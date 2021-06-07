«Форма шантажа»: зачем Зеленский взялся за борьбу с олигархами

На Украине набирают обороты споры вокруг президентского законопроекта «об олигархах», который предусматривает создание так называемого реестра, куда будут попадать бизнесмены, уличенные во влиянии на политиков внутри государства. Президент страны Владимир Зеленский внес инициативу в Верховную раду в начале июня и активно выступает в ее поддержку.

«За мою каденцию мы избавимся от всех олигархов, я давал такое слово, и я иду к этому <…> Я считаю, что мы более-менее можем пройти парламент, и все-все депутаты, особенно депутаты, за которых голосовали — не просто отдельные партии, а мажоритарщики… все они должны поддержать этот закон», — заявил украинский лидер на полях форума «Украина 30. Экология».

Зеленский настолько уверен в своем законопроекте, что не исключает его вынесения на референдум, если в Раде будет встречено определенное сопротивление. По его словам, речь идет о влиянии олигархов на парламент Украины через отказ от голосования, изменение текста документа, оттягивание момента его принятия.

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«А если у меня не будет поддержки парламента, у меня остается самая главная поддержка — это общество. И именно тогда я вынесу вопрос об олигархах на референдум. <…> Но я считаю искренне, что это не вопрос референдума… Референдум — это праздник, на который идут люди, это как выборы: мы ходим что-то изменить, и я знаю, что от моего голоса это зависит. Поэтому на референдуме должны быть фундаментальные вопросы. Я не хотел бы, чтобы вопрос закона об олигархах… был для людей фундаментальным», — подчеркнул Зеленский.

Пока же документ находится только на рассмотрении профильного комитета Верховной рады. По предварительным оценкам ряда местных СМИ, инициатива выйдет на первое чтение лишь в июле. Однако некоторые партии уже не собираются поддерживать данный документ.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» один из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь», экс-кандидат в президенты Украины Юрий Бойко, его партия не будет голосовать за законопроект «об олигархах».

«Это чисто популистский закон, который не имеет ничего общего с действительной борьбой с олигархизмом. Этот закон позволяет в будущем отобрать медиаресурсы в пользу сегодняшней власти и раздать их нужным людям. Вообще дает возможность забрать у одних что-то, и это что-то поделить», — пояснил политик.

Еще одна партия, которая, вероятнее всего, документ поддерживать не станет, — «Европейская солидарность» бывшего президента Украины Петра Порошенко. В пресс-службе «ЕС» законопроект Зеленского посчитали направленным конкретно против их лидера, а также отметили, что настоящих олигархов эта инициатива не ограничивает.

«С точки зрения Зеленского, олигархами являются те, кто не нравится ему лично — и, безусловно, Порошенко в этом списке находится на первой позиции. Зеленский пытается любым способом избавиться от Порошенко <…> Компании, созданные Порошенко, никогда не имели и не имеют монопольного статуса на одном из рынков. Они не пользовались льготами из государственного бюджета или доступом к природным ресурсам, не осуществляли и не осуществляют теневого политического влияния», — говорится в сообщении.

Нарушение прав

В команде украинского лидера не скрывают, что документ может быть использован против Порошенко. Так, министр юстиции Украины Денис Малюська открыто заявил, что в реестр олигархов по соответствующем критериям попадает экс-президент, а также бизнесмен Игорь Коломойский — последнего СМИ не раз связывали с Зеленским и указывали на его влияние на часть президентской партии «Слуга народа», что также может сказаться на голосовании в Раде.

«В законе указано, что, если твой бизнес-партнер, с которым ты совладелец предприятия, является чиновником или, например, народным депутатом, ты имеешь влияние на политическую жизнь. Партнеры Коломойского официально в Верховной раде есть, и не один. Поэтому господин Коломойский точно подпадает. Истерики понятны, потому что «Европейская солидарность» осознает, что их лидер (Порошенко) тоже автоматически подпадает по всем критериям в реестр (олигархов)», — отметил глава минюста Украины.

В целом, законопроект Зеленского предусматривает четыре признака для определения олигархов, чтобы попасть в реестр бизнесменам достаточно соответствовать только трем из них.

Первый — активны должны быть эквивалентны сумме $80 млн. Второй — лицо так или иначе должно быть связано с политической жизнью. Третий — бизнесмен самостоятельно или опосредованно контролирует любые медиаактивы. И, наконец, четвертый — предприниматель имеет монопольное положение на одном из рынков.

Право давать статус «олигарха» президент хочет закрепить за Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Лица, попавшие в реестр, лишаются права участвовать в приватизации крупных объектов, не могут финансировать политические партии и обязаны подавать имущественные декларации как депутаты и чиновники. При этом никаких других ограничений тут не предусмотрено, в том числе лишения активов, но в офисе Зеленского утверждают, что этот документ — только первый шаг в деолигархизации страны.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты же сходятся на том, что этот законопроект противоречит конституции Украины, поскольку фактически ограничивает права тех людей, которые попадут в реестр олигархов.

Как заявил глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, инициатива ограничит права некоторых граждан и, возможно, станет внесудебной формой наказания для них.

«Наличие или отсутствие такого противоречия может установить только Конституционный суд. При этом закон еще не принят, и называть каких-то отдельных людей — означает, что его готовят под них, а не как форму универсального регулирования отношения. Потенциально это может коснутся десятков тысяч людей, в том числе и бизнесмена Рината Ахметова. На сегодня инициатива выглядит как форма шантажа, давления на украинские бизнес-элиты. То есть им нужно договариваться, чтобы не попасть в эти списки позора», — добавил эксперт.

В то же время, директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский отметил, что эта инициатива разделяет людей, у которых есть все права, и олигархов, права которых ограничены. Причем ограничения вводятся не законом или судом, а просто потому, что СНБО назвал их олигархами.

«Однако у нас каждое заседание СНБО принимают решения, которые потом вводятся в действие указом президента. И каждое из них обязательно в чем-то противоречит украинской конституции. Это совершенно не смущает наших руководителей», — указал эксперт.

Реальное давление

Впрочем, с точки зрения Руслана Бортника, нынешняя версия законопроекта для олигархов в целом не опасна. По его мнению, эта инициатива больше их подсвечивает, создавая неудобства, но практически без каких-либо рисков.

«Тема крайне популистская, позитивно воспринимается обществом и западными партнерами Украины, поэтому вероятность принятия законопроекта достаточно высока. Хотя, скорее всего, депутаты Рады в значительной степени его поменяют. Конечная версия Верховной рады же может быть еще более мягкой или же жесткой», — отметил эксперт.

Михаил Погребинский также согласен с тем, что на самом деле этот законопроект не достигает объявленных целей. В частности, никак не помогает отодвинуть олигархов от политики или убрать их от СМИ, которыми они владеют, а также не ограничивает их финансовых возможностей.

«Для этого никакого нового закона не нужно, достаточно действующего закона о монопольном владении частями украинской экономики. Один Ринат Ахметов контролирует примерно 10% ВВП Украины, но они не заставляет его продать свои активы. На самом деле Зеленский не сможет ничего сделать с олигархами. Он мог бы, но это не входит в его задачи. Его цель — пиариться на разных темах», — считает эксперт.

Удастся ли провести этот законопроект через Раду или нет, на данный момент сказать достаточно сложно, подчеркнул Погребинский, но, учитывая, что он не несет реальных угроз для олигархов, в том числе Ахметова или Коломойского, такая возможность присутствует.

Что касается готовности Зеленского вынести этот закон на референдум в случае сопротивления в Раде, то по факту у президента просто нет такой возможности. Согласно украинскому законодательству, глава государства имеет право выносить на плебисцит только те вопросы, которые касаются общих положений конституции. Принятие же законов может быть вынесено на референдум только в порядке народной инициативы после сбора 3 млн подписей.