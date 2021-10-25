Джонсон заявил Путину, что отношения с Россией не такие, какими их хотела бы видеть Британия

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту России Владимиру Путину, что отношения с Москвой сейчас не те, какие бы хотел иметь Лондон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию премьера Великобритании.

«Премьер-министр ясно заявил о том, что нынешние отношения между Соединенным Королевством и Россией — не те, которых мы хотим. Он заявил о сохранении существенных трудностей во взаимоотношениях, включая отравление в Солсбери в 2018 году. Премьер-министр также подчеркнул важность суверенитета Украины», — говорится в сообщении.

Ранее Путин и Джонсон поговорили по телефону, обсудив ряд актуальных вопросов. В Кремле уточнили, что во время звонка была подробно обсуждена проблема климата, а с российской стороны отмечена приверженность международным обязательствам и намерение последовательно сокращать «углеродный след» национальной экономики.

Кроме этого, британский премьер поддержал план России добиться углеродной нейтральности не позднее 2060 года.

В свою очередь Путин пояснил, что отправляемая в Глазго делегация от России будет способствовать успешной работе данного форума.