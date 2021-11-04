В США предстанет перед судом российский аналитик, подготовивший «досье Трампа»

В США арестовали российского аналитика Игоря Данченко. Он является фигурантом дела о связях бывшего американского президента Дональда Трампа с Россией, пишет газета The New York Times. Официально его обвиняют в даче ложных показаний ФБР. Ожидается, что уже в четверг Данченко предстанет перед судом.

В США арестовали аналитика Игоря Данченко. Как пишет 4 ноября газета The New York Times, он является фигурантом дела о возможных связях бывшего американского президента Дональда Трампа с Россией.

«Федеральные власти в четверг арестовали аналитика, который в 2016 году собирал информацию о возможных связях Трампа с Россией. Его арест является частью расследования, проводимого спецпрокурором Джоном Даремом», — сообщается в публикации издания.

В чем обвиняют Данченко

Власти США предъявили обвинения Данченко по пяти пунктам в даче ложных показаний Федеральному бюро расследований, говорится в заявлении американского минюста.

Ожидается, что уже 4 ноября Данченко предстанет перед судом.

«Предъявленные обвинения связаны с источниками информации, которые он использовал, чтобы предоставить сведения британской фирме, которая готовила то, что фигурирует в обвинительном заключении как «отчет компании», — отмечает минюст США.

По версии ведомства, с июня по ноябрь 2017 года Данченко якобы пять раз дал ложные показания ФБР относительно источников информации, которую он предоставил компании Orbis Business Intelligence.

«Дело Трампа»

Минюст США назначил Джона Дарема расследовать потенциальные нарушения в ходе предвыборной кампании 2016 года. Он также проверяет обстоятельства начала спецслужбами страны слежки за избирательным штабом Трампа.

Напомним, в отношении штаба Трампа велось расследование на предмет его возможных связей с РФ. Впоследствии спецпрокурор Роберт Мюллер два года расследовал «российское дело». В своем итоговом докладе он подтвердил обвинения спецслужб в адрес РФ в якобы имевшем место вмешательстве в американские выборы, но не нашел свидетельств «сговора» Трампа с Москвой (наличие которого опровергают и в Кремле, и в Белом доме).

…и роль Данченко в нем

Сообщалось, что Данченко весной 2016 года по предложению бывшего сотрудника британских спецслужб Кристофера Стила занимался поиском доказательств якобы существовавших контактов членов избирательного штаба Трампа с РФ.

Бывший президент США и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также многократно опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

В свою очередь, сам Данченко заявлял, что опасается за свою жизнь и может подать в суд на Трампа.

Что известно о Данченко

Игорь Данченко — гражданин России, аналитик по евразийским политическим рискам, обороне и экономике в США. Он известен тем, что получил и проанализировал университетскую диссертацию президента России Владимира Путина. В своем исследовании аналитик указал, что некоторые части этой научной работы были плагиатом.

Данченко вырос в Пермском крае, где окончил юридический факультет Пермского государственного университета. Затем он учился на факультете политологии Университета Луисвилля в Кентукки (США).

С 2010 года Данченко работает консультантом по политическим рискам и бизнес-аналитике, руководя проектами по России и Евразии.

Прошлые расследования ФБР

Еще в мае 2009 года ФБР начало предварительное расследование в отношении Данченко после того, как он якобы сказал двум коллегам из Института Брукингса (где россиянин занимал должность старшего аналитика), что знает способ «немного подзаработать». Для этого, как утверждается в материалах следствия, предположительно требовалось «устроиться на работу в правительстве и иметь доступ к секретной информации». Позднее появилась дополнительная информация о том, что Данченко якобы контактировал с российскими разведчиками в 2005 и 2006 годах.

Однако то расследование ФБР в отношении Данченко было закрыто в марте 2011 года.