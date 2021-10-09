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Политика

«Переехала из Украины и должна прогибаться под поляков»

Как украинские гастарбайтеры живут в Польше

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Mstyslav Chernov/AP
В Польше проживают сотни тысяч украинцев, приехавших в соседнюю страну на заработки, по данным Агентства кадровой службы Польши. При этом все чаще появляются сообщения о заробитчанах, попадающих в конфликтные ситуации, иногда даже с трагическим исходом. Украинцы, которые отправились на заработки в Польшу, рассказали «Газете.Ru», как им живется в соседней стране.

Несмотря на то, что впервые за многие годы количество украинцев, проживающих в Польше, составило менее 1 млн человек, по данным польского Агентства кадровой службы, республика по-прежнему остается одним из самых привлекательных направлений для граждан Украины, которые уезжают из страны в поисках лучшей жизни и более высоких зарплат. Вместе с тем в последнее время все чаще сообщается о заробитчанах, которых попадают в конфликтные ситуации в соседней стране. Как отмечало украинское издание «Страна», в Польше не единожды имели место унижения и избиения украинцев. Сами заробитчане жаловались изданию, что нападения совершают в основном польские националисты, а власть закрывает на это глаза.

Наиболее громким инцидентом за последнее время стало убийство польскими полицейскими украинца Дмитрия Никифоренко. Некоторые заробитчане рассказали «Газете.Ru», что действительно сталкивались с проявлениями национализма в республике.

Все не так плохо

Украинка Маргарита Жуковская приехала в Польшу после неудачного опыта работы в Арабских Эмиратах, где, по ее словам, к украинцам относились крайне пренебрежительно. По ее словам, в Польше она не чувствовала особого отношения к украинцам: ни лично к себе, ни к другим людям. Зато она обратила внимание, что очень многие украинцы, которые приезжают в Польшу, имеют проблемы с алкогольной и наркотической зависимостью.

«И таких украинцев тут много. Они без знания польского устраиваются, неадекватно себя ведут, аж стыдно. Поэтому лично я считаю, что на пустом месте просто так плохо относиться никто не будет», — сказала она.

Если человек хотя бы немного говорит по-польски, проблем у него не будет. Более того, если говорить на языке свободно, можно добиться расположения поляков. По словам Жуковской, она слышала о конфликтах с местными жителями только у «неблагополучных» украинцев, но таких историй довольно много.

«Честно сказать, я даже не представляю, как можно тут работать совсем без языка. Конфликты часто бывают, потому что тому сказали — он не понял. А если он еще неадекватный, конечно, есть конфликты. Его оформили на работу, а он не понимает ни слова. Поляки обижаются, что они выполняют ту же работу, получают ту же сумму, а им еще подсовывают вот таких ребят, которых нужно учить работать», — рассказала Маргарита Жуковская.

Она обратила внимание, что сегодня украинцы получают на многих заводах не меньше, чем поляки, которые работают уже несколько лет. Более того, украинцы, по ее словам, платят меньше налогов.

«Так что нас тут еще приманивают. Если мозги есть, проблем не будет», — сказала она.

Похожей историей поделился украинец Александр Приходько, который перебрался в Польшу на заработки пять лет назад. По его словам, сам он не ощущает негативного отношения к себе со стороны поляков, но признал, что конфликты имеют место, если люди ведут себя неподобающе.

«Есть такие люди, которые ведут себя как быдло — это касается и украинцев, и поляков. За пять лет не попадал в какие-либо конфликтные ситуации. Так, по мелочи — не без этого, но к национальности они никак не относились. Обычные недоразумения. Хотя мне рассказывали, что были и конфликты на национальной почве. Когда-то давно кому-то порезали колеса на машине», — сказал он.

«Уезжай на свою Украину»

А вот украинка Анна Задольская переехала в Польшу совсем недавно и буквально сразу же невольно стала участницей затяжного конфликта, в котором акцент делали в том числе на ее национальности. У нее сложились напряженные отношения с риелтором, которая помогала подобрать ей квартиру, когда она только переезжала в Польшу. Противоречия возникли из-за того, что Анна договаривалась с риелтором об определенной квартире по определенной цене, но на месте оказалось, что за эту сумму ей предлагают снять квартиру намного меньше, а та, которую она выбрала, стоит вдвое дороже. Женщина переезжала вместе с мужем и четырьмя детьми, поэтому маленькая квартира им не подходила, но она была вынуждена снять именно ее, поскольку не рассчитывала, что за жилье придется платить намного больше.

На этом противоречия с местными у нее не закончились. По словам Анны, за месяц, что она прожила в Польше, риелтор приходила к ней три или четыре раза из-за проблем с хозяйкой. Муж арендатора попросил, чтобы риелтор не наведывалась к ним в квартиру и чтобы все вопросы решались на нейтральной территории.

«Приходит время оплаты — на пороге риелтор с хозяйкой, и началось… Я не сильна в польском, но понимаю все, а вот говорить не умею. И риелтор начинает наглеть, говорить, что я переехала из Украины в Польшу и я должна прогибаться под поляков. Я не придерживаюсь такого мнения и сказала, что у меня такие же права, как и у нее, что я человек, прежде всего», — рассказала Анна.

По ее словам, ее начали обвинять в том, что она не оплатила жилье, хотя они пришли за деньгами на два дня позже положенного срока, и грозились вызвать полицию.

«Потом она сказала, что позвонит на границу, и я поеду на свою Украину. Я сказала: «Звоните, я жду». Словом, я отстояла себя, и хозяйка с риелтором ушли», — сказала она. Позже риелтор написала в смс ее мужу, что «и десять раз будет приходить, если надо будет».

Менее значительные проблемы при переезде в Польшу возникли у заробитчанина Вадима Венгера, который рассказал, что попал в хороший рабочий коллектив и конфликтов, в том числе из-за национальности, у него не возникало.

«Трудности в Польше были только с ожиданием карты побыта. Это было слишком долго, но это уже вопросы бюрократии», — сказал он.

Большинство опрошенных заробитчан делились в основном положительным опытом работы в Польше. Например, Андрей Александров отметил, что отношение к украинцам в этой стране очень хорошее, а сам он чувствует себя свободно, находясь здесь.

«Если что-то нужно, то поляки всегда подскажут, помогут. Все отлично. Лично у меня вообще никаких трудностей нет. Да, это правда, что приезжают много невоспитанных людей, ведут себя как дикари. Но это не только украинцы», — обратил внимание он.

Дмитрий Агеенко также рассказал, что за полтора года жизни в Польше не попадал ни в какие конфликты, но признал, что у него есть проблема в жизни в этой стране, но другого характера.

«Ко мне здесь отношение нормальное, только это не родина. Вроде все есть, чего не было, но это не радует, потому что не родина», — сказал он.

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