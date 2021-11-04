В США арестовали аналитика Данченко, связанного с досье на Трампа

В США арестовали аналитика Игоря Данченко, который в 2016 году собирал информацию о возможных связях между экс-президентом США Дональдом Трампом и Россией в рамках расследования, спонсируемого представителями демократической партии. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

Арест выходца из России Данченко является частью расследования, проводимого спецпрокурором США Джоном Даремом, по выяснению обстоятельств, которые побудили американские спецслужбы следить за избирательным штабом Трампа во время предвыборной гонки 2016 года.

Он собирал данные для своего работодателя — бывшего главу российского отдела британской разведки (MI6) Кристофера Стила. В итоге было собрано досье, полное слухов и бездоказательных утверждений, предполагающих, что Трамп и его кампания 2016 года сговорились с представителями России для проведения тайной операции Москвы с целью помочь ему победить кандидата от демократической партии Хиллари Клинтон.

В сентябре спецпрокурор США Джон Дарем обвинил в лжесвидетельствовании юриста Майкла Сассмана, который в 2016 году предоставил ФБР данные о якобы существовавших связях между компанией Дональда Трампа и одним из банков в России. Сам юрист не уточнил, с каким именно, но американские журналисты писали, что речь идет об Альфа-банке. В ФБР при этом не нашли достаточных улик, чтобы подтвердить эти заявления.

В апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года — Москва якобы вмешивалась в американский избирательный процесс, но эти гипотезы подтвердить не удалось.