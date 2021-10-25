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У Путина и Бориса Джонсона состоялся телефонный разговор

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поговорили по телефону, обсудив ряд актуальных вопросов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Подробно обсуждена климатическая проблематика — в свете ведущейся британской стороной подготовки к предстоящему в Глазго 1–2 ноября саммиту мировых лидеров, которым откроется 26-ая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. С российской стороны отмечена приверженность международным обязательствам и намерение последовательно сокращать «углеродный след» национальной экономики», — уточнили представители Кремля.

Также в пресс-службе добавили, что британский премьер поддержал план России добиться углеродной нейтральности не позднее 2060 года.

В свою очередь Путин пояснил, что отправляемая в Глазго делегация от России будет способствовать успешной работе данного форума.

Помимо того, Путин и Джонсон коснулись ряда актуальных вопросов международной повестки дня, в том числе ситуации в Афганистане.

В конце президент России и премьер-министр Великобритании пришли к договоренности, что и дальше будут контактировать по озвученным темам.

Ранее Путин сказал Европе «спасибо» за санкции.

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