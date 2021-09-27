В Госдуму внесли законопроект о замене названия должности губернатора на главу региона

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил о внесении в Госдуму законопроекта, предусматривающего замену названия должности губернатора на главу региона. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Законопроект предлагает установить единообразный подход в наименованиях органов государственной власти субъекта РФ. Так, устанавливается общее для всех субъектов Российской Федерации наименование должности высшего должностного лица – «Глава субъекта Российской Федерации», — объяснил он.

Кроме того, законодатели предлагают сделать единое наименование высшего исполнительного органа в регионах – «Правительство субъекта Российской Федерации».

Уточняется, что наименование регионального законодательного органа, согласно законопроекту, не может содержать словосочетаний, составляющих основу наименований федеральных органов государственной власти.

Автором законопроекта «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» помимо Клишаса выступает депутат Павел Крашенинников. Документ должен реализовать положения Конституции о единой системе публичной власти и усовершенствовать организацию публичной власти в регионах.