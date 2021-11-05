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Зеленский подписал закон «об олигархах»

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Gleb Garanich/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем микроблоге в Twitter, что подписал закон «об олигархах» и заявил, что документ в корне изменит отношения между крупным бизнесом и политиками.

«Демократия — это закон и равенство. <...> Теперь все экономические игроки будут равны перед законом и не смогут покупать для себя политические привилегии. Сломать закон не дадим!» — написал Зеленский в Twitter.

Согласно закону, для того, чтобы быть признанным олигархом, достаточно участвовать в политической жизни Украины, иметь существенное влияние на СМИ или быть конечным бенефициаром субъекта хозяйствования, занимающего монопольное положение на общегосударственном рынке. Под действие закона подпадут также те, чья подтвержденная стоимость активов превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года. В настоящее время эта сумма составляет 2,27 млрд гривен (более $85 млн).

Закон об олигархах — полностью он называется «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)» — Зеленский подал в Раду в июне текущего года. Закон приняли 23 сентября. Процедура его принятия вызвала споры в украинской политической среде и частично стало причиной отправки в отставку спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова.

Ранее Зеленский заявил, что после принятия Верховной радой «закона об олигархах» страна избавилась от «олигархической ветви власти».

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