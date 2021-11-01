В Совфеде посоветовали главе «Нафтогаза» не шантажировать Россию

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что начало эксплуатации «Северного потока — 2» и остановка газового транзита через украинскую ГТС приведут к войне между Россией и Украиной. В Совфеде его слова назвали безответственными и заявили, что шантажировать РФ — плохая идея. В Госдуме предложили украинским чиновникам начать работать, а не побираться.

Вероятность «полномасштабной войны» между Россией и Украиной существенно возрастет в случае запуска газопровода «Северный поток — 2» и остановки транзита через украинскую сеть. Об этом в интервью газете The Financial Times заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Не будет физического транзита через Украину, это увеличивает вероятность полномасштабной войны между Россией и Украиной со всеми вытекающими последствиями», — сказал он.

В статье говорится, что Киев беспокоит нерешительность Евросоюза по поводу поддержки прозападного курса украинского руководства. Кроме того, Витренко в очередной раз припугнул Европу тем, что Москва «может использовать СП-2 как геополитическое оружие».

В Совете Федерации заявили, что слова Ветренко являются «абсолютно безответственными». Такое мнение выразил первый зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров, передает «Лента.ру».

«Никакого отношения «Северный поток — 2» к Украине не имеет. Никаким образом не увеличивает шанс войны. Если Украина попытается напасть на Россию, то это станет последним решением украинской власти», — сказал сенатор.

Член СФ Ольга Ковитиди в свою очередь заявила RT, что украинским властям «жизненно необходимо» начать думать о своем населении, а не угрожать России.

«Шантажировать Россию — тоже плохая затея, российского газа больше не станет.

Разграбленные транзитные коммуникации ремонтировать нужно, экономикой тоже хотя бы периодически заниматься необходимо, ведь счастливее и богаче от такой непрофессиональной политики в области государственного управления украинцы не становятся», — заявила она.

В Госдуме слова Юрия Витренко о войне с Россией также встретили скептически. Первый зампред думского комитета по энергетике Игорь Ананских подчеркнул, что российско-украинская война разворачивается только в головах киевских чиновников.

«[Им нужно] начать что-то делать самим, работать, производить, а не бегать с протянутой рукой по разным домам и просить «помогите, помогите». Начните работать, и у вас все получится», — передают его слова «Известия».

Транзит не нужен

В середине октября компания «Газпром» не стала бронировать дополнительный объем мощностей для транзита газа в Европу через территорию Украины в ноябре.

С 1 ноября «Газпром» сократил объем транзитного газа через территорию Украины еще на треть, до 57 млн кубометров в сутки, сообщил глава ГТС Украины Сергей Макогон. Он добавил, что с 1 октября российская сторона сократила транзит до 86 млн кубометров в сутки, при этом «Газпром» оплачивает транзитную мощность в объеме 109 миллионов кубометров в сутки.

Согласно пятилетнему контракту «Газпрома» с Украиной по транзиту газа, подписанному в 2019 году, российская компания гарантировала Украине прокачку 65 млрд кубометров топлива в первый год и по 40 млрд в следующие четыре. То есть в текущем году «Газпром» должен проводить транзитом через Украину те самые 109 млн кубометров ежесуточно.

С 1 октября транзит сократился из-за заключения контракта на поставки газа в Венгрию по новому маршруту — через газопровод «Турецкий поток».

Ранее президент РФ Владимир Путин предположил, почему «Газпром» не исполняет транзитные обязательства перед Украиной.

«Газпром считает, что ему выгоднее было бы заплатить Украине штраф, но увеличить объемы прокачки по новым системам, именно в силу тех обстоятельств, о которых я сказал: давление больше в трубе, меньше выбросов в атмосферу CO2, дешевле все получается. Но я прошу этого не делать.

Нужно полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту, прокачке нашего газа по территории Украины», — сказал Путин 6 октября.

Он также ответил на вопрос, почему нельзя увеличить объем поставок газа через Украину.

«[ГТС Украины]... не ремонтировалась уже десятилетиями, и там в любой момент может что-то лопнуть, произойти, и наступят вообще неблагоприятные последствия», — добавил Путин, также отметив, что используя новые трубопроводные системы по морскому дну, «Газпром» экономит до $3 млрд в год.