных задач при их возникновении [предоставление продуктовых, гигиенических наборов и др.]», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Представители БКК находятся в постоянном контакте с представителями государственных органов, общественных организаций, а также международных партнеров, добавили в организации.
Большинство беженцев, которые оказались в понедельник в районе белорусско-польской границы, хотят попасть в Германию, сообщает агентство БелТА со ссылкой на людей из колонны мигрантов.
Как пишет агентство, один из молодых людей рассказал, что в группе около 1,5 тыс. человек, а конечная цель маршрута для многих - Германия. «Практически все мы курды. С нами дети, беременные женщины, нет воды, еды, теплых вещей. Но нас не пропускают через польскую границу», - приводит слова беженцев БелТА, отмечая, что некоторые люди делали по несколько попыток, но их возвращали назад польские военные.
Мигранты просят, чтобы их показали «в Германии, во Франции, рассказали в Европе».
В Государственном пограничном комитете Белоруссии сообщили о том, что около тысячи беженцев движутся в направлении границы с Польшей. Эти действия в Варшаве называют попыткой массового силового пересечения границы.
По информации пограничной охраны Польши, пока мигрантам не удалось пройти на польскую территорию.
Польские силовые структуры направили подразделения по противодействию терроризму на польско-белорусскую границу. Об этом заявил в эфире Польского телевидения заместитель главы МВД республики Мачей Вонщик.
«На месте подразделения погранохраны, армии, полиции. Я убежден, что это силы, адекватные угрозе», - сказал он.
«Там есть дополнительные патрули погранохраны, есть силы предотвращения. Сегодня направлены антитеррористы. Есть 12 тыс. солдат. Мы считаем, что этих сил достаточно», - добавил заместитель министра.
По его словам, информация о том, что польскую границу пытаются перейти несколько тысяч человек - это преувеличение. «Мы видели группу между 500 и 1 тыс. мигрантов, которые направлялись к польской границе. Мы знали, что будет такая ситуация. Знали даже приблизительный срок», - сказал он.
Пограничная охрана опубликовала в Twitter видеозапись, на которой видна большая группа мигрантов, которые при помощи длинных бревен пытаются сломать забор из колючей проволоки. С польской стороны границы им противодействуют представители полиции в защитных шлемах и жилетах, представители погранохраны и вооруженных сил. На записи видно, что польские силовые структуры применяют газ.
Пограничная охрана Польши предотвратила массовую попытку нелегального пересечения польско-белорусской границы агрессивно настроенной группой мигрантов. Об этом заявила пресс-секретарь Подляского отделения пограничной охраны Польши Катажина Зданович.
«Была попытка разрушения забора», - отметила она. «Не дошло до нелегального пересечения границы, попытка пересечения границы была предотвращена», - сказала она. «Эти люди по-прежнему находятся на линии границы, возможно попытаются пересечь ее вновь», - сказала Зданович.
«Группы мигрантов перемещаются в разных местах», - указала она. По ее словам, в основном, это агрессивно настроенные молодые мужчины.
Начальник Службы охраны госграницы при МВД Литвы генерал Рустамас Любаевас сообщил о проводимой передислокации сотрудников погранохраны и помогающих им с августа текущего года подразделений армии Литвы. О привлечении дополнительных армейских сил он не упоминал, но заявил, что в случае попыток штурма границы нелегалами будут применены все средства, передает ТАСС. «Если они пойдут на прорыв и возникнет угроза жизни и здоровью наших должностных лиц, могут быть использованы спецсредства и оружие», - сказал генерал.
В понедельник пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын сообщил, что власти Польши зафиксировали подготовку массового штурма нелегальными мигрантами границы со стороны Белоруссии.
«Мы следим за тем, что происходит на польской границе. Не исключено, что с попытками похожих атак столкнется и Литва, поэтому проводится передислокация сил по охране границы», - отметила Билотайте.
Литва стягивает войска к границе с Белоруссией из-за скопления мигрантов. Об этом заявила глава МВД страны Агне Билотайте, передает агентство Reuters. Билотайте не уточнила численность войск, направленных к границе с Белоруссией и Польшей, отмечает агентство.
МВД также предложит ввести в стране чрезвычайное положение в связи с ситуацией с перемещением больших групп нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки к границе Польши.
«С учетом обострения ситуации в районе границы мы предложим правительству обсудить введение в приграничных районах чрезвычайного положения», - сказала Билотайте. Сейчас в связи с миграционным кризисом в Литве действует более мягкий режим чрезвычайной ситуации.
Большая группа беженцев переместилась к границе с Польшей, но пока точно неизвестно, смогли ли они покинуть территорию Белоруссии — об этом рассказал официальный представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский.
Он добавил, что о точном местонахождении беженцев пока неизвестно.
«Как будет информация, будем сообщать», — отметил представитель погранкомитета.