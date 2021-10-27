В Киеве назвали удар Bayraktar по позициям ДНР попыткой спровоцировать Россию

Применение ВСУ турецкого беспилотника Bayraktar против ополченцев в Донбассе показало, что у Киева возник реальный шанс добиться перемирия. Такое мнение выразил бывший нардеп Верховной рады Игорь Луценко. Он также заявил, что это — удар по «всему русскому миру». Главред «Страны.ua» Игорь Гужва полагает, что украинские военные пытаются таким образом сорвать запуск Россией «Северного потока — 2».

Первое использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Донбассе беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2 турецкого производства позволяет надеяться на достижение перемирия. Об этом в своем Facebook написал бывший депутат Рады, журналист Игорь Луценко.

«Это демонстрация преимущества ориентации Украины на западные военные альянсы», — считает он.

По его словам, эта атака артиллерийской установки, вынудившая ополченцев «прекратить обстрел», стала ударом «по всему напыщенному русскому миру».

Луценко добавил, что такие же беспилотники азербайджанской армии «успешно громили устаревшую российскую военную технику» армянских подразделений в Нагорном Карабахе. Экс-нардеп подчеркнул, что потери ВСУ уменьшатся, если «в ответ на каждый обстрел за минуту прилетят несколько беспилотников и уничтожат тех, кто стрелял и из чего стрелял».

Президент Украины Владимир Зеленский при этом «готов к новым военным свершениям и уже приказал действовать более дерзко, чем раньше», говорится в посте.

Провоцируют Россию

26 октября — день, когда впервые мог быть применен Bayraktar TB2, стал самым напряженным на линии соприкосновения за последние месяцы. В районе Тельманово, по данным «Страны.ua», завязались огнестрельные бои. Также якобы не прекращаются обстрелы населенных пунктов, находящихся рядом с фронтом.

Об ударе БПЛА по позициям ДНР заявили в Генштабе ВСУ. На опубликованной видеозаписи якобы с дрона видна гаубица, возле которой взрывается снаряд.

Украинское командование утверждает, что дрон не пересекал линию разграничения. Орудие и его обслуга якобы были уничтожены.

«Ну что, ударные дроны Bayraktar были впервые задействованы в уничтожении вражеской артиллерии. <…> С максимально возможной дальности (15+ км) обстреляли село Гранитное Донецкой области. Обычными средствами обнаружить батарею не смогли. Далеко», — заявил украинский волонтер Роман Доник.

При этом, по условиям перемирия 2020 года, из которого Киев так и не вышел, БПЛА в принципе не могут приближаться к линии разграничения.

«Запрет с момента принятия данного Меморандума полетов боевой авиации и иностранных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), за исключением БПЛА, используемых мониторинговой (наблюдательной) миссией ОБСЕ, вдоль всей линии соприкосновения сторон в зоне прекращения применения оружия на ширину не менее 30 км», — говорится в документе, подписанном украинской стороной.

Главный редактор издания «Страна.ua» Игорь Гужва считает активизацию боевых действий в Донбассе сопряженной с вводом в эксплуатацию газопровода «Северного потока — 2» и попыткой Украины не дать этому случиться.

«Вероятная цель действий – спровоцировать противника на жесткий ответ, поднять по этому поводу большой шум, попытавшись на этой теме сорвать запуск «Северного потока — 2». Но запуск все равно не сорвут. Тем более, что России обострение на Донбассе как минимум до окончания сертификации СП-2 точно не нужно.

А вот людей, к сожалению, из-за этих авантюрных игр может погибнуть немало», — написал Гужва в своем Facebook.

Напомним, Москва отрицает обвинения Украины в причастности к донбасскому конфликту, называя его внутриукраинским. В это же время Кремль опасается дестабилизации в регионе соседнего государства.