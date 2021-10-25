Джонсон: «Отношения между Великобританией и Россией не те, которых мы хотим»

В понедельник британский премьер Борис Джонсон провел телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Как отметили в Кремле, стороны выразили «обоюдное мнение, что, несмотря на наличие известных проблем, следовало бы наладить взаимодействие Москвы и Лондона по ряду направлений». Какие мировые проблемы обсудили лидеры двух стран — в материале «Газеты.Ru».

25 октября состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом в понедельник вечером сообщил сайт Кремля.

«Подробно обсуждена климатическая проблематика в свете ведущейся британской стороной подготовки к предстоящему в Глазго 1–2 ноября саммиту мировых лидеров, которым откроется 26-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. С российской стороны отмечена приверженность международным обязательствам и намерение последовательно сокращать «углеродный след» национальной экономики. Борис Джонсон приветствовал планы России добиваться углеродной нейтральности не позднее 2060 года. Владимир Путин отметил, что направляемая в Глазго российская делегация будет способствовать успешной работе столь важного международного форума», — отмечает пресс-служба российского президента.

Собеседники также обменялись оценками ситуации в двусторонних отношениях.

«Выражено обоюдное мнение, что, несмотря на наличие известных проблем, следовало бы наладить взаимодействие Москвы и Лондона по ряду направлений», — говорится в сообщении.

В Кремле также указали, что были рассмотрены также некоторые актуальные вопросы международной повестки: «При обсуждении обстановки в Афганистане Владимир Путин информировал об итогах состоявшихся на прошлой неделе в российской столице консультаций «расширенной тройки» и встречи в рамках московского формата.

Лидеры высказались в пользу сохранения совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, который является важным фактором обеспечения безопасности и поддержания режима ядерного нераспространения.

Владимир Путин подробно изложил подход России к урегулированию внутриукраинского конфликта при безусловном выполнении Минских договоренностей. Условлено, что по затронутым в беседе вопросам стороны будут поддерживать необходимые контакты», — отмечается в релизе.

В свою очередь, Джонсон заявил Путину о необходимости совместной работы над решением мировых проблем, сообщает канцелярия британского премьера.

«Премьер-министр сказал, что на Великобритании и России, как на партнерах в качестве постоянных членов Совета Безопасности ООН и крупных мировых экономиках с давней, совместной историей, лежит ответственность совместно работать над решением общих проблем, таких как изменение климата, и гарантированием соблюдения соглашений наподобие иранской ядерной сделки», — цитирует пресс-службу ТАСС.

При этом отношения Великобритании с Россией не являются сейчас такими, какими бы их хотел видеть Лондон, отметил Джонсон.

«Премьер-министр ясно заявил о том, что нынешние отношения между Соединенным Королевством и Россией не те, которых мы хотим», — отмечается в тексте.

Джонсон заявил о сохранении «существенных трудностей во взаимоотношениях, включая отравление в Солсбери в 2018 году, а также подчеркнул важность суверенитета Украины.

Говоря о стремлении России достичь углеродной нейтральности к 2060 году, премьер-министр Великобритании выразил надежду на то, что Москва «поставит перед собой еще более смелую цель — достичь этого показателя уже к 2050 году, добиться еще большего в борьбе с сокращением площади лесов и заявить об амбициозных определяемых на национальном уровне вкладах РФ в дело борьбы с изменением климата».

Кроме того, Джонсон отметил, что международное признание пришедшего к власти в Афганистане движения «Талибан (организация запрещена в России)» возможно лишь при соблюдении им ряда условий.

«Премьер-министр подчеркнул важность того, чтобы любое признание «Талибана» было обусловлено его поведением, в том числе уважением прав человека», — указала его канцелярия.

Несколько лет назад в отношениях двух стран возникла дипломатическая напряженность, связанная в том числе с расследованием инцидента в Солсбери, в котором в 2018 году пострадали бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По мнению британских властей, к их отравлению причастны граждане России Александр Петров и Руслан Боширов. Лондон выдал международный ордер на их арест.

Кроме того, на протяжении десятилетий Великобритания предоставляет политическое убежище целому ряду известных в России людей, которым на родине грозит уголовное преследование. Среди них - бывший глава Банка Москвы Андрей Бородин и его заместитель Дмитрий Акулинин, бизнесмены Борис Березовский (умер в 2013 году), Евгений Чичваркин и другие предприниматели.