Госсовет Татарстана выступил против переименования должности главы республики

В конце сентября в Госдуму внесли законопроект, предлагающий всех губернаторов называть главами субъектов. В парламенте Татарстана — единственной российской республики, сохранившей должность президента — единогласно выступили против инициативы. В Госдуме же не исключили, что спор между федеральным центром и республикой может дойти до Конституционного суда.

Законодатели Татарстана выступили против проекта закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», который в конце сентября внесли на рассмотрение председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Суть законопроекта в едином наименовании глав российских регионов. Сегодня в этих названиях встречаются слова «губернатор», «глава», Татарстан оставался единственной республикой, где местную власть возглавлял президент. Федеральные законодатели предлагали ввести единое наименование «глава субъекта Российской Федерации».

В Госдуме заявляли, что с учетом национальных и исторических традиций региона можно будет предусмотреть дополнительное наименование должности. Однако оно не должно содержать слова «президент», чтобы не пересекаться с названием должности главы государства. В целом законопроект входит в портфель нормативных актов, призванных обеспечить реализацию принятых в прошлом году поправок в Конституцию.

Однако на заседании госсовета Татарстана 25 октября не согласились с инициативой. Председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Госсовета Альберт Хабибуллин согласился, что законопроект нужен для реализации поправок. «Вместе с тем, отдельные положения законопроекта противоречат основам конституционного строя Российской Федерации как демократического федеративного правового государства», — заявил он.

В сообщении пресс-службы татарского заксобрания в частности отмечается, что

«законопроект отходит от установления общих принципов правового регулирования деятельности органов государственной власти субъектов РФ, детально регламентируя вопросы формирования системы региональных органов государственной власти».

Проще говоря, в Татарстане посчитали, что инициатива Клишаса и Крашенинникова противоречит ст. 73 Конституции, в которой говорится, что субъекты РФ обладают всей полнотой власти вне пределов ведения и полномочий Российской Федерации.

«Кроме того, как считают депутаты Государственного Совета, федеральный закон в предлагаемой редакции фактически лишает регионы права участия в законодательном процессе», — говорится в сообщении. Депутаты в частности отметили, что новый законопроект дает только 15 дней региональным властям, чтобы предоставить отзывы на спускаемые сверху федеральные инициативы. И при этом не учитывается, что региональные заксобрания собираются, как правило, раз в месяц, а депутаты исполняют свои обязанности не на постоянной основе.

В итоге все 82 депутата госсовета Татарстана решили не поддерживать законопроект. Постановление направят в Москву в ближайшее время. В то же время власти региона отметили, что могут вернуться к рассмотрению инициативы после ее принятия Госдумой в первом чтении и внесении поправок.

Как заявляли эксперты после внесения федерального законопроекта Клишасом и Крашенинниковым, документ, в первую очередь, направлен на то, чтобы позволить переизбираться на новые сроки главам отдельных регионов. В их числе Москва, Подмосковье, Чечня и Татарстан.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков говорил ранее, что должность президента в стране должна быть одна.

«Вместе с тем существует специфика некоторых регионов, в том числе упомянутого [Татарстана]. Президент с пониманием относится к такой специфике. Однако, с другой стороны, будущее покажет, насколько все-таки возможна перспектива того, чтобы это было все приведено к единому знаменателю», — говорил Песков.

Первый зампредседателя думского комитета по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков в беседе с «Газетой.Ru» не исключил, что спор между федеральным центром и регионом может закончиться в Конституционном суде.

«Конечно, законопроект должен работать во всех субъектах, должно быть в этой части единообразие. Какие могут быть инструменты [для отстаивания позиции Госдумы]? Конституционный суд, прежде всего, один из инструментов, который может разрешить этот спор между субъектом и федеральной властью», — сказал депутат.

Главу Татарстана пытались лишить наименования «президент» уже несколько раз. В конце 2010 года вопрос поднял бывший тогда главой государства Дмитрий Медведев. Он подписал закон, запрещающий называть глав субъектов президентами. Однако в документе была лазейка в виде права регионов делать выбор в наименовании своего главы в соответствии с историческими традициями. Ей воспользовались в Татарстане и Башкирии, оставив должности президентов республик.

В 2015 году к теме вернулся уже Путин, когда ему задали соответствующий вопрос на пресс-конференции. «По поводу президента Татарстана. Вы знаете, у нас ведь как в стране говорят: хоть горшком назовите, главное, чтобы в печку не ставили. Это действительно дело самого Татарстана, я не думаю, что это так чувствительно, что это заденет какие-то национальные чувства», — говорил глава государства.

Вместе с тем в ст. 89 Конституции Татарстана говорится: «Президент Республики Татарстан является главой государства, высшим должностным лицом Республики Татарстан».