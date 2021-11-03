Фракции в Госдуме и депутаты от Татарстана — об отношении к закону о региональной власти

В Госдуме 9 ноября начнут рассматривать законопроект представителей «Единой России» о региональной власти. В ЛДПР инициативу по унификации органов публичной власти поддерживают — с рядом оговорок, в КПРФ и «Справедливой России-За правду» единого мнения пока нет. Единственным регионом, который прислал негативный отзыв в Москву, стал Татарстан — и депутаты от республики в Госдуме поддерживают точку зрения региональных законодателей. О реакции на резонансную инициативу — в материале «Газеты.Ru».

Что не устраивает Татарстан

Опрошенные «Газетой.Ru» депутаты от Татарстана в Госдуме согласились со своими региональными законодателями в непринятии проекта федерального закона о публичной власти, который начнут рассматривать уже 9 ноября. Согласно нему, главы субъектов не могут называться словом «президент». Татарстан — единственный российский регион, где поныне сохраняется это наименование.

Депутат от «Единой России» Айрат Фаррахов в разговоре с «Газетой.Ru» напомнил, что Государственная дума — место для дискуссий.

«Депутаты Госдумы представляют интересы своих граждан. На сегодняшний день законопроект вызывает много вопросов и у экспертов, и у татарстанцев. Татарстанцы, выбирая своего президента, голосовали именно за должность президента. Это важно учитывать. Есть целый ряд вопросов, которые очень важно обсудить. Я думаю, что обсуждение до пленарного заседания и во время него позволят найти ответы на эти вопросы. На мой взгляд, этот законопроект не повлияет ни на экономику, ни на переход к инновационной экономике, чем хотелось бы в первую очередь сегодня заниматься в Госдуме.

Учитывая позицию моих избирателей, татарстанцев, и то, что депутаты Госсовета Татарстана высказались единогласно, моя позиция однозначно в том, чтобы не поддерживать законопроект», — сказал Фаррахов.

Депутат от КПРФ Артем Прокофьев отметил, что для него важна не просто поддержка его региона в этом вопросе.

«Главное здесь — в 77 статье Конституции России. Там сказано, что система органов государственной власти республик и других субъектов устанавливается ими самостоятельно (в соответствии с общими принципами организации представительных и исполнительных органов государственной власти, установленными федеральным законом. — «Газета.Ru»).

А здесь в законопроекте прописываются не просто основы или принципы, как было раньше. А буквально все — кто глава, кто кого отправляет в отставку, названия и так далее. По моему мнению, это расходится с Конституцией, и поэтому очень странно, что такие высококвалифицированные юристы внесли такой законопроект. Лично я буду выступать против него во время обсуждения его во фракции», — выразил свою позицию депутат.

Государственный совет Татарстана 25 октября выступил против проекта федерального закона о публичной власти в регионе. Он стал единственным регионом, отправившим в центр негативный отзыв.

По мнению местных депутатов, предлагаемые нормы противоречат «незыблемым основам конституционного строя РФ как демократического федеративного правового государства». И унификация названия должности главы субъектов (без возможности сохранить своего президента) — лишь одна из причин этого.

Не понравилось, например, Татарстану и то, что федеральным органам исполнительной власти разрешают участвовать в формировании региональных (в сфере образования, здравоохранения и финансов).

Ряд регионов также прислали в центр свои другие пожелания, поддержав при этом законопроект в целом.

Например, новый срок в 15 дней, в течение которого нужно будет посылать свои отзывы на проекты Госдумы не оценили, помимо Татарстана, в Якутии, Кабардино-Балкарии и Ставропольском крае. В Ненецком автономном округе (административно он входит в состав Архангельской области) обратили внимание на то, что в сложносоставных субъектах не закреплено самостоятельное осуществление полномочий властями АО.

Мнения фракций

В «Единой России» подтвердили «Газете.Ru», что упомянутый законопроект будет принят, отказавшись от его обсуждения.

«Этот законопроект действительно будет принят. Сейчас обсуждать какие-то детали преждевременно, так как он еще не прошел первое чтение. После этого мы сможем серьезно поговорить», — сказал первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной думе Дмитрий Вяткин.

Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов признался «Газете.Ru», что еще не изучил законопроект, но имеет четкую позицию, нужны ли стране президенты в принципе.

«Мне надо еще с документом разобраться, мы будем обсуждать. Но я вообще всегда был за то, чтобы даже глава страны назывался председателем Верховного совета, это глава великой державы. А слово «президент» попахивает американщиной.

Праймериз, президент… «П» уберешь, — получается резидент, не очень красиво звучит», — сказал лидер коммунистов.

В «Справедливой России-За Правду» также еще нет общей позиции, ее обещают выработать после фракционного обсуждения на следующей неделе.

Однако два депутата фракции разошлись в личной оценке документа — так, заместитель руководителя фракции Валерий Гартунг в комментарии «Газете.Ru» назвал его «резонансным» и отметил, что лично ему он не нравится.

Анатолий Вассерман же пока изучает документ, но пока «не нашел ничего, с чем не был бы согласен».

Законопроект Клишаса-Крашенинникова поддерживают в ЛДПР, сообщил «Газете.Ru» заместитель руководителя фракции ЛДПР Алексей Диденко. По его словам, документ направлен на построение централизованного федерализма и четкой вертикали органов власти, за что партия выступает много десятков лет.

«Сильному, мобилизующемуся государству нужна очень сильная вертикаль власти. Мы за унификацию названий в исполнительных и законодательных органах субъектов. Это нужно, чтобы у нас не было чересполосицы, как было долгое время. Помните, долго были Государственные думы в регионах? Государственная дума может быть только одна», — напомнил депутат.

При этом Диденко подчеркнул, что из-за большого объема предлагаемого законопроекта у фракции есть ряд расхождений, — там подготовят ряд поправок после обсуждения во фракции. Например, по мнению ЛДПР, неразбериха сохраняется с полномочиями регионов и муниципалитетов в вопросах инфраструктуры и сфере ритуальных услуг.

«Есть и другие неточности и недочеты, например, то, что минимум 25% в заксобрания избираться должны по партийным спискам. Никогда в жизни ЛДПР это не устроит, мы настаиваем на том, чтобы все законодательные органы страны формировались исключительно по партийным спискам, без одномандатников», — отметил Диденко.

Во фракции «Новые люди» на просьбу «Газеты.Ru» прокомментировать законопроект не ответили.

Зачем нужен новый законопроект

Законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» был внесен в Государственную думу в конце сентября 2021 года депутатом от «Единой России», председателем комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и его однопартийцем, сенатором Андреем Клишасом.

Новый документ придет на смену аналогичному федеральному закону N 184 от 1999 года, необходимость чего продиктована внесением поправок в Конституцию страны в 2020 году.

Накануне Крашенинников выразил уверенность, что в третьем чтении законопроект будет принят уже в декабре 2021 года.

Первое чтение законопроекта состоится 9 ноября. При этом Крашенинников подчеркнул, что поправок в законопроект в связи с позицией Татарстана о наименовании главы субъекта не будет. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 июня 2022 года.

Что хотят изменить

Наибольший резонанс в СМИ получила норма о названии должности высшего должностного лица субъектов федерации.

Так, в статье 20 законопроекта говорится, что «наименованием должности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации является «Глава» с дальнейшим указанием наименования субъекта Российской Федерации».

При этом в ней же следом допускается «с учетом исторических, национальных и иных традиций данного субъекта Российской Федерации» дополнительное название первого лица региона, но не «президент». Эта должность на данный момент сохраняется лишь в одном регионе — Татарстане, где ее занимает Рустам Минниханов.

Крашенинников при этом напомнил, что формально эту норму нельзя считать новшеством, так как аналогичная существует уже в действующем федеральном законодательстве. На деле Татарстан, по сути, с 2017 года просто игнорирует ее выполнение.

Похожая норма существует и относительно законодательных органов субъектов, где в названии нельзя будет использовать словосочетания, «составляющих основу наименований федеральных органов государственной власти».

При этом реально новый законопроект отличает то, что в нем нет никаких норм по ограничению сроков нахождения губернаторов у власти (сейчас — не более двух подряд). Их впредь будут устанавливать сами регионы.

Среди новшеств, — то, что глава субъекта может быть отстранен от должности не только по причине коррупции, но и в связи с утратой доверия президента. При этом сам руководитель региона получит право распускать местный парламент, если тот примет закон, противоречащий Конституции, и это подтвердит суд.