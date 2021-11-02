Бывший лидер «Правого сектора»* Ярош назначен советником главкома ВСУ

Украинский националист Дмитрий Ярош возвращается в большую политику — он назначен советником главкома ВСУ. В 2015 году его уже назначали на схожую должность — считалось, что для «связи» между армией и «добробатами». Собеседники «Газеты.Ru» из Крыма, ЛНР и Украины считают, что повторное назначение Яроша может привести к очередному обострению конфликта в Донбассе.

Бывший глава «Правого сектора» (организация запрещена в России) Дмитрий Ярош назначен советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом украинский националист написал в своем Facebook.

«Приказом генерал-лейтенанта Валерия Залужного назначен советником главнокомандующего ВСУ. Спасибо за доверие! Разом переможемо! Україна понад Усе!», — говорится в посте Яроша.

Он прикрепил к публикации совместную фотографию с Залужным в камуфляже и синюю «корочку» удостоверения советника главкома.

close 100% Дмитро Ярош/Facebook

Зачем в ВСУ назначили Яроша

В 2015 году лидер «Правого сектора» уже становился советником главнокомандующего ВСУ — тогда эту должность занимал генерал Виктор Муженко. Назначение произошло после того, как Ярош был ранен в боях с ополчением ДНР за донецкий аэропорт.

Политологи связывали тогдашнее назначение лидера боевиков с намерением вывести добровольческие батальоны украинских националистов из-под контроля олигархов, в частности Игоря Коломойского.

Повторное назначение Яроша на пост советника явно не свидетельствует о готовности Киева к урегулированию ситуации в Донбассе, считают собеседники «Газеты.Ru».

Представитель ЛНР в подгруппе по политическим вопросам контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Родион Мирошник считает, что Яроша назначили для «раскачки ситуации в Донбассе в формате информационной войны».

«Ярош будет что-то советовать в основном через средства массовой информации. Скорее всего, заявлять о каких-то радикальных шагах, пытаясь через медиа раскачивать ситуацию. Я не думаю, что кто-то допустит Яроша к военной стратегии и позволит ему на нее влиять. Тем более, что как военачальник он никто», — сказал представитель самопровозглашенной республики.

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в свою очередь предположил, что решение о назначении Яроша говорит о готовности США к обострению ситуации на юго-востоке Украины.

«Ярош — фигура знаковая, потому что он обещал Зеленского повесить на Крещатике. И вот тут принимается такое решение. Это что, согласовано и с Зеленским? Или, может быть, забыл министр обороны или другие должностные лица о его обещании? Нет, это решение американцев, которые тем самым подают сигнал националистам. Они как бы говорят, что радикалы востребованы и, хотя прямое управление им дать не могут, но их значимость в обострении ситуации в Донбассе поднимают», — отметил бывший депутат.

По версии Олейника, националисты в конфликте на юго-востоке Украины могут сыграть роль запала, необходимого для взрыва. Но, с точки зрения экс-депутата, сами радикалы совсем не готовы погибать за страну.

«В вооруженных силах Украины националистов всегда не любили, поскольку они приезжали на линию разграничения, обстреливали и уезжали. То есть форсировали обстрел с двух сторон. Поэтому им и отводится роль запала и взрывателя в конфликте. Ярош и его ближайшее окружение — люди, которые не готовы умирать за родину, но готовы за нее убивать», — сказал Олейник.

Самую безобидную причину назначения Яроша назвал член комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его мнению, бывшему лидеру «Правого сектора» просто хотели найти работу.

«Ярош оказался безработным и вроде ни в каких государственных делах не участвовал, поэтому решили устроить его советником в минобороны Украины. Что он там может насоветовать, как человек с крайне воинственными взглядами, понятно. Но, я думаю, ситуация вокруг Донбасса из-за этого не изменится ни в отрицательную, ни в положительную сторону», — сказал он.

Кто такой Дмитрий Ярош

Ярош — украинский политик праворадикального толка. Российская госпропаганда регулярно заявляла о «неонацистских» взглядах Яроша, однако он скорее фашист и националист.

«Он, безусловно, националист. Однако эксперты спорят о том, как именно его следует определять: «крайне правый», «ультранационалистический» или «фашистский», — говорил в 2015 году Русской службе «Би-би-си» немецкий политолог Андреас Умланд.

Ярош, в отличие от многих украинских ультраправых, определяет национальность в соответствии с гражданством, а не с этничностью. То есть, по его мнению, русские, евреи и крымские татары тоже могут быть украинцами, утверждал Умланд.

Кроме того, Ярош активно критиковал либералов и евроинтеграцию Украины. В 2014 году, набрав на досрочных парламентских выборах 30,27% голосов в одномандатном округе № 39 (Васильковка, Днепропетровская область), Ярош стал нардепом Верховной рады. Он вошел в круг близких к олигарху Коломойскому депутатов, регулярно напоминая президенту Петру Порошенко об «армии добровольцев, которые доведут дело революции до конца».

Родион Мирошник из ЛНР не исключает, что после нынешнего назначения радикальные взгляды Яроша могут получить широкое распространение в ВСУ.

«Они могут привлекать уже националистических или неонацистских персонажей в армию страны. Естественно, это повлияет на настроения внутри вооруженных сил. Ярош исповедует неонацистские взгляды, возглавлял «Правый сектор», в который входили именно неонацистские организации. Так что с ним появится идеологизация, причем «галитчанская» и «неонацистская», — сказал он.

Кто такие «правосеки»

В 2013-2015 годах Дмитрий Ярош возглавлял «Правый сектор» — организацию, боевики которой сначала участвовали в столкновениях с милицией на майдане, а после стали воевать против ополченцев на юго-востоке страны. Пророссийски настроенные активисты «антимайдана» называли членов «Правого сектора» уничижительным словом «правосеки».

12 апреля 2014 года Ярош выступил с видеообращением, призвав «Правый сектор» начать мобилизацию и готовиться защищать украинский суверенитет и территориальную целостность.

По мнению Яроша, именно «правосеки» были первыми, кто вступил в бой с ополченцами во главе с Игорем Стрелковым в Славянске, начав де-факто войну в Донбассе.

После первого их столкновения, когда ополченцы уничтожили патруль «правосеков», популярность получил мем «визитка Яроша». На теле убитого водителя была найдена визитная карточка с символикой «Правого сектора» и телефоном Яроша. При этом украинские СМИ заявляли, что история с визиткой выдумана российской пропагандой.

Летом 2014 года Ярош на основе «Правого сектора» создал Добровольческий украинский корпус (ДУК) — еще одну военизированную организацию. Спустя месяц глава МВД Украины Арсен Аваков обвинил Яроша в гибели 32 активистов «Правого сектора», которые «по тупости его командования беспечно въехали на пост под Донецком и были убиты и взяты в плен».

«Правому сектору» предлагали перейти под контроль минобороны Украины, но радикалы отказывались. Это чуть не привело к боям между ВСУ и «добробатами».

В январе 2015 года Ярош получил ранение в боях за Донецкий аэропорт — осколок от «Града» задел мягкие ткани спины. По словам соратника Яроша, это была просто царапина. Спустя два месяца, стремясь решить конфликт между националистами и военными, украинские власти назначили Яроша на пост советника главкома ВСУ. Боевые части ДУК ПС были отведены с линии фронта и блокированы военными.

Летом 2015 года «Правый сектор», чьи формирования были отведены с линии фронта, оказался замешан в криминальной истории в Закарпатье. Бойцы запасного батальона ДУК участвовали в переделе сфер влияния на рынке контрабанды. В городе Мукачево на западе Украины развернулись настоящие бои — несколько человек были убиты, сгорели три милицейские машины и бензоколонка. Сторонники «ПС» также устраивали акции протеста в Киеве, требуя отставки властей страны.

В ноябре 2015 года Ярош ушел из «Правого сектора». В феврале 2016 года он объявил о создании нового политического движения — «Державная инициатива Яроша» (ДИЯ), в основу идеологии которого были положены постулаты Степана Бандеры.