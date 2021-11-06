Саакашвили отказался от любых продуктов после публикации видео, где он ест

Минюст Грузии распространил видео, на котором объявивший голодовку экс-президент Михаил Саакашвили принимает пищу. По словам его адвокатов, политику давали только витамины и минералы — он в малых дозах ел пюре и пил соки. После распространения этих кадров Саакашвили отказался принимать все виды сока, глюкозы и лекарств, а также от проведения ряда обследований. Его личный врач опасается за здоровье бывшего главы республики, а соратники — требуют немедленной госпитализации. Они запустили обратный отсчет до крупного митинга на площади Свободы в Тбилиси.

Специальная пенитенциарная служба минюста Грузии в субботу, 6 ноября, распространила кадры, на которых видно, как экс-президент страны Михаил Саакашвили принимает пищу. Соответствующая видеозапись опубликована на странице ведомства в Facebook.

«Исходя из высокого общественного интереса, мы публикуем видео приема пищи Михаилом Саакашвили. Публикуем также фото продукции, которую он получил. На видеоматериалах четко видно, как Саакашвили принимает пищу и натуральные соки в разное время суток», — отмечается в публикации.

На кадрах видно, что человек, похожий на Саакашвили, находится в медпункте тюрьмы в окружении врачей. Он выглядит похудевшим.

«Не нарушая условий голодовки». Версия адвоката

Комментируя эту запись, адвокат экс-президента Грузии Бека Басилая пояснил РБК, что Саакашвили принимал только витамины и минералы — это не нарушает условия голодовки.

Басилая указал, что Саакашвили в малых дозах ел пюре и пил соки, которые ему давали медики.

По словам адвоката, видео датируется периодом между 30 октября и 6 ноября. В своих выводах юрист сослался на народного защитника Грузии, который изучил ситуацию в тюрьме.

Адвокат политика пояснил, что администрация СИЗО давала его подзащитному только витамины и соки, чтобы поддержать физическое состояние. Подобного рода медицинские вмешательства не являются нарушением голодовки, рассказал он.

Представители омбудсмена Грузии посетили пенитенциарное учреждение 6 ноября и ознакомились с состоянием здоровья Саакашвили, побеседовали с медицинским персоналом, изучили последнюю информацию и документы, связанные с его голодовкой, а также встретились с самим политиком. Они выяснили, что с 30 октября по запросу начальника медицинского управления СИЗО Саакашвили «получал небольшие количества соков и пюре для медицинских целей».

«Медперсонал тюрьмы указал, что это нельзя расценивать как прием пищи. Можно считать, что с 1 октября Саакашвили продолжает голодовку и не получает еды», — отметили в офисе омбудсмена.

Ранее глава минюста Грузии Рати Брегадзе заявила, что Саакашвили питается кашами и пьет натуральные соки.

Отказался от пищи и обследований

Известно также, что после публикации видео Саакашвили отказался принимать все виды сока, глюкозы и лекарств, а также от проведения ряда обследований. Причина — распространение информации, будто он нарушает голодовку.

Адвокат политика Ника Гварамия 5 ноября сообщил, что на фоне голодовки у Саакашвили начались проблемы с памятью. Он уточнил, что экс-президент уже не помнит имена некоторых людей, в том числе его друзей.

Личный врач политика Николоз Кипшидзе 6 ноября заявил, что его здоровье ежедневно ухудшается.

По словам врача, у Саакашвили заболевание крови, при котором нельзя голодать, это может привести к необратимым последствиям.

Требования оппозиции

Глава партии «Единое национальное движение» Ника Мелия заявил, что «оппозиция дала властям Грузии 24 часа на госпитализацию Саакашвили в гражданскую клинику». В противном случае ее представители призовут к масштабному митингу, передает ТАСС.

«Если за 24 часа они этого не сделают, мы в понедельник, 8 ноября, в 20:00 [19:00 мск] соберемся на площади Свободы в Тбилиси всей Грузией», — сказал он.

«Попытка госпереворота». Версия спецслужб

Саакашвили задержали 1 октября в Грузии, куда он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. Бывший президент находится в тюрьме города Рустави.

Голодовку он объявил, так как считает себя политическим заключенным.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране возбудили против него четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и шести годам заключения соответственно. 20 октября этого года ему предъявили обвинение в незаконном пересечении границы, по этому эпизоду экс-президенту грозит до пяти лет тюрьмы.

6 ноября служба госбезопасности Грузии заявила, что Саакашвили собирается устроить государственный переворот в стране. По данным силовиков, первым этапом якобы должен был стать митинг в поддержку экс-президента у Руставской тюрьмы. Позднее стало известно, что там состоялась крупная акция протеста. Телеканал Rustavi 2 сообщил, что одному из ее участников стало плохо, его госпитализировали. Мужчина умер в больнице. Что стало причиной его смерти, пока неизвестно.