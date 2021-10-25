Премьер Польши пригрозил ЕС ответными мерами из-за заморозки траншей

Польша и ЕС вступили в новую фазу конфликта из-за провозглашения страной принципа верховенства национального права. Брюссель приостановил передачу Варшаве части денег и обещает штрафы. Польские власти угрожают Брюсселю жестким ответными мерами и предрекают «третью мировую войну».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пригрозил Евросоюзу ответными мерами, если Брюссель лишит Варшаву траншей из общего бюджета объединения. В интервью Financial Times глава правительства отметил, что польская сторона будет защищаться, если Еврокомиссия «начнет третью мировую войну».

«Если Еврокомиссия начнет третью мировую войну, то мы будем защищать свои права любыми средствами, которые есть в нашем распоряжении.

Мы чувствуем, что [Брюссель] применяет дискриминационный подход, напоминающий диктат. Но если ситуация продолжит ухудшаться, мы должны будем хорошо продумать свою стратегию», — добавил Моравецкий.

По его мнению, стороны все еще могут урегулировать свои разногласия, так как это политический процесс, который может быть остановлен Еврокомиссией. В противном случае, отметил Моравецкий, Варшава готова пойти на жесткие меры.

«Политические процессы могут быть остановлены политиками. Это было бы самым мудрым решением, которое они (члены Еврокомиссии. — «Газета.Ru») могут принять. Потому что в таком случае мы бы не разговаривали друг с другом, держа пистолеты у виска. Именно эта ситуация вызывает у нас относительное отсутствие аппетита к каким-либо дальнейшим действиям», — подчеркнул премьер Польши.

В чем суть конфликта Польши и ЕС

Кризис в отношениях Варшавы и Брюсселя длится практически постоянно с 2017 года. Основная его причина — судебная реформа, а именно —

создание в Польше дисциплинарной палаты, которая получила право отправлять судей Верховного суда в отставку за особого тяжкие дисциплинарные проступки. Судей в новый орган назначает президент Польши, что вызвало сомнения Еврокомиссии в сохранении независимости судебной системы государства.

Опасения ЕК поддержал Европейский суд, потребовав от Варшавы приостановить действие положений законодательства, касающихся спорной дисциплинарной палаты. Однако Польша исполнять это решение отказалась, заявив, что обеспечительные меры по этому делу не соответствуют конституции государства и не имеют приоритета над ней. В ответ летом 2021 года Еврокомиссия пригрозила Польше, если она не пойдет на уступки, финансовыми ограничениями.

Эта угроза возымела определенный эффект, и в Варшаве пообещали убрать спорный судебный орган — по словам Моравецкого, процесс может быть завершен к концу года. Правда, ЕК это обещание не успокоило,

ведомство потребовало от суда ЕС наложить на Польшу ежедневный штраф до устранения нарушения независимости судебной системы.

На этот призыв в Варшаве отреагировали достаточно остро. В итоге конфликт сторон вошел в новую фазу, когда в октябре Конституционный суд Польши подтвердил верховенство положений основного закона республики над европейским правом.

Справка Помимо споров по судебной реформе, у Брюсселя, в целом, много претензий к Варшаве в контексте соблюдения принципов верховенства права и европейской демократии. К примеру, ЕС сильно беспокоит фактический запрет абортов в Польше, а также ограничения прав представителей ЛГБТ-сообщества. Брюссель так или иначе пытается давить на Варшаву по всем спорным моментам, даже угрожая внутренними санкциями. Читать дальше

Такое решение Варшавы спровоцировало настоящую волну негодования со стороны ЕС, которое привело к заморозке выделения польской стороне €36 млрд в рамках пакета мер по восстановлению экономики от последствий пандемии коронавируса, а также запустило диалог о более жестких шагах Брюсселя — в частности, отказа от ежегодных выплат ЕС Варшаве, которые заложены в общем бюджете объединения.

Собственно, в интервью FT Моравецкий заявил, что, заморозив поддержку Польше в рамках ковидного фонда ЕС, Еврокомиссия нарушила европейское законодательство. По его словам, это решение продемонстрировало диктат по отношению к Варшаве со стороны ЕК.

«Деньги получим рано или поздно. Чем позже мы их получим, тем сильнее будет доказательство того, что мы имеем дело с дискриминационным обращением и диктатным подходом со стороны Еврокомиссии <…> Мы не сдадимся, мы не откажемся от суверенитета из-за этого давления», — указал премьер Польши.

Угроза Polexit

В Польше начали говорить о возможном выходе страны из состава Евросоюза. Именно так решение о верховенстве польских законов над европейскими трактуют в оппозиции, в том числе в партии «Гражданская платформа». По версии ее лидера, экс-главы Евросовета Дональда Туска, власти страны открыто добиваются Polexit.

Подобные предположения разделяют в Европарламенте. Однако в правительстве Польши какие-либо планы по выходу из ЕС активно отвергают. Как отмечают власти, нахождение страны в объединении поддерживают почти 90% поляков, поэтому руководство государства будет отстаивать его будущее внутри Евросоюза.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся на том, что Polexit действительно не стоит ожидать в ближайшем будущем, властям Польши выход из ЕС совсем не нужен. Так, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский считает, что Варшава, напротив, пытается укрепить свои позиции в Евросоюзе.

«Это является одной из причин, почему между Брюсселем и Варшавой мы наблюдаем отчаянные словесные перепалки. Природа конфликта заключается в том, что у Польши есть свое видение будущего ЕС, в котором она хотела бы сохранить себя как достаточно суверенное государство, независимое от диктата брюссельской демократии», — пояснил эксперт.

С этим отчасти согласен руководитель Центра исследований стран Восточной Европы МГИМО Даниил Чугунов. По его словам, возможный выход Польши из состава Евросоюза не выгоден ни одной из сторон.

«Польша строит всю экономику вокруг европейских рынков, тогда как ЕС боится, что выход польской стороны из организации откроет своего рода «ящик Пандоры», и за поляками последуют остальные.

Что касается «внутренних» национальных вопросов, не уверен, что польская оппозиция действительно считает Polexit невыгодным для страны. Скорее всего, подобный выход приведет к национальному экономическому кризису, в случае которого поменяется политическая власть в стране. Именно это выгодно оппозиции», — отметил эксперт.

Что ЕС сделает с Польшей

На данный момент Брюссель ограничился заморозкой помощи стране, угрозой введения ежедневных штрафов за сохранение спорного судебного органа и разговорами о возможных ограничениях по линии выплат из европейского бюджета.

С точки зрения Даниила Чугунова из МГИМО, ожидать какой-то жесткой конфронтации по вопросам верховенства права между Евросоюзом и Польшей все же не стоит. По его мнению, какие-либо ограничения в данном случае будут носить временный характер.

«Ограничения для Польши (как и для любой другой страны) будут временными. Не стоит забывать, что, несмотря на верховенство европейского права для государств-членов ЕС, основные законы и их статус никто не отменял: национальная судебная практика не раз устанавливала их более высокий статус по сравнению с учредительными актами Евросоюза», — указал эксперт.

В то же время Дмитрий Офицеров-Бельский из ИМЭМО РАН уверен, что

дотации в адрес Польши снимать или существенно сокращать ЕС также не будет. Учитывая, что Брюссель уже заложил в бюджете серьезные средства для Варшавы.

«Не так давно был принят новый пятилетний бюджет ЕС, согласно которому Варшава по факту получила только больше средств — предусмотрено выделение €120 млрд (в прошлый раз было €100 млрд). То есть финансирование Польши растет и никаких планов по прекращению выделения средств пока нет. Что касается заморозки помощи из фонда по коронавирусу, то это вопрос временный. О заморозке можно говорить, но как таковое выделение средств никто не отменял. Поэтому пока что никаких поводов предполагать, что они будут сняты, не обнаружено», — резюмировал эксперт.